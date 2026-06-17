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Toni RüdigerGetty Images

"Schlechte Presse ist auch gute Presse!" Antonio Rüdiger lässt der Hass an seiner Person kalt

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Antonio Rüdiger
N. Schlotterbeck
J. Tah

An Antonio Rüdiger scheiden sich nicht selten die Geister. Bei der WM gibt der degradierte Abwehrchef aber eindrucksvoll den Teamplayer und weiß mit der Kritik an seiner Person umzugehen.

Antonio Rüdiger hat seinen Job als Abwehrchef und seinen Stammplatz in der deutschen Nationalmannschaft verloren, doch er neidet seinen "Erben" ihre größeren Rollen keineswegs. "Jeder hat seine Zeit, jetzt ist deren Zeit. Sei den Jungs gegönnt. Ich kann nur unterstützen", sagte der 33-Jährige am Mittwoch im DFB-Quartier in Winston-Salem.

  • Rüdiger gibt sich als WM-Teamplayer und adelt Schlotterbeck und Tah

    Es sei "nicht einfach, auf der Bank zu sein", bekannte er, über allem stehe aber das Team. "Wir alle haben hier nur ein Ziel, jeder ist wichtig. Wenn man von außen Input geben kann, umso besser." Daher versuche er, "mit den Leuten Spaß zu haben und gute Vibes zu verbreiten".

    Das tat der Profi von Real Madrid auch auf der Pressekonferenz in den USA. "Sein linker Fuß ist Gold", sagte er über Verteidiger Nico Schlotterbeck, "das muss man ihm lassen." Dessen Nebenmann Jonathan Tah nannte er den "neuen Chef" und lobte: "Jona stellt einfach was dar. Allein von der Physis her, das kann schon eklig werden. Wenn ich Stürmer wäre und gegen Jona spielen müsste, dann wäre das schon hart." 

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  • Antonio RüdigerGetty Images

    Antonio Rüdiger: Hass im Netz? "Mein Name bekommt viele Klicks"

    Gesagt wird dafür viel über Rüdiger, vor allem im Netz, wo er oft kübelweise Hass erfährt. "Ich bin kein Kind von Traurigkeit, ich respektiere Meinungen, aber seriöse Meinungen. Seriöse Kritik ist bei mir immer willkommen", sagte er. Ansonsten sei es ja so: "Mein Name bekommt viele Klicks. Manchmal ist schlechte Presse auch gute Presse."

    Aber der Hass? "In der Social-Media-Welt bin ich der Buhmann, das ist für mich auch okay." In den Stadien würden seine harten Tacklings wie etwa in der Nations League gegen Italien auch gefeiert. Also: "Lassen wir Social Media Social Media bleiben - und wir bleiben in der realen Welt."

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