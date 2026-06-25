Noch ehe ein einziger Reporter bei der Pressekonferenz vor dem Ecuador-Spiel eine Frage stellen konnte, hatte Julian Nagelsmann die wichtigste Antwort schon gegeben. In seinem Eröffnungsstatement nahm der Bundestrainer klar Stellung zu den Debatten über mögliche Rotationen - und im Zuge dessen vor allem über etwaige Startplätze für Superjoker Deniz Undav und Ersatzkeeper Oliver Baumann.
Schafft es Deniz Undav endlich in die Startelf des DFB-Teams? Julian Nagelsmann kündigt zwei Änderungen für WM-Spiel gegen Ecuador an
"Wir werden die Wechsel vornehmen, die wir vornehmen müssen. Sonst werden wir so ins Spiel gehen wie die letzten Spiele auch", verkündete Nagelsmann im Stadion von East Rutherford vor den Toren New Yorks. Aus der bisherigen WM-Startelf weichen am Donnerstag um 22 Uhr gegen Ecuador somit nur der schwer verletzte Innenverteidiger Nico Schlotterbeck (Innenbandriss im Sprunggelenk) sowie Linksverteidiger Nathaniel Brown, der unter Adduktorenbeschwerden leidet. Auf Nachfrage bestätigte Nagelsmann, dass die beiden durch Antonio Rüdiger und David Raum ersetzt werden.
Weil der Gruppensieg bereits feststeht und das Duell mit Ecuador für den weiteren Turnierverlauf somit irrelevant ist, hätten sich Rotationen durchaus angeboten. Nagelsmann will aber, dass seine bevorzugte Startelf soweit möglich im Rhythmus bleibt und vor allem die in den vergangenen Monaten lange verletzten Kai Havertz, Jamal Musiala und Felix Nmecha gemeinsame Spielpraxis sammeln.
"Wenn man die letzten Wochen vor der WM genommen hat, war eines der entscheidendsten Themen, dass sich die Mannschaft einspielen muss und dass wir zu wenige Spiele gemeinsam haben", sagte Nagelsmann. "Jetzt haben wir zwei Spiele gemacht und jetzt wird diskutiert, wie viel wir wechseln. Dahinter sehe ich nicht den riesen Sinn."
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Deniz Undav akzeptiert seine Rolle als Joker
Somit muss auch Undav weiterhin mit seiner Jokerrolle leben. In den ersten beiden Spielen gegen Curacao (7:1) und die Elfenbeinküste (2:1) hatte der Stürmer des VfB Stuttgart nach zwei Einwechslungen in 56 Minuten zwei Tore und drei Assists verzeichnet. "Herausragend", lobte der Bundestrainer. "Ich verstehe jegliche Diskussionen, dass Deniz sich in die erste Elf gespielt hat. Das kann man unterschreiben." Dennoch entschied sich Nagelmann gegen Undav, der ebenfalls an der Pressekonferenz teilnahm und neben dem Bundestrainer saß. "Ich akzeptiere die Rolle", sagte er. "Wenn es für mich nicht fein wäre, dann wäre ich nicht hier."
Im Tor steht gegen Ecuador abermals Manuel Neuer. Ersatzmann Oliver Baumann muss somit weiter auf seinen allerersten WM-Einsatz warten. "Das ist bei Oli auf Verständnis gestoßen", sagte Nagelsmann. Dass viele Experten und Fans dem kurz vor Turnierbeginn wegen Neuers Comeback degradierten Baumann einen Einsatz gegönnt hätten, könne Nagelsmann aber "aus menschlicher Sicht verstehen".
Neuer erlebt bis dato eine undankbare WM. Der 40-Jährige bekam erst vier Schüsse aufs Tor: Zwei waren harmlos, zwei unhaltbar drinnen. "Wenn man die zwei Spiele sieht, dann waren das absolut keine Torwartspiele", sagte Nagelsmann. "Es gab keine Situationen für ihn, Bälle zu halten oder einen Rhythmus zu kriegen."
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".