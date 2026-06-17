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Schaut Didier Deschamps keine Champions League? Drei Dinge, die beim 3:1 von Frankreich gegen Senegal bei der WM auffielen
Schaut Didier Deschamps keine Champions League?
Erst Spanien, nun Frankreich: Auch wenn es beim Vize-Weltmeister am Ende doch gut ging, die Top-Favoriten wurden in ihren Auftaktspielen zumindest zeitweise Opfer ihrer Bräsigkeit.
Klar, Senegal ist ein anderes Kaliber als Kap Verde, daher ist der letztlich verdiente 3:1-Sieg Frankreichs unterm Strich auch recht hoch zu bewerten. Und doch war diese erste Halbzeit Frankreichs besorgniserregend.
Die Franzosen agierten selbst auf der nach unten offenen Deschamps-Vorsichtigkeitsskala überpassiv abwartend. Besonders frappierend aber war die Tempolosigkeit, mit der die Franzosen das Spiel angingen. Und das, obwohl Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Desire Doue und auch Bayerns Superstar Michael Olise mit und ohne Ball am Fuß zu den schnellsten Spielen des Planeten gehören. Nun erwartet man von einer WM im Allgemeinen und von so einem Mammut-Turnier im Speziellen ohnehin nicht, dass hier neue taktische Trends gesetzt werden. Aber dass hochklassigen Fußballspielen eine gewisse Rasanz innewohnt, das ist nicht nur in der Champions League zu sehen.
Klar, Frankreich zog in der zweiten Halbzeit die Zügel an, machte das Spiel schneller und kam so prompt zu hochklassigen Chancen und zu einem letztlich hochverdienten 3:1-Sieg, aber der Eindruck dieser ersten Halbzeit ist nachhaltig und sollte Deschamps, genauso wie Spaniens Coach Luis de la Fuente und auch Brasiliens Carlo Ancelotti als Weckruf dienen.
Bis zu den zweiten Gruppenspielen haben die Trainer diesmal ja tatsächlich Zeit, auch mal was Neues einzustudieren: Vielleicht sollten sie sich vorher mal Champions-League-Spiele von Bayern München und Paris Saint-Germain anschauen und sich anschauen, wie moderne Fußballtrainer und ihre Mannschaften heute den Fußball feiern.
- AFP
Kylian Mbappe darf sich alles erlauben
Es wäre allerdings zu einfach, die maue erste Halbzeit Frankreichs nur der abwartenden Taktik Deschamps zuzuschreiben. Frankreichs Nationaltrainer wird sich in seinen letzten Spielen nicht mehr ändern und am Ende haben seine Mannschaften ja meist geliefert. Und dass ein Spieler nach einem Ballverlust nicht nachsetzt und so die Großchance inklusive Pfostentreffer von Bayerns Ex-Leihgabe Nicolas Jackson verursacht, liegt sicher nicht an Deschamps Vorstellungen und seinen Lehren. Das hat Kylian Mbappe schon ganz alleine verbrochen.
Dass nach dem 3:1 aber natürlich vor allem über Mbappes spektakuläre Rekorde und seine zwei Treffer gesprochen wird, liegt in der Natur der Sache - und an diesem geradezu wahnwitzigen zweiten Treffer aus der Distanz kurz vor Schluss. 58 Tore erzielte Mbappe in seinen nur 99 Länderspielen - kein Franzose schaffte jemals mehr. Ein weiterer Meileinstein einer Karriere voller Superlativen. Und mindestens ein Superlativ ist in greifbarer Nähe: Nur noch zwei Tore bei der WM 2026 fehlen ihm, um Miroslav Klose als WM-Rekordtorschützen einzuholen. Und Frankreich war, ist und bleibt nach diesem letztlich hochverdienten 3:1 zum Auftakt der Topfavorit des Turniers.
Mbappe war erst 19, als er 2018 mit Frankreich in Russland Weltmeister wurde, seine vier Treffer waren auf dem Weg zum Titel wichtig, er wurde zum besten jungen Spieler des Turniers gewählt. 2022 lieferte er sich im Finale ein episches Privatduell mit Lionel Messi und dessen Argentiniern und hielt Frankreichs Titelchancen mit seinem Hattrick im Finale beim 3:3 in der regulären Spielzeit fast alleine am Leben. Mit acht Treffern war er zudem der beste Torschütze des Turniers.
Mbappe, so schien es, würde den Weltfußball in den kommenden Jahren dominieren und die Ära nach Messi und Cristiano Ronaldo anführen. Doch in den vergangenen vier Jahren hat sich was verschoben: Obwohl Mbappe in dieser Spielzeit für Real Madrid sehr viele Tore erzielte und endlich auch bei den Blancos der Protagonist war, der er sein muss, holten die großen Titel andere: Sein Ex-Klub PSG etwa, von dem er sich im Streit trennte.. Weltfußballer wurde zuletzt Ousmane Dembele von Paris Saint-Germain, und Desire Doue und Bayerns Michael Olise gelten längst als aufregendere Spieler als Mbappe. Allen vier scheint das Verteidigen mittlerweile übrigens richtig Spaß zu machen, und zwar nicht nur im Nationalteam. Das haben sie Mbappe auf jeden Fall voraus. Doch wenn Mbappe weiter solche Tore erzielt, wird ihm sogar Deschamps verzeihen, wenn er mal nach einem Ballverlust nicht nachsetzt.
- AFP
Der nächste Weltfußballer könnte wirklich vom FC Bayern kommen
Seit 1981 hat kein Spieler des FC Bayern München mehr den Ballon d’Or gewonnen. Karl-Heinz Rummenigge, der heutige Aufsichtsrat und damalige Weltklassestürmer, erhielt die Trophäe sogar zweimal hintereinander. Seitdem gab ein paar Mal lange Gesichter in München, etwa als Franck Ribery 2013 leer ausging oder als 2020 die Zeremonie pandemiebedingt abgesagt wurde und Covid so Robert Lewandowski die Trophäe nahm (immerhin wurde der Stürmer dann in den folgenden zwei Jahren auf der Konkurrenzveranstaltung der FIFA zum besten Spieler des Planeten gekürt.
In diesem Jahr könnte aber tatsächlich mal wieder ein Spieler des FC Bayern den Ballon d’Or gewinnen. Mit Englands Harry Kane und Michael Olise werden sogar gleich zwei Spielern Chancen eingeräumt; Während Kane und seine Engländer freilich erstmal beweisen, dass diese so genannte Goldene Generation jetzt aber wirklich erfolgreicher sein kann als all ihrer Vorgänger, hat Michael Olise das Problem, dass er im Wahnsinns-Kader Frankreichs Rivalen zuhauf hat - und die zuletzt eben auch geglänzt haben: Dembele gewann wieder die Champions League, und Mbappe ist Mbappe.
Doch eine Sache könnte Olise und den Bayern Hoffnung geben: Nach dem 3:1 gegen Senegal kürte die Jury der FIFA nicht etwa den Doppeltorschützen und WM-Posterboy Mbappe zum Spieler des Spiels, sondern eben: Olise. Das zwar völlig zu Recht - Olises Spiel war betörend, dass Deschamps ihn in der zweiten Halbzeit von der rechten Seite ins Zentrum schickte, veränderte die Statik des Spiels entscheidend, von dort gab Olise auch diesen magischen Pass auf Mbappe zum 1:0 - doch in der Regel küren solche Jurys eben unmittelbar nach Schlusspfiff nicht den besten Spieler zum Spieler des Spiels, sondern eben die erfolgreichsten Torschützen. Doch wenn sich sogar schon bis zu diesen Nachspiel-Jurys der FIFA herumgesprochen hat, dass Michael Olise der entscheidende Mann für die entscheidenden Aktionen ist, dann sollten das die Experten, die den Ballon d’Or verteilen, längst wissen.