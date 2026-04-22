Als wäre der Ärger unter den Fans von Real Madrid im Angesicht einer weiteren titellosen Saison nach dem Aus in der Champions League gegen den FC Bayern München nicht schon groß genug, sorgt nun auch das neue Heimtrikot für die Saison 2026/27 für Entsetzen unter den Anhängern.
"Schlechtestes Real-Trikot aller Zeiten!" Fans in Madrid wütend wegen neuem Heimtrikot
Neues Real-Trikot mit roten und grünen Akzenten
Im Internet kursieren Bilder vom potenziellen neuen Dress der Königlichen, welches im klassischen Weiß daherkommt. Die bekannten drei adidas-Streifen auf den Schultern des Trikots werden nächste Saison allerdings in einem Rot-Ton gehalten sein, die Einfassungen an Kragen und Ärmeln dagegen in einem dunklen Schwarz-Grün.
Benfica? Mexiko? Neues Trikot von Real Madrid sorgt für interessante Vergleiche
Ein Look, der bei den Madridistas auf wenig Gegenliebe stößt, so ist es für einen User auf x sogar "das hässlichste Trikot der Geschichte von Madrid." Ein anderer Kommentar schlägt in eine ähnliche Kerbe, dort heißt es: "Das ist wahrscheinlich das schlechteste Real-Madrid-Trikot aller Zeiten!"
Aufgrund der Farbkombination fragt ein weiterer User: "Benfica?", während in einem weiteren Post geschrieben steht: "Das ist schrecklich und könnte glatt ein Design für die mexikanische Nationalmannschaft sein."
Neues Heimtrikot von Real Madrid wird im Mai veröffentlicht
Bislang wurde das neue Trikot von Real Madrid nicht veröffentlicht, ein offizieller Release dürfte aber bald anstehen und ist für Mai geplant, wenn die Saison in die Endphase geht. Die Königlichen bestreiten am 24. Mai ihr letztes Saisonspiel, wenn in LaLiga Athletic Bilbao im Bernabau gastiert.