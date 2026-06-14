Schon alles geklärt: Real Madrid verpflichtet wohl Spanien-Nationalspieler aus der Premier League

Real Madrid wird sich angeblich mit Linksverteidiger Marc Cucurella von Chelsea verstärken, mit dem es schon eine mündliche Einigung gebe. Das berichtet der italienische Transferexperte Fabrizio Romano. Demnach ist der 27-Jährige der Wunschspieler des neuen Real-Trainers Jose Mourinho, der die Nachfolge von Alvaro Arbeloa auf der Bank der Königlichen in der kommenden Saison antreten wird.

"Cucurella verlässt Chelsea und schließt sich Madrid nach der WM an", postete Romano. Aktuell ist Cucurella mit Spanien bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko. Der amtierende Europameister startet mit dem Linksfuß am Montag (18 Uhr) gegen Kap Verde ins Turnier.