Schafft es Deniz Undav endlich in die Startelf des DFB-Teams? Julian Nagelsmann kündigt zwei Änderungen für WM-Spiel gegen Ecuador an

"Wir werden die Wechsel vornehmen, die wir vornehmen müssen. Sonst werden wir so ins Spiel gehen wie die letzten Spiele auch", verkündete Nagelsmann im Stadion von East Rutherford vor den Toren New Yorks. Aus der bisherigen WM-Startelf weichen am Donnerstag um 22 Uhr gegen Ecuador somit nur der schwer verletzte Innenverteidiger Nico Schlotterbeck (Innenbandriss im Sprunggelenk) sowie Linksverteidiger Nathaniel Brown, der unter Adduktorenbeschwerden leidet. Auf Nachfrage bestätigte Nagelsmann, dass die beiden durch Antonio Rüdiger und David Raum ersetzt werden.

Weil der Gruppensieg bereits feststeht und das Duell mit Ecuador für den weiteren Turnierverlauf somit irrelevant ist, hätten sich Rotationen durchaus angeboten. Nagelsmann will aber, dass seine bevorzugte Startelf soweit möglich im Rhythmus bleibt und vor allem die in den vergangenen Monaten lange verletzten Kai Havertz, Jamal Musiala und Felix Nmecha gemeinsame Spielpraxis sammeln.

"Wenn man die letzten Wochen vor der WM genommen hat, war eines der entscheidendsten Themen, dass sich die Mannschaft einspielen muss und dass wir zu wenige Spiele gemeinsam haben", sagte Nagelsmann. "Jetzt haben wir zwei Spiele gemacht und jetzt wird diskutiert, wie viel wir wechseln. Dahinter sehe ich nicht den riesen Sinn."