Wie Bild-Fußballchef Christian Falk in der TV-Sendung 'BILD Sport bei WELT TV' enthüllte, wird der Mittelfeldspieler des deutschen Rekordmeisters am Montag nicht wie geplant zum DFB-Team reisen, sondern in München bleiben und dort seine Verletzung auskurieren.
Schlechte Nachrichten für Julian Nagelsmann! Star des FC Bayern München steht DFB-Team offenbar nicht zur Verfügung
Dementsprechend steht er der deutschen Nationalmannschaft und Bundestrainer Julian Nagelsmann für die beiden Testspiele gegen die Schweiz am Freitag und gegen Ghana am darauffolgenden Montag aller Voraussicht nach nicht zur Verfügung.
Die Entscheidung wurde demnach nach einer erneuten medizinischen Untersuchung am Sonntag getroffen. Die Verantwortlichen der Bayern hätten sich mit dem DFB darauf verständigt, kein Risiko beim 22-Jährigen eingehen zu wollen.
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Muss Nagelsmann einen Nachrücker für Pavlovic bestimmen?
Pavlovic hatte die Bundesliga-Begegnung der Bayern am gestrigen Samstag wegen Hüftbeschwerden verpasst. Der 22-Jähige habe nach Aussage von FCB-Sportdirektor Christoph Freund "sehr viel gespielt in letzter Zeit und über Beschwerden geklagt. Es wäre für alle Beteiligten schlecht, wenn er etwas Schlimmeres davonträgt. Wir müssen vorsichtig sein." Bereits beim 4:1-Sieg in der Champions League gegen Atalanta Bergamo war er angeschlagen ausgewechselt worden.
Unklar ist, ob Pavlovic später noch zu den anstehenden Länderspielen anreisen kann. Möglicherweise wird Nagelsmann auch einen Nachrücker für den Bayern-Mittelfeldspieler bestimmen - Angelo Stiller vom VfB Stuttgart wäre eine Option.
FC Bayern München, Spielplan: Die nächsten Spiele des FCB
Datum
Uhrzeit
Begegnung
Samstag, 4. April
15.30 Uhr
SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga)
Dienstag, 7. April
21 Uhr
Real Madrid - FC Bayern (Champions League)
Samstag, 11. April
18.30 Uhr
FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)
Mittwoch, 15. April
21 Uhr
FC Bayern - Real Madrid (Champions League)
Sonntag, 19. April
17.30 Uhr
FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga)
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Sie hat keinen Eigentümer im engsten Sinne, denn die Verwaltung erfolgt durch den DFB.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Allianz Arena, im Signal Iduna Park und aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordteamspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".