„Scheiße! Werde ich jetzt wie Beckham behandelt?“ – David Seaman spricht offen über seine Befürchtungen vor heftigen Reaktionen nach Ronaldinhos Freistoßtor bei der Weltmeisterschaft 2002.
„Gott sei Dank dafür.“
Seaman wurde beim Turnier in Japan und Südkorea von Barcelonas Star Ronaldinho überlistet, dessen Fernschuss im Netz landete und Brasilien eine 2:1-Führung verschaffte. Die Three Lions schafften es nicht, den Ausgleich zu erzielen, sodass sie im Viertelfinale aus dem Turnier ausschieden. Der ehemalige Torwart der Gunners fragte sich daraufhin, wie er bei seiner Rückkehr nach England empfangen werden würde.
Tatsächlich wurde Beckham von der Presse und einer beträchtlichen Anzahl englischer Fans für seine Rolle bei der Niederlage seines Landes gegen Argentinien im Jahr 1998 heftig kritisiert. Seine rote Karte für ein unüberlegtes Foul an Simeone führte zu einer oft inakzeptablen Flut von Beschimpfungen, die den ehemaligen Flügelspieler von Manchester United und seine Familie schwer belasteten.
Nachdem er von Adebayo Akinfenwa zu diesem Freistoß von Ronaldinho befragt wurde, gibt Seaman zu, dass er an Beckham und die möglicherweise folgenden negativen Reaktionen dachte: „Er schießt dieses Tor, und wir haben noch eine halbe Stunde zu spielen. Und jetzt sind wir in der K.o.-Runde. Ich stehe auf dem Platz und denke mir: ‚Scheiße, wenn der Spielstand so bleibt, werde ich dann so behandelt wie Beckham 1998?
Solche Gedanken gehen einem durch den Kopf. Wenn so viel auf dem Spiel steht ... Am Ende war alles okay, wir haben 2:1 verloren, dieses Tor hat uns das Spiel gekostet, aber als ich nach Hause kam, landeten wir in Heathrow und dort waren viele englische Fans, die alle anfingen, meinen Namen zu singen. Gott sei Dank.“
Auf die Frage, ob Ronaldinho aus dieser Entfernung absichtlich auf das Tor geschossen habe, fügte Seaman hinzu: „Gilberto Silva hat mir direkt nach dem Spiel gesagt, dass er das nicht vorhatte. Aber das spielt keine Rolle. Der Ball ist trotzdem reingegangen. Mir wurde schon so oft gesagt, dass er das nicht vorhatte.
Was lustig war: Wir spielten [2016] Soccer Aid, und er spielte für den Rest der Welt. Er bekam einen Freistoß aus einer ähnlichen Position, und ich ging einfach zurück zum Tor, stellte mich hin und zeigte auf die obere Ecke. ‚Na los, versuch es doch noch einmal!‘ Und er lachte sich kaputt.“
Nein zu Sir Alex und Man Utd sagen
Seaman hat sich bei Arsenal einen legendären Status erworben, da er mit seinen Leistungen dazu beigetragen hat, zwei Premier-League-Titel und vier FA Cups zu gewinnen. Bevor er zu den Gunners kam, hatte er jedoch die Möglichkeit, zu Manchester United zu wechseln.
Seaman berichtet von einem Anruf, den er von Sir Alex Ferguson erhielt: „Er (Sir Alex) rief mich an und sagte: ‚Ich werde im Sommer zu dir kommen – ich möchte, dass du mein Torwart wirst. Ich sagte: ‚Okay!‘ Ich legte auf und dachte: ‚Ich werde Spieler bei Man United.‘ Etwa eine Woche später machte Arsenal mir ein Angebot.
Sir Alex wollte, dass ich bis zum Sommer warte, damit keine Ablösesumme fällig wird, da mein Vertrag auslief. Arsenal machte mir nun kurz vor Ablauf der Transferfrist ein Angebot. Ich hatte vier Jahre lang in London gelebt, als ich bei QPR war, meine Familie hatte sich eingelebt ... also ging ich zu Arsenal, um zu verhandeln, wir einigten uns auf alles, aber es gab ein Problem: Ein Spieler musste gehen, und das war John Lukic. Wir waren Freunde. Er sagte: „Nein, ich gehe nirgendwo hin“, also platzte der Deal. Ich habe nicht unterschrieben.“
Seaman wechselte schließlich 1990 zu den Nord-Londoner, nachdem der damalige Arsenal-Torwart Lukic den Verein verlassen hatte, und bestritt über 500 Spiele in allen Wettbewerben für die Gunners.
DAS Tor gegen Sheffield United
Im Jahr 2003 gelang Seaman während des FA-Cup-Halbfinales gegen Sheffield United im Old Trafford eine Parade, die oft als eine der besten Paraden in der Geschichte des englischen Fußballs bezeichnet wird. Der ehemalige englische Nationaltorwart streckte seinen rechten Arm aus und schaffte es auf wundersame Weise, Paul Peschisolido daran zu hindern, aus nächster Nähe den Ausgleichstreffer zu erzielen. Seaman gab später zu, dass er damals nicht wusste, dass diese Parade in die Geschichte eingehen würde.
Er sagt: „Als die Ecke kam, gab es ein paar Abpraller, die Leute versuchten, den Ball ins Tor zu köpfen, also bin ich in eine Position gegangen und musste dann in eine andere Position zurückkehren, weil ich dachte, es würde ein Kopfball aufs Tor kommen. Dann kam der Ball zurück zu Peschisolido, der ihn mit dem Kopf oder der Schulter erreichte, was für mich gut war, da es mir ein wenig Zeit verschaffte. Aber ich erinnere mich, dass ich mich nach hinten geworfen habe und dachte: ‚Ich kann das nicht mitnehmen, weil ich ins Tor gehe.‘ Also habe ich den Ball herausgeholt, bin im Tor gelandet und als ich aufgeschaut habe, sah ich [Phil] Jagielka, der den Abpraller versenken wollte ... und ihn über die Latte schoss. Gott sei Dank. Wenn der reingegangen wäre, hätte niemand etwas über [die Parade] gesagt.
Man braucht immer ein bisschen Glück. Erst als ich es im Fernsehen gesehen habe ... Da dachte ich: „Das war ganz ordentlich.“ Wenn man sich die Parade ansieht, muss man auf mein Gesicht achten, als ich aufstehe, das ist richtig ernst. Ich erinnere mich, dass Ashley [Cole] zu mir kam, ich weiß nicht, was er gesagt hat, wahrscheinlich hat er mich beschimpft und mir gesagt, wie gut das war. Aber dann habe ich es im Fernsehen gesehen und dachte: „Oooft, das war gut.“
