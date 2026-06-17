"Schlechte Presse ist auch gute Presse!" Antonio Rüdiger lässt der Hass an seiner Person kalt

Es sei "nicht einfach, auf der Bank zu sein", bekannte er, über allem stehe aber das Team. "Wir alle haben hier nur ein Ziel, jeder ist wichtig. Wenn man von außen Input geben kann, umso besser." Daher versuche er, "mit den Leuten Spaß zu haben und gute Vibes zu verbreiten".

Das tat der Profi von Real Madrid auch auf der Pressekonferenz in den USA. "Sein linker Fuß ist Gold", sagte er über Verteidiger Nico Schlotterbeck, "das muss man ihm lassen." Dessen Nebenmann Jonathan Tah nannte er den "neuen Chef" und lobte: "Jona stellt einfach was dar. Allein von der Physis her, das kann schon eklig werden. Wenn ich Stürmer wäre und gegen Jona spielen müsste, dann wäre das schon hart."