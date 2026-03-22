Schlechte Nachrichten für Julian Nagelsmann! Star des FC Bayern München steht DFB-Team offenbar nicht zur Verfügung

Dementsprechend steht er der deutschen Nationalmannschaft und Bundestrainer Julian Nagelsmann für die beiden Testspiele gegen die Schweiz am Freitag und gegen Ghana am darauffolgenden Montag aller Voraussicht nach nicht zur Verfügung.

Die Entscheidung wurde demnach nach einer erneuten medizinischen Untersuchung am Sonntag getroffen. Die Verantwortlichen der Bayern hätten sich mit dem DFB darauf verständigt, kein Risiko beim 22-Jährigen eingehen zu wollen.