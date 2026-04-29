Schlechte Nachrichten für PSG: Absoluter Leistungsträger fehlt im CL-Rückspiel gegen den FC Bayern

Demnach habe sich der Marokkaner im Hinspiel gegen die Münchner eine Oberschenkelverletzung zugezogen, die ihn für das Rückspiel sicher ausfallen lässt. Der Klub spricht von "mehreren Wochen", die Hakimi fehlen wird.

Hakimi hatte die Verletzung kurz vor Schluss bei einem Zweikampf mit Konrad Laimer erlitten. Weil PSG nicht mehr wechseln konnte, rückte der Außenverteidiger in den Sturm. Der 27-Jährige konnte kaum noch am Spielgeschehen teilnehmen, verteidigen schien aufgrund der Verletzung ausgeschlossen. Für ihn versuchte sich der eingewechselte Offensivspieler Senny Mayulu in der Defensive.