"Schlotti ist ein unfassbar wichtiger Spieler": Dem DFB-Team drohen bei der WM genau die Riesenprobleme, vor denen Julian Nagelsmann im Frühjahr gewarnt hat

"Es gibt ein paar Positionen, die doppelt nicht ideal besetzt sind, bei denen wir ehrlich gesagt ein bisschen kreativ werden müssen", leitete Nagelsmann das Thema ein und dann auf Schlotterbeck über: "Er ist aktuell unser einziger Linksfuß und wir hatten schon Riesenprobleme in der Spieleröffnung, wenn er nicht gespielt hat. Schlotti ist ein unfassbar wichtiger Spieler. Trotzdem müssen wir uns darauf vorbereiten, was passiert, wenn er mal nicht spielen kann." Im Zuge dessen legte sich Nagelsmann schon mehr oder weniger auf sein Innenverteidiger-Duo Schlotterbeck und Jonathan Tah für die WM fest, was sich im Gegensatz zu anderen aufgrund des Zeitpunkts gewagten Tendenzen (Stichwort: Leon Goretzka) bislang in Amerika auch bewahrheitete.

Doch ist das DFB-Team abseits des Trainingsplatzes tatsächlich auf eine Viererkette ohne Schlotterbeck vorbereitet? Nicht wirklich. In den fünf Partien bis zum Duell mit der Elfenbeinküste spielte Schlotterbeck immer durch. Ersatzmann Rüdiger, ein Rechtsfuß, stand hingegen letztmals in der WM-Qualifikation im September über 90 Minuten auf dem Platz, worunter nach einem mehr als schwachen Auftritts des 33-Jährigen von Real Madrid das blamable 0:2 gegen die Slowakei fiel. Von Nagelsmanns Interview bis zum WM-Start sprang in Folge dessen nur eine Hälfte gegen Ghana heraus, nachdem Rüdiger zuvor zwei Lehrgänge mit einer Oberschenkelverletzung verpasst hatte - als Einwechselspieler für Jonathan Tah. Also als rechter Part in der Innenverteidigung neben Schlotterbeck. Spielpraxis sieht anders aus.

Gegen die Elfenbeinküste schlüpfte am Samstag letztlich Tah in die Schlotterbeck-Rolle und machte Platz für Rüdiger. Keineswegs Neuland für ihn, auch beim FC Bayern München bekleidet er jene Position meistens (links neben Dayot Upamecano). Seit dem Final Four der Nations League im Sommer 2025 allerdings nur zweimal mit dem Adler auf der Brust, weil Schlotterbeck jeweils fehlte: Beim 2:0-Sieg gegen Luxemburg und besagtem Debakel in der Slowakei. Linksfuß ist der 30-Jährige übrigens ebenfalls nicht.

Dies trifft auch auf die Backups Waldemar Anton und Malick Thiaw zu. Nagelsmann verzichtete bewusst darauf, einen Innenverteidiger mit starkem linken Fuß zu nominieren, obwohl er den Notstand Monate vorher benannte. Zu seiner Verteidigung sind die Alternativen aber auch rar gesät. Einzig Jeff Chabot vom VfB Stuttgart hätte das geforderte Profil von den Spielern mitgebracht, die sich im Vorfeld der Nominierung ansatzweise im Dunstkreis des DFB befanden. Die anderen beiden defensiven Linksfüße, David Raum und Nathaniel Brown, sind dagegen klare Außenverteidiger.