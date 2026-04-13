Schlechtes Omen für den FC Bayern? Schiedsrichter für das Rückspiel gegen Real Madrid steht fest

Vincic war beim 2:2 der Bayern im Viertelfinal-Rückspiel der vergangenen Saison bei Inter Mailand ebenso als Unparteiischer im Einsatz wie beim 1:1 im zweiten Duell der Runde der letzten Acht mit dem FC Villarreal 2021/22. Auch das 1:4 in der Gruppenphase 2024/25 beim FC Barcelona pfiff der Mann, der seit 2010 FIFA-Schiedsrichter ist.

Allerdings haben die Bayern auch schon positive Erfahrungen mit Vincic gemacht: Er leitete das 3:0 im Achtelfinal-Rückspiel 2023/24 gegen Lazio Rom ebenso wie das 2:0 im Achtelfinal-Rückspiel ein Jahr später bei Bayer Leverkusen - beide Male kamen die Münchner weiter. Diesmal gehen die Bayern mit einem 2:1-Polster aus Madrid in die zweite Begegnung.