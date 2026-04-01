Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
محمد صلاح
أحمد صلاح الدينahmd-slah-aldyn

Übersetzt von

Schachmatt… Das Spiel ist vorbei: Salah tappt in die Falle des großen Tricks

Transfers
Spanien - Ägypten
Spanien
Ägypten
Freundschaftsspiele
Belgien - Ägypten
Belgien
Weltmeisterschaft
Manchester City - Liverpool
Manchester City
Liverpool
England FA Cup
Paris Saint-Germain - Liverpool
Paris Saint-Germain
Champions League
Liverpool - Fulham
Fulham
Premier League
M. Salah
Spanien
Ägypten
Belgien
USA
England
Frankreich

Konkrete Beweise und Anschuldigungen des Stars der Reds zeichnen das Bild eines erzwungenen Abgangs

Im Fußball wie im Schach werden Partien nicht immer durch einen direkten Angriff entschieden, sondern durch eine Reihe wohlüberlegter Züge; und wenn das Opfern einer wertvollen Figur wie ein momentaner Verlust erscheint, ebnet dies den Weg für den Sturz des Königs.

Auf dem Rasen von Liverpool hängt alles vom System ab, nicht von den Stars, wie sehr sie auch glänzen mögen, und nur das System weiß, wann es seine Helden hervorbringt … und wann es für sie die letzte Szene schreibt.

Heute, da sich die Reise des „ägyptischen Königs“ Mohamed Salah ihrem Ende nähert, erscheint die Geschichte weniger als überraschender Schock, sondern vielmehr als unvermeidliches Ergebnis vieler kleiner Details, die sich angesammelt haben und das Schicksal der Reds-Legende in den Momenten neu geformt haben, in denen er sich am meisten als Sieger fühlte.

  • Der Moment des Starts… Der Beginn einer Legende

    Alles geht auf den Sommer 2017 zurück. Jürgen Klopp tendierte dazu, Julian Brandt von Bayer Leverkusen zu verpflichten, doch hinter verschlossenen Türen in Melwood legte Michael Edwards – der damalige Sportdirektor – einen entscheidenden statistischen Bericht vor. Edwards sah in Salah keinen Flügelspieler, der bei Chelsea gescheitert war, sondern erkannte die hohe „erwartete Torquote“ und die körperliche Leistungsfähigkeit, die sich nach seinem Weggang von Stamford Bridge zu Fiorentina und Roma erstaunlich weiterentwickelt hatte, wo sein Talent unter den Augen von Experten wie Spalletti geduldig verfeinert wurde.

    Diese explosive körperliche und torreiche Leistungsfähigkeit passte seiner Meinung nach perfekt zu dem von Klopp praktizierten „Hochdruck“.

    Der ägyptische Spieler kam für nur 42 Millionen Euro und entwickelte sich zu einer Torfabrik, die alle Rekorde brach. Das war der Moment, in dem die Daten ihre Stärke unter Beweis stellten.

    Doch die dramatische Ironie – wie im Schach – besteht darin, dass dieselbe Hand, die auf den „König“ vertraute und ihn auf das Brett setzte, auch beschloss, seinen Mythos zu zerstören, als die statistischen Kurven zu sinken begannen.

    Lesen Sie auch: Hassan Shehata: Salah passt zu Real und Barcelona… und wir werden die WM ohne Minderwertigkeitskomplexe bestreiten

    Lesen Sie auch: Wegen Messi und Salah… Der Kommissar der amerikanischen Liga verspottet den Trainer der ägyptischen Nationalmannschaft 

    Lesen Sie auch: Beunruhigende Warnungen… USA versetzen WM-Gäste in Angst und Schrecken

    • Werbung

  • Strategischer Wandel… Der Trick der Erneuerung

    Im Frühjahr 2025 neigte sich Salahs Vertrag dem Ende zu, und der Druck seitens der Fans nahm zu. Rami Abbas, der Agent des Spielers, deutete auf der Plattform X astronomische Angebote aus Saudi-Arabien an. In dieser angespannten Atmosphäre kehrte Michael Edwards als Leiter des Fußballbetriebs in die Führungsriege der Fenway-Gruppe, der Eigentümer des Vereins, zurück: Hier unterschieden sich Ambitionen, Rolle und Vision, sodass Richard Hughes als Sportdirektor hinzukam, um die Ära nach Klopp einzuleiten, der bereits vor ihrer Ankunft seinen Abschied angekündigt hatte.

    Genauer gesagt war Edwards nicht mehr nur für eine einzige Mannschaft verantwortlich, sondern für ein ganzes System (der Finway-Gruppe) sowie für die finanzielle und sportliche Nachhaltigkeit über mehrere Jahre hinweg und möglicherweise in mehreren Vereinen.

    Der ablösefreie Weggang von Salah zu diesem Zeitpunkt hätte einen großen finanziellen Verlust bedeutet, der mit ihrer Ankunft zusammenfiel und möglicherweise alles durcheinandergebracht hätte. Daher deuten alle Anzeichen darauf hin, dass Edwards eine taktische Entscheidung getroffen hat: Verlängerung des Vertrags und ein wenig Nachgeben gegenüber dem Druck, koste es, was es wolle, zumal Salah und sein Agent den Verein und dessen Führung angesichts seiner beeindruckenden Zahlen am Ende der letzten Saison unter öffentlichen Druck gesetzt hatten.

    Salah unterzeichnete im April 2025 einen neuen Zweijahresvertrag mit einem Gehalt von bis zu 400.000 Pfund pro Woche sowie leistungsabhängigen Prämien.

    Die offiziellen Bilder wirkten feierlich, doch hinter den Kulissen war das Ziel klar: den Wert des „Vermögenswerts“ zu schützen, und dann entscheidet die sportliche Leistung auf dem Spielfeld über den Ausgang der Geschichte.

    Lesen Sie auch: Marokko will alles: Unendliche Träume… und ein Trumpf bei der WM 2030

    Lesen Sie auch: Werden ihn die saudischen Vereine entschädigen? … Salah verzichtet auf ein riesiges Vermögen

  • Ein taktischer Schachzug … und eine unverblümte Anschuldigung

    Mit der Ankunft von Arne Slot als Trainer änderte sich die Philosophie. Die Mannschaft setzte auf „einheitliches Zusammenspiel“, wobei es keinen Platz für einen „überragenden Star“ gab, und tätigte im Sommertransferfenster starke Transfers und enorme finanzielle Investitionen.

    Im Laufe der Zeit zeigten die von der Vereinsführung wöchentlich überwachten Leistungsdaten von Salah einen Rückgang bei einigen Offensivkennzahlen, wie beispielsweise seinen Ballkontakten im Strafraum (ein Rückgang um bis zu 25 % laut einigen Analysen). Das war keine persönliche Entscheidung, sondern eine taktische: Das System stand an erster Stelle.

    Slott setzte die Rotation systematisch um. Salah saß in entscheidenden Spielen auf der Bank, und seine Rolle schrumpfte. 

    Dann, im Dezember 2025, nach dem 3:3-Unentschieden gegen Leeds United, bei dem er lange Zeit nur Ersatzspieler war, explodierte Salah in öffentlichen Äußerungen, in denen er den Verein direkt beschuldigte: „Der Verein wollte mich vor den Bus werfen, als wäre ich hier das Problem. Das bin ich nicht.“

    Dann sprach er den entscheidenden Satz, der die Verschwörung aufdeckte, nachdem man ihm vorgaukelte, seinen Wunsch nach Vertragsverlängerung zu erfüllen: „Es ist ganz offensichtlich, dass jemand will, dass ich die ganze Schuld auf mich nehme. Jemand will mich nicht im Verein haben“, und zeigte mit dem Finger auf diejenigen hinter den Kulissen, die den Plan zur Marginalisierung umsetzten, dessen Wahrheit ihm zunächst nicht bewusst war.

    Der Spieler fühlte sich respektlos behandelt, während die dem Verein nahestehende Presse sich auf die verbesserten Ergebnisse der Mannschaft in bestimmten Phasen konzentrierte, ohne sich vollständig auf ihn zu verlassen.

    Das Bild wandelte sich allmählich vom „ungerecht behandelten König“ zum „Star, der ein astronomisches Gehalt bezieht und Schwierigkeiten hat, sich an die defensiven Anforderungen anzupassen“, und er stand täglich unter heftigem Medienbeschuss, angeführt von Jamie Carragher, Rooney, Scholes und anderen.

    So verlor Salah schließlich einen Teil der bedingungslosen Unterstützung der Fans, und es gelang der Vereinsführung, die Debatte von „Warum wird die Teamlegende an den Rand gedrängt?“ auf „Ist das Wohl des Spielers wichtiger als das Wohl der Mannschaft?“ zu lenken.

    Lesen Sie auch: Ein kostbares Geschenk für die europäischen Spitzenklubs… Schnappt sich Real Madrid den Partner von Kubarsi?

    Lesen Sie auch: Vom Tabellenende der Qualifikation zur Weltmeisterschaft… Schweden schreibt mit einem Wunder in der Nations League Geschichte

  • Eine kluge Entlassung … ein gelungener Plan und ein finanzieller Erfolg

    Wirtschaftlich gesehen war der Plan erfolgreich. Wäre Salah 2025 ablösefrei gewechselt, hätte der Verein seinen Marktwert verloren, der auf 70 bis 100 Millionen Euro geschätzt wurde. Durch die Vertragsverlängerung sicherte sich Edwards jedoch den theoretischen „Wiederverkaufswert“, und die Vereinbarung zwischen Verein und Spieler ermöglichte zudem einen vorzeitigen Wechsel ohne Ablösesumme.

    Wie die britische Zeitung „The Sun“ berichtete, forderte der ägyptische Spieler während der Verhandlungen, die im vergangenen Sommer zur Vertragsverlängerung führten, eine Treueprämie in Höhe von 20 Millionen Pfund (rund 23 Millionen Euro), da der Vertrag bis zum Sommer 2027 gelaufen wäre.

    In der neuen Vereinbarung, die beide Seiten zur Beendigung des Vertrags getroffen haben, verzichtete Salah auf diese Prämie, um diesen Sommer wechseln zu dürfen.

    Was ist das Ergebnis? Eine enorme Einsparung bei den Gehältern in Millionenhöhe sowie größere Flexibilität hinsichtlich der Financial-Fair-Play-Regeln am Ende der Saison – all dies ebnet den Weg für den Sommer 2026, der möglicherweise starke Investitionen zum Aufbau einer „Post-Salah“-Mannschaft und den endgültigen Ausstieg aus dem Schatten von Klopp mit sich bringen könnte.

  • Schachmatt… Das Ende einer Legende

    Letztendlich endete Mohamed Salahs Reise nicht mit den üblichen Tränen in Anfield, sondern die Ankündigung des „ägyptischen Königs“, den Verein zu verlassen, glich einem ruhigen, offiziellen Abschied.

    Edwards hatte das „Torbörsenmonster“ 2017 ins Leben gerufen, fest im Glauben an die Genauigkeit der Daten, und als dieser aus rein administrativer und wirtschaftlicher Sicht begann, die Ressourcen und taktischen Spielräume des Vereins zu beanspruchen, beschloss er, ihn mit derselben Präzision wieder auseinanderzunehmen.

    Salah geht und glaubt, den richtigen Zeitpunkt gewählt zu haben, doch die Wahrheit – wie in den Fluren von Liverpool – ist, dass „das System“ die Linien gezogen hat, um am Ende ganz gelassen zu sagen: Schachmatt … Das Spiel ist vorbei.