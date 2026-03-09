Beim Finale der Staatsmeisterschaft von Minas Gerais zwischen den beiden Klubs Cruzeiro und Atletico Mineiro gerieten in der Nachspielzeit zahlreiche Spieler aneinander. Es kam zu tumultartigen Szenen, Verfolgungsjagden auf dem Rasen und einer Massenschlägerei.
Völlig verrückte Szenen! Schiedsrichter verteilt nach Massenschlägerei bei Meisterschaftsspiel 23 Rote Karten
Grund für die Auseinandersetzungen war ein Zusammenprall wenige Augenblicke vor dem Ende der Nachspielzeit zwischen Cruzeiro-Stürmer Christian und Atletico-Torhüter Everson. Dabei rauschte Christian mit ordentlich Tempo in seinen Gegenspieler hinein, was diesem wiederum sichtlich missfiel. Aufgebracht drückte Everson den Cruzeiro-Spieler mit seinen Knien zu Boden.
Innerhalb weniger Sekunden entstand eine Rudelbildung, der sich mit der Zeit immer mehr Spieler anschlossen. Everson wurde unter anderem von Cruzeiro-Mittelfeldspieler Lucas Romero mit einem Sprungtritt zu Fall gebracht, von allen Seiten hagelte es Schläge, Tritte und Schubser. Ebenfalls mittendrin: Ex-Porto und St. Petersburg-Spieler Hulk.
Schiedsrichter verteilt nach Abpfiff noch 23 Rote Karten
Erst das Eingreifen der Sicherheitskräfte und der Militärpolizei deeskalierte die Situation. Die Behörden benötigten jedoch rund zehn Minuten, um die aufgebrachte Menge voneinander zu trennen und schließlich zu beruhigen.
Schiedsrichter Matheus Delgado Candancan stand während der chaotischen Szenen machtlos daneben, bestätigte später dann im offiziellen Spielbericht allerdings nicht weniger als 23 Platzverweise, die gegen diverse Akteure der Tumulte ausgesprochen wurden. Auf dem Platz hatte der Unparteiische dabei kurioserweise keine einzige Rote Karte gezeigt, erst im Nachhinein waren diese verhängt worden.
Cruzeiro gewann die Partie letztlich mit 1:0, für den entscheidenden Treffer sorgte Kaio Jorge in der 60. Spielminute.