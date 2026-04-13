Unter der Leitung des 46-Jährigen ist der deutsche Fußball-Rekordmeister bereits zweimal aus der Königsklasse ausgeschieden.
Schlechtes Omen für den FC Bayern? Schiedsrichter für das Rückspiel gegen Real Madrid steht fest
Vincic war beim 2:2 der Bayern im Viertelfinal-Rückspiel der vergangenen Saison bei Inter Mailand ebenso als Unparteiischer im Einsatz wie beim 1:1 im zweiten Duell der Runde der letzten Acht mit dem FC Villarreal 2021/22. Auch das 1:4 in der Gruppenphase 2024/25 beim FC Barcelona pfiff der Mann, der seit 2010 FIFA-Schiedsrichter ist.
Allerdings haben die Bayern auch schon positive Erfahrungen mit Vincic gemacht: Er leitete das 3:0 im Achtelfinal-Rückspiel 2023/24 gegen Lazio Rom ebenso wie das 2:0 im Achtelfinal-Rückspiel ein Jahr später bei Bayer Leverkusen - beide Male kamen die Münchner weiter. Diesmal gehen die Bayern mit einem 2:1-Polster aus Madrid in die zweite Begegnung.
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Vincic stellte Vinicius Junior gegen den BVB nicht vom Platz
Die Königlichen gewannen übrigens drei ihrer vier Partien, wenn Vincic mit ihnen auf dem Platz stand. Darunter auch das Champions-League-Finale 2024 gegen Borussia Dortmund (2:0).
In jenem Spiel gab es eine brisante Szene, in der Real durchaus Glück bei einer Vincic-Entscheidung hatte: In der ersten Halbzeit ging der bereits verwarnte Vinicius Junior in einem Zweikampf mit Mats Hummels per Schwalbe zu Boden. Zum Unverständnis vieler BVB-Fans zeigte Vincic nicht die Ampelkarte, sondern ließ den brasilianischen Starstürmer weiterspielen.
Auch Reals Ex-Trainer Jose Mourinho urteilte damals: "Das ist ohne Zweifel eine Schwalbe. Dafür muss es Gelb geben." Sieben Minuten vor Schluss erzielte Vinicius den Treffer zum 2:0-Endstand für Madrid.