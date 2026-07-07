Wie die Zeitung Blick berichtet, müssen die Eidgenossen am Dienstagabend (22 Uhr) aller Voraussicht nach auf Mittelfeldspieler Johan Manzambi vom SC Freiburg verzichten.
Schock für WM-Teilnehmer! Verletzungsdrama um Bundesliga-Shootingstar
Demnach habe sich der 20-Jährige in der letzten Einheit des Abschlusstrainings ohne Gegnereinwirkung am Knie verletzt und könne deshalb gegen Kolumbien nicht mitwirken. Er werde "definitiv" ausfallen, schreibt das Blatt.
Manzambi stand in allen vier Schweizer Spielen bis zum Achtelfinale auf dem Platz und zeigte dabei teils herausragende Leistungen. Im zweiten Gruppenspiel gegen Bosnien schwang er sich nach seiner Einwechslung in der 71. Minute etwa mit einem späten Doppelpack zum Matchwinner auf.
Im Anschluss wurde er beim Vorrundenabschluss gegen Kanada zum ersten Mal im Turnier mit einem Startelfeinsatz belohnt, welchen er Trainer Murat Yakin mit einem weiteren Treffer sowie einem Assist zurückzahlte. Auch im Sechzehntelfinale gegen Algerien steuerte er eine Vorlage bei.
Wer den Freiburger im Duell gegen Kolumbien ersetzen wird, steht noch nicht fest. Ruben Vargas und Djibril Sow mussten das Abschlusstraining ebenfalls vorzeitig verletzt abbrechen.
- Getty Images Sport
Premier-League-Klub offenbar scharf auf Manzambi
Angesichts seiner starken Leistungen im Schweizer Nationaldress halten sich derzeit hartnäckige Wechselgerüchte um Manzambi. Einem Bericht der Daily Mail zufolge möchte Newcastle United den 20-Jährigen gerne als Ersatz für den zu Tottenham Hotspur abgewanderten Sandro Tonali verpflichten.
Manzambi besitzt beim SC Freiburg noch ein bis zum 30. Juni 2030 gültiges Arbeitspapier ohne Ausstiegsklausel, die Breisgauer befinden sich dementsprechend in einer äußerst komfortablen Verhandlungsposition. Laut Transferjournalist Ben Jacobs rechnet Newcastle damit, dass der Mittelfeldspieler für eine Ablösesumme von etwa 55 Millionen Euro zu haben wäre.
Freiburg wiederum sollte auf der Gegenseite eher daran interessiert sein, auf Zeit zu spielen, um dem Mittelfeldspieler weitere Möglichkeiten zu geben, sich mit starken Leistungen bei der laufenden Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko in den Fokus zu spielen.
MagentaTV-Experte Thomas Müller legte seinem Ex-Klub, dem FC Bayern München, nahe, sich ebenfalls mit einem Transfer des 20-Jährigen zu beschäftigen. Mats Hummels wiederum sähe Manzambi gerne beim BVB.
HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?
Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen