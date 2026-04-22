"Schlechtestes Real-Trikot aller Zeiten!" Fans in Madrid wütend wegen neuem Heimtrikot

Ein Look, der bei den Madridistas auf wenig Gegenliebe stößt, so ist es für einen User auf x sogar "das hässlichste Trikot der Geschichte von Madrid." Ein anderer Kommentar schlägt in eine ähnliche Kerbe, dort heißt es: "Das ist wahrscheinlich das schlechteste Real-Madrid-Trikot aller Zeiten!"

Aufgrund der Farbkombination fragt ein weiterer User: "Benfica?", während in einem weiteren Post geschrieben steht: "Das ist schrecklich und könnte glatt ein Design für die mexikanische Nationalmannschaft sein."