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Chelsea FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Daniel Buse

Schon alles geklärt: Real Madrid verpflichtet wohl Spanien-Nationalspieler aus der Premier League

La Liga
Real Madrid
M. Cucurella
FC Chelsea
Premier League

Erst vor einem Jahr sah Real Bedarf auf der Position - und tut dies nun schon wieder. Ein Top-Star wird angeblich kommen.

Real Madrid wird sich angeblich mit Linksverteidiger Marc Cucurella von Chelsea verstärken, mit dem es schon eine mündliche Einigung gebe. Das berichtet der italienische Transferexperte Fabrizio Romano. Demnach ist der 27-Jährige der Wunschspieler des neuen Real-Trainers Jose Mourinho, der die Nachfolge von Alvaro Arbeloa auf der Bank der Königlichen in der kommenden Saison antreten wird. 

"Cucurella verlässt Chelsea und schließt sich Madrid nach der WM an", postete Romano. Aktuell ist Cucurella mit Spanien bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko. Der amtierende Europameister startet mit dem Linksfuß am Montag (18 Uhr) gegen Kap Verde ins Turnier. 

  • ALVARO CARRERAS REAL MADRID MICHAEL OLISE BAYERN MÜNCHEN Getty Images

    Alvaro Carreras und Ferland Mendy stehen bei Real Madrid unter Vertrag

    Real Madrid hatte erst im vergangenen Sommer mit Alvaro Carreras einen Linksverteidiger für eine Ablösesumme in Höhe von 50 Millionen Euro von Benfica geholt. Darüber hinaus steht auch noch mit Ferland Mendy ein weiterer Spieler für die Position im Kader der Blancos. Carreras hatte sich zunächst im Duell mit Mendy um den Stammplatz durchgesetzt - auch, weil der Franzose verletzt ausfiel. In der entscheidenden Phase der Saison gab Arbeloa durchaus überraschend aber auch in einigen Partien Mendy den Vorzug, wie auch im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League beim FC Bayern München. 

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  • Marc Cucurella Chelsea 2026Getty

    Cucurella spielt seit 2022 für Chelsea

    Cucurella steht bei Chelsea noch bis 2029 unter Vertrag und dürfte damit eine ordentliche Ablösesumme kosten. Sein Marktwert liegt aktuell bei 55 Millionen Euro. Ausgebildet wurde er bei Espanyol Barcelona und dem FC Barcelona. 2020 gaben die Katalanen Cucurella für knapp zwölf Millionen Euro an Getafe ab. Ein Jahr später folgte für 18 Millionen Euro der Wechsel nach England zu Brighton, das ihn ein weiteres Jahr später für 65 Millionen Euro an die Blues weiterverkaufte. 

    Für Spanien machte Cucurella bislang 24 Länderspiele und wurde 2024 mit der Furia Roja Europameister. Im Viertelfinale gegen Deutschland sorgte sein Handspiel im eigenen Strafraum, das ungeahndet blieb, für viele Diskussionen - und dafür, dass ihn die deutschen Fans bis heute auspfeifen. 

  • Die Saison 2025/26 von Marc Cucurella beim FC Chelsea:

    • Spiele: 50
    • Einsatzminuten: 3871
    • Tore: 1
    • Assists: 4

Häufig gestellte Fragen

Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.

Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.

Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.

In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.

Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.

Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.

Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.

Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.

Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello. 

"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".