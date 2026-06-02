Schlüsselspieler verpasst die WM! Verletzungsdrama bei Österreich und Ralf Rangnick

"Das ist für Christoph und für uns als Team natürlich eine sehr bittere Nachricht. Er ist ein wichtiger Spieler und eine zentrale Persönlichkeit innerhalb unserer Mannschaft. Jetzt gilt unsere volle Unterstützung seiner Genesung", sagte ÖFB-Trainer Rangnick. Über eine Nachnominierung für Baumgartner ist noch nicht entschieden. Dies werde "derzeit intern abgestimmt".

Immerhin gab es bei Kapitän David Alaba am Dienstag gute Nachrichten. Beim Abwehrchef, der gegen Tunesien zur Halbzeit ausgewechselt wurde, habe die MRT-Untersuchung "keine Muskelverletzung gezeigt", so der ÖFB: "Es besteht kein Grund zur Sorge." Alaba könne planmäßig mit der Mannschaft am Donnerstag nach Los Angeles reisen.

Im 26-köpfigen Kader der Österreicher standen inklusive Baumgartner 14 Spieler aus der deutschen Bundesliga. Das ÖFB-Team trifft bei der WM in Gruppe J auf Jordanien, Weltmeister Argentinien und Algerien.