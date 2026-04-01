Scheitert ein Transfer auf den letzten Metern? 1. FC Köln legt angeblich neues Preisschild für Said El Mala fest

Schon länger wird Brighton & Hove Albion Interesse an El Mala nachgesagt, in den vergangenen Wochen waren die Engländer bei den Kölner Verantwortlichen jedoch mit mehreren Angeboten für den 19-Jährigen abgeblitzt.

Nun könnte der Transferpoker um den Shootingstar von neuem beginnen. Auf persönlicher Ebene sollen Brighton und El Mala bereits eine Einigung erzielt haben, allerdings wollen die Seagulls dem Vernehmen nach nicht mehr als 35 Millionen Euro auf den Tisch legen.

Brighton ist derweil nicht der einzige Klub von der Insel, der wegen Said El Mala in der Domstadt anklopft. So soll unter anderem auch der FC Chelsea sein Interesse hinterlegt haben. Um sich auf neue Verhandlungen vorzubereiten soll die Spielerseite nach Sport-Bild-Infos auch darüber nachdenken, sich künftig wieder professionell beraten zu lassen und einen Agenten anzuheuern. Seit wenigen Wochen wird der 19-Jährige von seiner Familie gemanagt.