Schock für WM-Teilnehmer! Verletzungsdrama um Bundesliga-Shootingstar

Demnach habe sich der 20-Jährige in der letzten Einheit des Abschlusstrainings ohne Gegnereinwirkung am Knie verletzt und könne deshalb gegen Kolumbien nicht mitwirken. Er werde "definitiv" ausfallen, schreibt das Blatt.

Manzambi stand in allen vier Schweizer Spielen bis zum Achtelfinale auf dem Platz und zeigte dabei teils herausragende Leistungen. Im zweiten Gruppenspiel gegen Bosnien schwang er sich nach seiner Einwechslung in der 71. Minute etwa mit einem späten Doppelpack zum Matchwinner auf.

Im Anschluss wurde er beim Vorrundenabschluss gegen Kanada zum ersten Mal im Turnier mit einem Startelfeinsatz belohnt, welchen er Trainer Murat Yakin mit einem weiteren Treffer sowie einem Assist zurückzahlte. Auch im Sechzehntelfinale gegen Algerien steuerte er eine Vorlage bei.

Wer den Freiburger im Duell gegen Kolumbien ersetzen wird, steht noch nicht fest. Ruben Vargas und Djibril Sow mussten das Abschlusstraining ebenfalls vorzeitig verletzt abbrechen.