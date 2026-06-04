Schlechte Nachrichten für Antonio Rüdiger? Real Madrid hat angeblich zwei weitere Hochkaräter für die Defensive im Visier

Laut dem spanischen Radiosender Onda Cero sind die Madrilenen in den Poker um Josko Gvardiol von Manchester City eingestiegen, der zuletzt auch mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht worden war.

Demnach seien Präsident Florentino Perez und Jose Mourinho, der aller Voraussicht nach als Trainer zurückkehrt, sehr von dem kroatischen Innenverteidiger angetan. Kurz vor den mit Spannung erwarteten Präsidentschaftswahlen hatte sich Perez mit Herausforderer Enrique Riquelme ein regelrechtes Wettbieten über Verstärkungen für Real geliefert. Dabei versprach Perez bei einer erneuten Amtszeit neben der Mourinho-Verpflichtung auch den Transfer von Ibrahima Konate, der übereinstimmenden Medienberichten zufolge ablösefrei vom FC Liverpool kommen wird.

Dennoch scheinen die Pläne für die neue Defensive damit offenbar noch nicht abgeschlossen zu sein. Zumal Gvardiol auch auf der linken Abwehrseite, durchaus eine Baustelle in der vergangenen Spielzeit, agieren könnte. Alvaro Carreras, vor der Saison als Wunschspieler des nach gut sechs Monaten gefeuerten Xabi Alonso für 50 Millionen Euro von Benfica Lissabon verpflichtet, blieb weitestgehend hinter den Erwartungen zurück. Ferland Mendy hat sich erneut schwer verletzt und wird mehrere Monate fehlen und David Alaba wird den Verein ablösefrei verlassen.

Eine etwaige Doppelrolle könnte indes auch Riccardo Calafiori vom FC Arsenal einnehmen. An dem Italiener soll Real nach Informationen von Transferexperte Fabrizio Romano ebenfalls Interesse zeigen. Demnach habe bereits vor einigen Wochen eine Kontaktaufnahme zwischen beiden Parteien stattgefunden. Eine Verpflichtung dürfte aber - ähnlich wie bei Gvradiol - kein leichtes Unterfangen sein.