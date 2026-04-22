Schlägt der FC Bayern München im Sommer zu? Spur zu HSV-Star angeblich "immer heißer"

Demnach passe Heuer Fernandes perfekt ins Anforderungsprofil der Bayern, sollte Neuer seine Handschuhe im Sommer tatsächlich an den Nagel hängen. Der Deutsch-Portugiese ist Bundesliga-erfahren, fußballerisch gut ausgebildet und wäre sowohl gehaltstechnisch als auch mit Blick auf die Ablöse nicht zu teuer.

In einem Szenario, in dem die bisherige Nummer zwei Jonas Urbig künftig als Stammtorwart beim FCB fungiert, könnte Fernandes dahinter die Rolle als solider und verlässlicher Ersatzmann einnehmen, der sich mit seiner Rolle wie einst schon Sven Ulreich wohl zufrieden geben würde. Zumindest soll sich der 33-Jährige nach Sport-Bild-Infos ebenfalls mit dem Bayern-Interesse beschäftigen.

Heuer Fernandes ist vertraglich noch bis Ende Juni 2026 an den Hamburger SV gebunden, sein Arbeitspapier verlängert sich beim Klassenerhalt der Rothosen allerdings automatisch bis 2027. In diesem Fall müssten die Bayern eine Ablöse entrichten, wollten sie den Torwart aus der Hansestadt loseisen.