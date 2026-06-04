Real Madrid bastelt in diesen Tagen auf Hochtouren am Kader für die neue Saison. Besonders in der Defensive deutet vieles auf einen radikalen Umbau hin. Nun sind offenbar zwei weitere Starverteidiger ins Visier der Königlichen geraten.
Schlechte Nachrichten für Antonio Rüdiger? Real Madrid hat angeblich zwei weitere Hochkaräter für die Defensive im Visier
Real hat offenbar Gvardiol und Calafiori im Visier
Laut dem spanischen Radiosender Onda Cero sind die Madrilenen in den Poker um Josko Gvardiol von Manchester City eingestiegen, der zuletzt auch mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht worden war.
Demnach seien Präsident Florentino Perez und Jose Mourinho, der aller Voraussicht nach als Trainer zurückkehrt, sehr von dem kroatischen Innenverteidiger angetan. Kurz vor den mit Spannung erwarteten Präsidentschaftswahlen hatte sich Perez mit Herausforderer Enrique Riquelme ein regelrechtes Wettbieten über Verstärkungen für Real geliefert. Dabei versprach Perez bei einer erneuten Amtszeit neben der Mourinho-Verpflichtung auch den Transfer von Ibrahima Konate, der übereinstimmenden Medienberichten zufolge ablösefrei vom FC Liverpool kommen wird.
Dennoch scheinen die Pläne für die neue Defensive damit offenbar noch nicht abgeschlossen zu sein. Zumal Gvardiol auch auf der linken Abwehrseite, durchaus eine Baustelle in der vergangenen Spielzeit, agieren könnte. Alvaro Carreras, vor der Saison als Wunschspieler des nach gut sechs Monaten gefeuerten Xabi Alonso für 50 Millionen Euro von Benfica Lissabon verpflichtet, blieb weitestgehend hinter den Erwartungen zurück. Ferland Mendy hat sich erneut schwer verletzt und wird mehrere Monate fehlen und David Alaba wird den Verein ablösefrei verlassen.
Eine etwaige Doppelrolle könnte indes auch Riccardo Calafiori vom FC Arsenal einnehmen. An dem Italiener soll Real nach Informationen von Transferexperte Fabrizio Romano ebenfalls Interesse zeigen. Demnach habe bereits vor einigen Wochen eine Kontaktaufnahme zwischen beiden Parteien stattgefunden. Eine Verpflichtung dürfte aber - ähnlich wie bei Gvradiol - kein leichtes Unterfangen sein.
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Gvardiol zu Real? "Ich bin glücklich bei meinem Klub"
Calafioris Arbeitspapier bei den Gunners ist noch bis 2029 datiert. Für einen Wechsel spricht jedoch, dass er unter Mikel Arteta in der abgelaufenen Spielzeit kein unangefochtener Stammspieler war. Im Champions-League-Finale schmorte er sogar die vollen 120 Minuten auf der Bank. Gvardiol war unter Pep Guardiola hingegen zunächst gesetzt, ehe er sich Anfang des Jahres jedoch das Schienbein brach.
Das hob er unlängst auch nochmal hervor, als sich noch bis 2028 an die Skyblues gebundene Gvradiol gegenüber TheCroatian erstmals zu den Spekulationen um einen Wechsel geäußert hatte: "Wir haben alle von den unterschiedlichen Gerüchten gehört. Ich bin glücklich bei meinem Klub, ich habe alles, was ich brauche. Vor der Verletzung habe ich jedes Spiel absolviert. Nach der Weltmeisterschaft werden wir sehen, was passiert." Nach dem Abschied von Guardiola sind die Karten bei ManCity zur neuen Saison ohnehin neu gemischt. Dessen Nachfolge tritt übereinstimmenden Medienberichten zufolge Enzo Maresca an.
Real Madrid: Baut sich Mourinho eine neue Viererkette?
Davon ab will sich Real auch auf der Rechtsverteidiger-Position verstärken, da Vereinsikone Dani Carvajal den Verein verlassen wird und Trent Alexander-Arnold noch nicht die erhoffte Verstärkung darstellt. Dahingehend soll das Pendel Richtung Denzel Dumfries von Inter Mailand ausgeschlagen haben. Wie Romano berichtet, würden die Blancos von einer Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Millionen Euro Gebrauch machen.
Somit könnte in Mourinhos für gewöhnlich präferierten Viererkette in der neuen Saison aus drei Neuzugängen bestehen. Um den zweiten Platz in der Innenverteidigung würden sich nach aktuellem Stand dann Dean Huijsen, der derzeit verletzte Eder Militao, Raul Asencio und Antonio Rüdiger streiten. Letzterer müsste zunächst aber noch seinen auslaufenden Vertrag verlängern. Zuletzt berichtete Sky von einer Einigung über einen Einjahresvertrag. Sollte neben Konate aber tatsächlich noch ein weiterer Innenverteidiger kommen, würde durchaus ein Überangebot in der Abwehrzentrale und damit einhergehend ein heftiger Konkurrenzkampf herrschen.