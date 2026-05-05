Federico Chiesa würde für einen Abschied im Sommer vom FC Liverpool wohl einige Einbußen in Kauf nehmen.
Schlechtes Verhältnis zu Arne Slot: Angreifer will den FC Liverpool angeblich verlassen – notfalls mit Gehaltseinbußen
Wie das SPOX-Partnerportal calciomercatoberichtet, möchte der 51-malige italienische Nationalspieler die Reds im nahenden Transfer-Fenster gerne verlassen. Dafür, so heißt es, soll er auch bereit sein, auf Teile seines Gehalts zu verzichten.
Bei Liverpool hatte Chiesa zuletzt unter Trainer Arne Slot einen immer schwereren Stand. Wo er in der vergangenen Spielzeit noch vereinzelt Startelfeinsätze gesammelt hatte, kommt er in dieser Saison, wenn überhaupt, nur noch als Joker zum Einsatz.
So stehen zwar wettbewerbsübergreifend insgesamt 34 Einsätze zu Buche, dabei stand er jedoch gerade einmal 689 Spielminuten auf dem Feld. Seine Ausbeute von drei Toren und drei Assists kann sich dabei immerhin sehen lassen.
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Federico Chiesa wird bei Juventus gehandelt
Chiesa war 2024 für rund zwölf Millionen Euro Ablöse von Juventus Turin zu den Reds gewechselt. Sein Vertrag beim LFC ist noch bis zum 30. Juni 2028 datiert, interessierte Klubs müssten bei einem Transfer im kommenden Sommer dementsprechend eine Ablöse entrichten.
Allzu hoch sollte diese allerdings nicht ausfallen, schließlich spielt der 28-Jährige in Slots Plänen kaum mehr eine Rolle. Englische Medien berichteten gar, dass das Verhältnis zwischen dem Italiener und seinem niederländischen Coach derart gestört sei, dass es nach Saisonende mit großer Wahrscheinlichkeit zu einer Trennung kommen werde.
Dem Vernehmen nach sollen Klubs aus Italien und Spanien Interesse an Chiesa zeigen. So soll etwa sein Ex-Klub Juventus Turin die Möglichkeiten ausloten, dem Offensivspieler zur kommenden Spielzeit zu einem Comeback bei der Alten Dame zu verhelfen.
Häufig gestellte Fragen
Gegründet wurde der Liverpool Football Club im Jahr 1892.
Der Liverpool FC befindet sich im Besitz der US-amerikanischen Fenway Sports Group. Führende Figur der Eigentümergruppe ist der Unternehmer John W. Henry als Mehrheitseigner.
Die FSG übernahm den Traditionsklub im Jahr 2010 und hält darüber hinaus Beteiligungen an weiteren Sportteams, darunter die Boston Red Sox aus der Major League Baseball.
Das Stadion des Liverpool FC heißt Anfield und ist seit der Gründung die Heimspielstätte der Reds.
Das Anfield Stadium bietet Platz für 61.276 Zuschauer und verfügt ausschließlich über Sitzplätze.
Der Liverpool FC gehört mit 52 Titeln zu den erfolgreichsten Fußballklubs Englands und der Welt. International triumphierte der Verein sechsmal in der Champions League. Hinzu kommen vier UEFA-Supercups und eine FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.
Mit 20 englischen Meisterschaften teilt sich der Liverpool FC den Rekord als erfolgreichster Klub Englands mit Manchester United.
Ian Callaghan (1960-1978) ist mit 855 Pflichtspielen Rekordspieler beim FC Liverpool.
Ian Rush ist der Rekordtorschütze in der Geschichte der Reds und brachte es in seiner Karriere auf insgesamt 339 Pflichtspieltore für den Klub.
Im Trikot des FC Liverpool standen im Laufe der Jahre zahlreiche Weltstars wie Steven Gerrard, Ian Rush, Robbie Fowler, Luis Suarez, Fernando Torres, Virgil van Dijk und Mohamed Salah.
Die Geschichte des Liverpool FC ist von zahlreichen herausragenden Trainern geprägt. An der Spitze steht Bob Paisley als erfolgreichster Trainer der Vereinsgeschichte (u.a. 6x englische Meisterschaft und 3x Champions League), während auch Joe Fagan, Rafael Benitez und Jürgen Klopp den Klub nachhaltig prägten.
Aufgrund seiner roten Vereinsfarben ist der FC Liverpool unter dem Spitznamen "The Reds" bekannt und wird im Alltag oft schlicht "LFC" genannt.