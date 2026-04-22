Wie die Sport Bild berichtet, hat der deutsche Rekordmeister Daniel Heuer Fernandes auf seine Shortlist für den kommenden Sommer genommen. Gerüchte um ein Interesse aus München kursieren schon länger, die Spur zum 33-jährigen Schlussmann werde allerdings "immer heißer".
Schlägt der FC Bayern München im Sommer zu? Spur zu HSV-Star angeblich "immer heißer"
Demnach passe Heuer Fernandes perfekt ins Anforderungsprofil der Bayern, sollte Neuer seine Handschuhe im Sommer tatsächlich an den Nagel hängen. Der Deutsch-Portugiese ist Bundesliga-erfahren, fußballerisch gut ausgebildet und wäre sowohl gehaltstechnisch als auch mit Blick auf die Ablöse nicht zu teuer.
In einem Szenario, in dem die bisherige Nummer zwei Jonas Urbig künftig als Stammtorwart beim FCB fungiert, könnte Fernandes dahinter die Rolle als solider und verlässlicher Ersatzmann einnehmen, der sich mit seiner Rolle wie einst schon Sven Ulreich wohl zufrieden geben würde. Zumindest soll sich der 33-Jährige nach Sport-Bild-Infos ebenfalls mit dem Bayern-Interesse beschäftigen.
Heuer Fernandes ist vertraglich noch bis Ende Juni 2026 an den Hamburger SV gebunden, sein Arbeitspapier verlängert sich beim Klassenerhalt der Rothosen allerdings automatisch bis 2027. In diesem Fall müssten die Bayern eine Ablöse entrichten, wollten sie den Torwart aus der Hansestadt loseisen.
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Wer steht beim FC Bayern München ab Sommer im Tor?
In Hamburg ist Heuer Fernandes die unumstrittene Nummer eins. Wettbewerbsübergreifend 31-mal hütete er in der laufenden Saison den Kasten des einstigen Bundesliga-Dinos, wobei er 49 Gegentore kassierte und sechsmal zu Null spielte. Wegen guter Leistungen beim HSV wurde er sogar als zeitweise als möglicher dritter DFB-Keeper für die WM gehandelt.
Beim FCB ist derweil noch nicht abschließend geklärt, wie es mit Neuer im Sommer weiter geht. Bislang hält sich der 40-Jährige bedeckt, ob er noch ein weiteres Jahr dranhängen oder seine Karriere beenden möchte.
Sollte sich Neuer für das Ende seiner Laufbahn entscheiden, müssen die Bayern in jedem Fall auf der Torhüterposition aktiv werden. Neben Urbig stünde dem FCB dann nur noch Sven Ulreich zur Verfügung, dessen Kontrakt ebenfalls im Sommer endet. Eine Rückkehr des noch bis Saisonende an den VfB Stuttgart verliehenen Alexander Nübel gilt derweil als eher unwahrscheinlich. Gleiches gilt für Daniel Peretz, der mittlerweile beim FC Southampton gesetzt ist und noch um den Aufstieg in die Premier League spielt.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.