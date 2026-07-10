"Schlag auf die Ferse bekommen": Frankreich-Star Kylian Mbappe gibt Verletzungs-Update

"Mir geht es gut. Ich habe einen Schlag auf die Ferse bekommen, aber es geht mir gut", sagte Mbappé im Anschluss. Er hatte sich in der 76. Minute mit schmerzverzerrtem Gesicht auf den Rasen gesetzt, kurz darauf wurde er ausgewechselt. Auf der Bank hatte er einen dicken Eisbeutel am rechten Knöchel. Doch auch Frankreichs Trainer Didier Deschamps versicherte: "Da ist nichts Ernstes."