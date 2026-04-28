Schock für den FC Arsenal: Kai Havertz fehlt voraussichtlich beim Schlager gegen Atletico Madrid

Laut The Athletic verpasst Havertz das Hinspiel des Champions-League-Halbfinales am Mittwoch im Metropolitano. Der vielseitige Angreifer verletzte sich beim knappen Sieg im St. James' Park und fällt für das bislang wichtigste Spiel der Saison von Arsenal aus. Erste Untersuchungen schlossen einen Saisonausfall aus, doch wegen der kurzen Vorbereitungszeit für das Europapokal-Duell steht der 26-Jährige im Hinspiel sicher nicht auf dem Platz und hinterlässt eine große Lücke in der Offensive.

Arsenal bleibt optimistisch, dass der Stürmer in den letzten Wochen des Titelrennens in der Premier League eine Rolle spielen wird. Havertz in der Schlussphase zur Verfügung zu haben, wird entscheidend sein, da Arsenal versucht, den unerbittlichen Verfolger Manchester City im Kampf um den nationalen Titel in Schach zu halten.