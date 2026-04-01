Schlagen zwei Top-Klubs nun zu? Nico Schlotterbeck setzte BVB offenbar bewusst unter Druck

Demnach sei es Schlotterbecks Ziel, die Vertragsmodalitäten zu seinen Gunsten anzupassen und bei Gehalt und Ausstiegsklausel nachzuverhandeln. Bislang war von einem jährlichen Gehalt in Höhe von 14 Millionen Euro sowie einer am 2027 greifenden Ausstiegsklausel von 60 Millionen Euro die Rede.

Mittlerweile stehe auch eine Exit-Option für nach der WM hoch im Kurs beim 26-Järigen. Im Falle eines starken Turniers mit der deutschen Nationalmannschaft wolle Schlotterbeck die Möglichkeit besitzen, den BVB schon in diesem Sommer zu verlassen und sich einem anderen Klub anzuschließen.

Weiter heißt es, dass durch die neuerliche, unübersichtliche Situation Manchester United und der FC Liverpool noch einmal über eine Verpflichtung nachdenken würden. Die beiden englischen Klubs stünden bereit, sollten sich Dortmund und Schlotterbeck nicht auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit einigen können.