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Schock für den FC Arsenal: Kai Havertz fehlt voraussichtlich beim Schlager gegen Atletico Madrid
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Laut The Athletic verpasst Havertz das Hinspiel des Champions-League-Halbfinales am Mittwoch im Metropolitano. Der vielseitige Angreifer verletzte sich beim knappen Sieg im St. James' Park und fällt für das bislang wichtigste Spiel der Saison von Arsenal aus. Erste Untersuchungen schlossen einen Saisonausfall aus, doch wegen der kurzen Vorbereitungszeit für das Europapokal-Duell steht der 26-Jährige im Hinspiel sicher nicht auf dem Platz und hinterlässt eine große Lücke in der Offensive.
Arsenal bleibt optimistisch, dass der Stürmer in den letzten Wochen des Titelrennens in der Premier League eine Rolle spielen wird. Havertz in der Schlussphase zur Verfügung zu haben, wird entscheidend sein, da Arsenal versucht, den unerbittlichen Verfolger Manchester City im Kampf um den nationalen Titel in Schach zu halten.
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Experten schlagen Alarm
Havertz’ Verletzung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Experten bereits bezweifeln, ob Arsenal über die nötige Spieltiefe und Erfahrung verfügt, um zwei hochkarätige Wettbewerbe gleichzeitig zu bestreiten. Gary Neville deutet an, dass die psychische und physische Belastung durch den Titelkampf die Gunners daran hindern könnte, das Finale in Budapest zu erreichen, zumal nun wichtige Spieler auf der Verletztenliste stehen.
„Viele dieser Spieler wissen nicht, wie man die Champions League gewinnt, aber sie waren im Titelkampf schon so nah dran und werden alles daran setzen, dort nicht zu scheitern“, sagte der ehemalige Kapitän von Manchester United im „The Gary Neville Podcast“. „Ich glaube, Mikel Arteta muss jedes Spiel voll angreifen und keines dem anderen vorziehen, aber er weiß, dass die Premier League im Moment leichter zu gewinnen ist als die Champions League... Ich sehe nicht, dass sie Atlético Madrid und die anderen Teams im Halbfinale schlagen, aber ich sehe durchaus eine Chance für sie in der Liga.“
Kai Havertz nicht der einzige Verletzte
Havertz sorgte an diesem harten Nachmittag an der Tyneside nicht allein für Sorgen, denn auch Eberechi Eze verließ während des Spiels das Feld. Der englische Nationalspieler spielte die Schwere seiner Auswechslung herunter und sagte Reportern, der Wechsel sei „nur eine Vorsichtsmaßnahme“ gewesen. Weil ein voller Spielplan das Duell mit Fulham am Samstag und das Rückspiel gegen Atleti umfasst, kann Arteta sich nicht leisten, noch mehr Schlüsselspieler zu verlieren.
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Wie geht es weiter beim FC Arsenal?
Angesichts seiner bisherigen Probleme mit der Oberschenkelmuskulatur und dem Knie, die seine letzten beiden Spielzeiten unterbrochen haben, wird Havertz auf eine schnelle Genesung hoffen. Mit der bevorstehenden Weltmeisterschaft in den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada bleibt der ehemalige Chelsea-Spieler ein Schlüsselspieler für Julian Nagelsmanns deutschen Kader, insbesondere da Serge Gnabry aufgrund eines Adduktorenrisses bereits ausfällt.
Arsenal will seine Ambitionen in der Liga mit dem Traum vom ersten Champions-League-Titel verbinden. Mikel Arteta hofft, dass sein Starspieler im Endspurt wieder an der Spitze steht, denn in den letzten Wochen der Saison stehen Partien gegen West Ham, Burnley und Crystal Palace an.