Schlechte Nachrichten für Barca und Arsenal: Nächster Topklub steigt offenbar in Transferpoker um Julian Alvarez ein

Die Stürmer-Position gilt als einer der wenigen Schwachstellen von PSG, das sich am Mittwoch einmal mehr zum französischen Meister krönte. Zumeist fungiert Ousmane Dembele, eigentlich auf den Flügeln zuhause, als Neuner unter Trainer Luis Enrique und macht seine Sache keineswegs schlecht. Der Ex-BVB-Profi hat schließlich großen Anteil an der erneuten Teilnahme am Champions-League-Finale und ist zudem amtierender Ballon-d'Or-Gewinner. Die Alternativen sind jedoch begrenzt.

Goncalo Ramos läuft seit seiner Ankunft im Jahr 2024 - für 65 Millionen Euro von Benfica Lissabon - den Erwartungen hinterher und drückt in wichtigen Spielen meist die Bank. Gleiches galt für Randal Kolo Muani, der 2023 für 95 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt verpflichtet wurde, und inzwischen ein zweites Mal verliehen wurde. Nach einem einjährigen Intermezzo bei Juventus Turin kämpft er in dieser Saison mit Tottenham Hotspur gegen den Abstieg aus der Premier League. Beide gelten als Verkaufskandidaten.

Alvarez spielt indes die nächste herausragende Spielzeit mit Atletico. In 49 Pflichtspielen gelangen dem argentinischen Nationalspieler 20 Treffer und neun Assists. Da sein Arbeitspapier noch bis 2029 datiert ist, steht eine potenzielle Ablöse von weit über 100 Millionen Euro im Raum. Die in Spanien verpflichtende Ausstiegsklausel beläuft sich auf eine halbe Milliarde Euro.