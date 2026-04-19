Schock für PSG! Topstar muss vor Champions-League-Kracher gegen den FC Bayern München verletzt ausgewechselt werden

Zunächst verschwand der 26-Jährige in den Katakomben des Stadions, wenig später sah man ihn in ohne seinen Schuh Richtung Ersatzbank humpeln, wobei er noch immer sichtliche Probleme hatte, aufzutreten. Die Schwere der Verletzung ließ sich zunächst allerdings nicht genauer beurteilen.

Folglich steht auch noch nicht fest, ob Vitinha das bevorstehende Halbfinale in der Champions League gegen den FC Bayern München verpassen wird. In rund anderthalb Wochen, am 28. April kommt es in Paris zum Hinspiel, eine Woche später steht das Rückspiel in der Münchner Allianz Arena an.