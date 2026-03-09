Völlig verrückte Szenen! Schiedsrichter verteilt nach Massenschlägerei bei Meisterschaftsspiel 23 Rote Karten

Grund für die Auseinandersetzungen war ein Zusammenprall wenige Augenblicke vor dem Ende der Nachspielzeit zwischen Cruzeiro-Stürmer Christian und Atletico-Torhüter Everson. Dabei rauschte Christian mit ordentlich Tempo in seinen Gegenspieler hinein, was diesem wiederum sichtlich missfiel. Aufgebracht drückte Everson den Cruzeiro-Spieler mit seinen Knien zu Boden.

Innerhalb weniger Sekunden entstand eine Rudelbildung, der sich mit der Zeit immer mehr Spieler anschlossen. Everson wurde unter anderem von Cruzeiro-Mittelfeldspieler Lucas Romero mit einem Sprungtritt zu Fall gebracht, von allen Seiten hagelte es Schläge, Tritte und Schubser. Ebenfalls mittendrin: Ex-Porto und St. Petersburg-Spieler Hulk.