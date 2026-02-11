„Scheiße! Werde ich jetzt wie Beckham behandelt?“ – David Seaman spricht offen über seine Befürchtungen vor heftigen Reaktionen nach Ronaldinhos Freistoßtor bei der Weltmeisterschaft 2002.

Seaman wurde beim Turnier in Japan und Südkorea von Barcelonas Star Ronaldinho überlistet, dessen Fernschuss im Netz landete und Brasilien eine 2:1-Führung verschaffte. Die Three Lions schafften es nicht, den Ausgleich zu erzielen, sodass sie im Viertelfinale aus dem Turnier ausschieden. Der ehemalige Torwart der Gunners fragte sich daraufhin, wie er bei seiner Rückkehr nach England empfangen werden würde.

Tatsächlich wurde Beckham von der Presse und einer beträchtlichen Anzahl englischer Fans für seine Rolle bei der Niederlage seines Landes gegen Argentinien im Jahr 1998 heftig kritisiert. Seine rote Karte für ein unüberlegtes Foul an Simeone führte zu einer oft inakzeptablen Flut von Beschimpfungen, die den ehemaligen Flügelspieler von Manchester United und seine Familie schwer belasteten.

Nachdem er von Adebayo Akinfenwa zu diesem Freistoß von Ronaldinho befragt wurde, gibt Seaman zu, dass er an Beckham und die möglicherweise folgenden negativen Reaktionen dachte: „Er schießt dieses Tor, und wir haben noch eine halbe Stunde zu spielen. Und jetzt sind wir in der K.o.-Runde. Ich stehe auf dem Platz und denke mir: ‚Scheiße, wenn der Spielstand so bleibt, werde ich dann so behandelt wie Beckham 1998?

Solche Gedanken gehen einem durch den Kopf. Wenn so viel auf dem Spiel steht ... Am Ende war alles okay, wir haben 2:1 verloren, dieses Tor hat uns das Spiel gekostet, aber als ich nach Hause kam, landeten wir in Heathrow und dort waren viele englische Fans, die alle anfingen, meinen Namen zu singen. Gott sei Dank.“

Auf die Frage, ob Ronaldinho aus dieser Entfernung absichtlich auf das Tor geschossen habe, fügte Seaman hinzu: „Gilberto Silva hat mir direkt nach dem Spiel gesagt, dass er das nicht vorhatte. Aber das spielt keine Rolle. Der Ball ist trotzdem reingegangen. Mir wurde schon so oft gesagt, dass er das nicht vorhatte.

Was lustig war: Wir spielten [2016] Soccer Aid, und er spielte für den Rest der Welt. Er bekam einen Freistoß aus einer ähnlichen Position, und ich ging einfach zurück zum Tor, stellte mich hin und zeigte auf die obere Ecke. ‚Na los, versuch es doch noch einmal!‘ Und er lachte sich kaputt.“