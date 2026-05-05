Schlechtes Verhältnis zu Arne Slot: Angreifer will den FC Liverpool angeblich verlassen – notfalls mit Gehaltseinbußen

Wie das SPOX-Partnerportal calciomercatoberichtet, möchte der 51-malige italienische Nationalspieler die Reds im nahenden Transfer-Fenster gerne verlassen. Dafür, so heißt es, soll er auch bereit sein, auf Teile seines Gehalts zu verzichten.

Bei Liverpool hatte Chiesa zuletzt unter Trainer Arne Slot einen immer schwereren Stand. Wo er in der vergangenen Spielzeit noch vereinzelt Startelfeinsätze gesammelt hatte, kommt er in dieser Saison, wenn überhaupt, nur noch als Joker zum Einsatz.

So stehen zwar wettbewerbsübergreifend insgesamt 34 Einsätze zu Buche, dabei stand er jedoch gerade einmal 689 Spielminuten auf dem Feld. Seine Ausbeute von drei Toren und drei Assists kann sich dabei immerhin sehen lassen.