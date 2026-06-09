Schlechte Karten für den FC Liverpool! Kennet Eichhorns Transferentscheidung soll zwischen zwei Bundesligaklubs fallen

Nach Informationen des kicker läuft alles auf einen Zweikampf zwischen Bayer Leverkusen und RB Leipzig heraus, nachdem in den vergangenen Wochen und Monaten haufenweise nationale sowie internationale Klubs ihr Interesse an dem Supertalent signalisiert hatten.

Darunter auch der BVB und FC Bayern München, die sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge aufgrund der üppigen Forderungen der Spielerseite aus dem Poker zurückzogen. Der FC Liverpool hat hingegen laut kicker, entgegen anderweitiger Berichte, schlechte Karten auf den Zuschlag. Stattdessen scheint Leverkusen die Nase leicht vorn zu haben.

Die Klärung der Trainerfrage am Freitag könnte letzte Zweifel bei Eichhorn beiseitegeschoben haben. Der 16-Jährige hatte dem Vernehmen nach geduldig gewartet, wer die Nachfolge von Kasper Hjulmand bei der Werkself antreten wird. Ein solches Commitment ist durchaus als Indiz für einen bevorstehenden Wechsel zu werten. Dementsprechend ist auch davon auszugehen, dass er sich bereits mit dem neuen B04-Coach Carles Martinez ausgetauscht hat.

Außerdem genießt Martinez einen ausgezeichneten Ruf als Talenteförderer, der außerdem Ähnlichkeiten zu Bayers einstigem Erfolgscoach Xabi Alonso aufweist. Seine ballbesitzorientierte Spielidee würde Eichhorns Spielweise, der im defensiven Mittelfeld seine großen Stärken hat, ebenfalls zugutekommen.

Leipzig glänzt derweil vor allem mit den vielen erfolgreichen Beispielen aus der Vergangenheit. Ein Wechsel zu den Sachsen erwies sich schon für einige Talente als goldrichtig - unter anderem für Dayot Upamecano, Ibrahima Konate, Dominik Szoboszlai oder aktuell Yan Diomande. Doch auch Leverkusen kann dahingehend punkten. Ibrahim Maza, der erst im vergangenen Sommer aus Berlin unters Bayer-Kreuz wechselte, lebt die Entwicklung aktuell vor. Beide sollen in engem Austausch stehen.