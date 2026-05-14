Der Poker um Julian Alvarez von Atletico Madrid spitzt sich zu. Nun mischt offenbar ein weiterer Topklub mit. Nach Informationen von ESPN ist auch Paris-Saint-Germain heiß auf den Top-Stürmer, dessen Verpflichtung im Sommer Priorität genießen soll.
Schlechte Nachrichten für Barca und Arsenal: Nächster Topklub steigt offenbar in Transferpoker um Julian Alvarez ein
Simoene bestätigte bereits das Interesse von PSG
Allerdings hat PSG im Werben um Alvarez hochkarätige Konkurrenz. In den vergangenen Wochen und Monaten wurden auch dem FC Barcelona und Arsenal nachgesagt, dass der Argentinier die Wunschlösung für die Offensive darstellen würde.
Auch Atletico-Trainer Diego Simeone hatte unlängst erklärt, dass sein Schützling einen großen Markt habe und zeigte sich frustriert über die ständigen Berichte, wonach sein Schützling diesen Sommer nach Barcelona wechseln werde. Bei Barca gilt er als Top-Kandidat für die Nachfolge von Robert Lewandowski, dessen auslaufender Vertrag dem Vernehmen nach nicht verlängert wird. "Ich nehme einfach an, dass das normal ist. Er ist ein außergewöhnlicher Spieler", erklärte Simeone und bestätigte kurzerhand: "Es gibt Interesse von Arsenal, Paris St.-Germain, Barcelona und anderen Teams. Aber das ist nichts, worüber wir uns Sorgen machen."
- AFP
PSG: Wenig Alternativen zu Dembele im Sturm
Die Stürmer-Position gilt als einer der wenigen Schwachstellen von PSG, das sich am Mittwoch einmal mehr zum französischen Meister krönte. Zumeist fungiert Ousmane Dembele, eigentlich auf den Flügeln zuhause, als Neuner unter Trainer Luis Enrique und macht seine Sache keineswegs schlecht. Der Ex-BVB-Profi hat schließlich großen Anteil an der erneuten Teilnahme am Champions-League-Finale und ist zudem amtierender Ballon-d'Or-Gewinner. Die Alternativen sind jedoch begrenzt.
Goncalo Ramos läuft seit seiner Ankunft im Jahr 2024 - für 65 Millionen Euro von Benfica Lissabon - den Erwartungen hinterher und drückt in wichtigen Spielen meist die Bank. Gleiches galt für Randal Kolo Muani, der 2023 für 95 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt verpflichtet wurde, und inzwischen ein zweites Mal verliehen wurde. Nach einem einjährigen Intermezzo bei Juventus Turin kämpft er in dieser Saison mit Tottenham Hotspur gegen den Abstieg aus der Premier League. Beide gelten als Verkaufskandidaten.
Alvarez spielt indes die nächste herausragende Spielzeit mit Atletico. In 49 Pflichtspielen gelangen dem argentinischen Nationalspieler 20 Treffer und neun Assists. Da sein Arbeitspapier noch bis 2029 datiert ist, steht eine potenzielle Ablöse von weit über 100 Millionen Euro im Raum. Die in Spanien verpflichtende Ausstiegsklausel beläuft sich auf eine halbe Milliarde Euro.
Julian Alvarez: Leistungsdaten und Statistiken bei Atletico Madrid
Spiele 106 Tore 49 Assists 17