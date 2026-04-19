Der Portugiese wurde beim Stand von 0:2 in der 39. Spielminute von Trainer Luis Enrique vom Feld genommen, für ihn kam Warren Zaire-Emery in die Partie. Zuvor war Vitinha nach einem Luftzweikampf unglücklich mit dem rechten Fuß aufgekommen und hatte anschließend signalisiert, nicht weiter machen zu können.
Schock für PSG! Topstar muss vor Champions-League-Kracher gegen den FC Bayern München verletzt ausgewechselt werden
Zunächst verschwand der 26-Jährige in den Katakomben des Stadions, wenig später sah man ihn in ohne seinen Schuh Richtung Ersatzbank humpeln, wobei er noch immer sichtliche Probleme hatte, aufzutreten. Die Schwere der Verletzung ließ sich zunächst allerdings nicht genauer beurteilen.
Folglich steht auch noch nicht fest, ob Vitinha das bevorstehende Halbfinale in der Champions League gegen den FC Bayern München verpassen wird. In rund anderthalb Wochen, am 28. April kommt es in Paris zum Hinspiel, eine Woche später steht das Rückspiel in der Münchner Allianz Arena an.
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Gnabry fehlt den Bayern für Duell gegen PSG
Bei den Bayern wird mit Sicherheit Serge Gnabry für das Duell ausfallen. Der Offensivspieler zog sich im Training vor dem Spiel gegen den VfB Stuttgart (4:2) einen Ausriss der Adduktoren zu. Die restliche Saison wird er definitiv verpassen, sogar die WM ist in Gefahr.
Neben der Vitinha-Verletzung gab es für PSG am Sonntagabend auch sportlich wenig erfreuliche Nachrichten. Nach 90 gespielten Minuten stand eine 1:2-Niederlage gegen Lyon zu Buche - damit hat der sich an der Tabellenspitze befindliche französische Hauptstadtklub nur noch einen Zähler Vorsprung vor dem RC Lens.
Häufig gestellte Fragen
Paris Saint-Germain wurde am 12. August 1970 gegründet.
Paris Saint Germain gehört mehrheitlich der staatlichen Investitionsgesellschaft Qatar Sports Investments (QSI), einer Tochtergesellschaft des katarischen Staatsfonds. Der Hauptverantwortliche und Präsident ist Nasser Al-Khelaifi.
Das Stadion heißt "Parc des Princes".
Der "Parc des Princes" fasst rund 48.500 Zuschauer.
Paris Saint-Germain hat insgesamt 58 Titel gewonnen. Dazu zählen ein Champions-League-Sieg, 13 französische Meisterschaften sowie 16 Erfolge im französischen Pokal. Hinzu kommen neun Siege im französischen Ligapokal und 14 Titel im französischen Superpokal. Auf internationaler Ebene gewann PSG außerdem einmal den Europapokal der Pokalsieger, einmal den UEFA Super Cup, einmal den FIFA-Interkontinental-Pokal sowie einmal den UI-Cup. Ergänzt wird die Titelsammlung durch eine französische Zweitligameisterschaft.
Paris Saint-Germain wurde 13-mal französischer Meister.
Jean-Marc Pilorget absolvierte mit 435 Pflichtspielen die meisten Einsätze.
Kylian Mbappe ist mit 256 Toren der Rekordtorschütze von PSG.
Zu den bekanntesten zählen Kylian Mbappe, Neymar, Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic, Ronaldinho, David Beckham, Thiago Silva, Edinson Cavani und Angel Di Maria.
Bekannte Trainer waren Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel, Laurent Blanc, Unai Emery und Mauricio Pochettino.
Der Klub wird "Les Parisiens“ oder "Les Rouge et Bleu“ genannt, was so viel heißt wie "die Pariser" beziehungsweise "die Rot-Blauen".