Said El Mala steht vor einem historischen Transfer! 1. FC Köln nimmt wohl Rekord-Angebot für deutschen Shootingstar an

El Mala hatte zuvor durch seine bärenstarke Debütsaison in der Bundesliga nicht nur das Interesse der Bees geweckt. Auch der FC Bayern soll lange ein Auge auf El Mala geworfen haben. Eigentlich kristallisierte sich dann aber Brighton & Hove Albion mit dem deutschen Trainer Fabian Hürzeler als großer Favorit im Poker um den gebürtigen Krefelder heraus, doch die Seagulls sollen nicht bereit gewesen sein, die vom Effzeh geforderten 50 Millionen Euro aufzubringen. Demnach habe bei Brighton die Schmerzgrenze bei lediglich 35 Millionen gelegen.

El Mala war für den Effzeh gleich in seiner ersten Saison der wichtigste Spieler auf dem Weg zum Klassenerhalt. Er kam in allen 34 Bundesligaspielen zum Einsatz, erzielte 13 Tore und verbuchte fünf Vorlagen. Im Saisonverlauf entstanden aber auch Kontroversen im Umgang mit El Mala vom damaligen Trainer Lukas Kwasniok. Dieser setzte den 19-Jährigen zum Unverständnis vieler nicht selten als Joker ein. Als Kwasnioks Aus beim Effzeh im März folgte, postete El Mala ein Jubel-Video mit Sturmpartner Ragnar Ache.

Unter Kwasniok-Nachfolger Rene Wagner stand El Mala in jedem der folgenden Bundesliga-Spiele in der Startelf und traf noch dreimal. Dennoch reichte es am Ende nicht für eine Nominierung für den WM-Kader der deutschen Nationalmannschaft.

"Er hat eine tolle Rückrunde gespielt, gut gescort", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der Nominierungs-Pressekonferenz Ende Mai zwar - nannte aber auch direkt die Gründe, wieso er sich doch gegen El Mala entschied. "Er passt aber natürlich auch zu der Spielidee von Köln sehr gut. Die Frage war: Ist er schon so weit für unsere Spielidee in einer anderen Angriffshöhe? Wenn man die Heatmap in Köln sieht, ist die nah am eigenen Tor."