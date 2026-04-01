Wie aus einem Bericht der Sport Bild hervorgeht, sollen die Verantwortlichen des Effzeh mittlerweile 50 Millionen Euro Ablöse für den Offensivkünstler verlangen.
Scheitert ein Transfer auf den letzten Metern? 1. FC Köln legt angeblich neues Preisschild für Said El Mala fest
Schon länger wird Brighton & Hove Albion Interesse an El Mala nachgesagt, in den vergangenen Wochen waren die Engländer bei den Kölner Verantwortlichen jedoch mit mehreren Angeboten für den 19-Jährigen abgeblitzt.
Nun könnte der Transferpoker um den Shootingstar von neuem beginnen. Auf persönlicher Ebene sollen Brighton und El Mala bereits eine Einigung erzielt haben, allerdings wollen die Seagulls dem Vernehmen nach nicht mehr als 35 Millionen Euro auf den Tisch legen.
Brighton ist derweil nicht der einzige Klub von der Insel, der wegen Said El Mala in der Domstadt anklopft. So soll unter anderem auch der FC Chelsea sein Interesse hinterlegt haben. Um sich auf neue Verhandlungen vorzubereiten soll die Spielerseite nach Sport-Bild-Infos auch darüber nachdenken, sich künftig wieder professionell beraten zu lassen und einen Agenten anzuheuern. Seit wenigen Wochen wird der 19-Jährige von seiner Familie gemanagt.
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Köln kauft Viktoria offenbar Weiterverkaufsbeteiligung für El Mala ab
Auf Kölner Seite habe man es hingegen nicht eilig. Nach dem Aus von Trainer Lukas Kwasniok aufgrund der aktuellen Ergebniskrise und der Beförderung von Rene Wagner zum neuen Chefcoach will man sich während der Länderspielpause über einen Kurs in der El-Mala-Frage einig werden. Der Vertrag des Offensivspielers ist ohnehin noch bis 2030 datiert, eine Ausstiegsklausel gibt es nicht.
In diesem Zusammenhang soll man El Malas Ex-Klub Viktoria Köln auch die zehnprozentige Weiterverkaufsbeteiligung abgekauft haben. Dafür nahm der Effzeh offenbar zwei Millionen Euro in die Hand.
El Mala überzeugt bei seiner Debüt-Saison in der Bundesliga bislang auf ganzer Linie. In 27 Partien kommt der 19-Jährige auf zehn Tore und vier Vorlagen.
Said El Mala: Seine Zahlen beim 1. FC Köln
Spiele
Tore
Vorlagen
Gelbe Karten
Rote Karten
29
10
4
3
0