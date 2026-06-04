Der Transferpoker um den deutschen Shootingstar der vergangenen Bundesligasaison neigt sich dem Ende. Wie die Bild berichtet, habe der 1. FC Köln sich dazu entschieden, das insgesamt 50 Millionen Euro schwere Angebot vom FC Brentford für den 19 Jahre jungen Offensivspieler anzunehmen.
Said El Mala steht vor einem historischen Transfer! 1. FC Köln nimmt wohl Rekord-Angebot für deutschen Shootingstar an
1. FC Köln nimmt wohl bis zu 50 Millionen Euro für El Mala ein
Die Basisablöse soll 45 Millionen Euro betragen, hinzukommen fünf weitere über leicht erreichbare Boni. Zudem beinhalte das Angebot auch eine Weiterverkaufsbeteiligung von 15 Prozent. El Mala soll bei Brentford einen Vertrag bis 2030 erhalten und künftig vier Millionen Euro jährlich verdienen.
Bis Freitag soll eine Frist laufen, die beide Vereine vereinbart hatten. Bis dahin wollen die Bees eine Antwort der Domstädter haben - und die wird nun offenbar positiv ausfallen. Zuvor muss Sportgeschäftsführer Thomas Kessler den Deal aber noch im sogenannten Gemeinsamen Ausschuss des Klubs absegnen lassen. Dies sei aber nur noch ebenso eine Formalie, wie die Zustimmung von El Malas Mutter. Die führt nämlich die Verhandlungen für ihren Sohn mit Brentford. Schon am Wochenende könnte der Transfer über die Bühne gehen.
El Mala würde dann sofort zum teuersten Verkauf der Kölner Vereinsgeschichte avancieren. Das ist aktuell noch Anthony Modeste, der im Sommer 2018 nach China zu TJ Quanjian gewechselt war. Auch für Brentford wäre El Mala ein Rekordtransfer. Die teuersten Zugänge der Klubgeschichte sind bis dato Dango Ouattara für 42,8 Millionen (vom AFC Bournemouth) und Igor Thiago für 33 Millionen Euro (von Club Brügge).
- Getty Images Sport
BVB ging wegen Said El Malas Bruder leer aus
Ob mit Said auch dessen Bruder Malek El Mala zu Brentford wechselt, ist noch nicht bekannt. Die beiden haben eine enge Beziehung zueinander, wohnen in einer gemeinsamen WG. Auch ihr Wechsel von Viktoria Köln zum Effzeh erfolgte als Transfer-Doppelpack. Bei den Domstädtern spielt Malek El Mala aktuell aber lediglich für die zweite Mannschaft in der Regionalliga West. In der abgelaufenen Saison erzielte er fünf Tore in 13 Spielen, fiel aber fast ein halbes Jahr lang wegen eines Muskelrisses aus.
Dass die Brüder eigentlich ihre Karrieren gemeinsam planen, wurde bereits dem BVB zum Verhängnis. Said schlug 2024 ein Angebot von Borussia Dortmund aus, weil die Westfalen seinen Bruder Malek nicht mit verpflichten wollten. "Damit war's für mich vom Tisch", sagte er in einem Doppel-Interview mit 11Freunde. Dass auch sein um zwei Jahre älterer Bruder für Großes im Profifußball bestimmt ist, steht für Said fest: "Ich bin zu hundert Prozent sicher, dass Malek den gleichen Weg gehen wird."
- Getty Images
Said El Mala nicht mit zur WM: Julian Nagelsmann stellte sich eine entscheidende Frage
El Mala hatte zuvor durch seine bärenstarke Debütsaison in der Bundesliga nicht nur das Interesse der Bees geweckt. Auch der FC Bayern soll lange ein Auge auf El Mala geworfen haben. Eigentlich kristallisierte sich dann aber Brighton & Hove Albion mit dem deutschen Trainer Fabian Hürzeler als großer Favorit im Poker um den gebürtigen Krefelder heraus, doch die Seagulls sollen nicht bereit gewesen sein, die vom Effzeh geforderten 50 Millionen Euro aufzubringen. Demnach habe bei Brighton die Schmerzgrenze bei lediglich 35 Millionen gelegen.
El Mala war für den Effzeh gleich in seiner ersten Saison der wichtigste Spieler auf dem Weg zum Klassenerhalt. Er kam in allen 34 Bundesligaspielen zum Einsatz, erzielte 13 Tore und verbuchte fünf Vorlagen. Im Saisonverlauf entstanden aber auch Kontroversen im Umgang mit El Mala vom damaligen Trainer Lukas Kwasniok. Dieser setzte den 19-Jährigen zum Unverständnis vieler nicht selten als Joker ein. Als Kwasnioks Aus beim Effzeh im März folgte, postete El Mala ein Jubel-Video mit Sturmpartner Ragnar Ache.
Unter Kwasniok-Nachfolger Rene Wagner stand El Mala in jedem der folgenden Bundesliga-Spiele in der Startelf und traf noch dreimal. Dennoch reichte es am Ende nicht für eine Nominierung für den WM-Kader der deutschen Nationalmannschaft.
"Er hat eine tolle Rückrunde gespielt, gut gescort", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der Nominierungs-Pressekonferenz Ende Mai zwar - nannte aber auch direkt die Gründe, wieso er sich doch gegen El Mala entschied. "Er passt aber natürlich auch zu der Spielidee von Köln sehr gut. Die Frage war: Ist er schon so weit für unsere Spielidee in einer anderen Angriffshöhe? Wenn man die Heatmap in Köln sieht, ist die nah am eigenen Tor."