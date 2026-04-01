Wie aus einem Bericht der Bild-Zeitung hervorgeht, soll der deutsche Nationalspieler die chaotische Situation rund um das Aus von Sportdirektor Sebastian Kehl für sich genutzt haben, um die Verantwortlichen von Borussia Dortmund stärker unter Druck setzen zu können.
Schlagen zwei Top-Klubs nun zu? Nico Schlotterbeck setzte BVB offenbar bewusst unter Druck
Demnach sei es Schlotterbecks Ziel, die Vertragsmodalitäten zu seinen Gunsten anzupassen und bei Gehalt und Ausstiegsklausel nachzuverhandeln. Bislang war von einem jährlichen Gehalt in Höhe von 14 Millionen Euro sowie einer am 2027 greifenden Ausstiegsklausel von 60 Millionen Euro die Rede.
Mittlerweile stehe auch eine Exit-Option für nach der WM hoch im Kurs beim 26-Järigen. Im Falle eines starken Turniers mit der deutschen Nationalmannschaft wolle Schlotterbeck die Möglichkeit besitzen, den BVB schon in diesem Sommer zu verlassen und sich einem anderen Klub anzuschließen.
Weiter heißt es, dass durch die neuerliche, unübersichtliche Situation Manchester United und der FC Liverpool noch einmal über eine Verpflichtung nachdenken würden. Die beiden englischen Klubs stünden bereit, sollten sich Dortmund und Schlotterbeck nicht auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit einigen können.
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Schlotterbeck dementiert bevorstehende Einigung mit dem BVB
Schlotterbeck hatte nach dem 2:1-Sieg des DFB-Teams am Montagabend gegen Ghana die Berichte über eine Einigung im Vertragspoker mit den Schwarzgelben vehement zurückgewiesen und damit neuen Raum für Spekulationen geschaffen.
"Dass die Unterschrift kurz bevorsteht, so weit sind wir leider noch nicht. Deshalb muss ich das auch mal ansprechen. Ich sage ganz ehrlich, dass ich das klar dementieren muss. Ich habe lange mit Sebastian (Kehl, d.Red.) verhandelt, der ist jetzt nicht mehr da. Ich hätte wahrscheinlich in den nächsten Wochen eine Entscheidung getroffen. Jetzt hat sich die Situation schon ein bisschen verändert, das muss ich einfach schauen", erklärte der 26-Jährige.
Beim BVB wird intern vermutet, dass Schlotterbeck den Hinweis auf den Wechsel von Book zu Kehl nutzt, um sich etwas mehr Zeit zum Nachdenken zu verschaffen. Zudem gäbe es keine Pläne seitens des Klub, das Angebot zurückzuziehen, da sich die Dinge noch innerhalb des vereinbarten Zeitrahmens bewegen
BVB - Spielplan: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund
Termin
Spiel
4. April, 18.30 Uhr
VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga)
11. April, 15.30 Uhr
BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)
18. April, 15.30 Uhr
TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.