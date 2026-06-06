"Alle ins Mark getroffen": Said El Mala sorgt angeblich für "Fassungslosigkeit" beim 1. FC Köln

Der 19 Jahre alte Angreifer soll in der vergangenen Woche eine Angebot des FC Brentford abgelehnt haben, vorausgegangen war eine Einigung des englischen Erstligisten mit den Kölnern wegen eines Transfers in diesem Sommer. El Malas Korb sorgt laut eines Berichts des Express unter den FC-Verantwortlichen für "Fassungslosigkeit".

Den Kölnern hätte bei einem Verkauf El Malas eine Ablöse in Höhe von 50 Millionen Euro gewunken (45 Millionen Euro Sockelablöse, fünf Millionen leicht erreichbare Boni). So viel kassierten die Domstädter noch nie für einen Spieler, außerdem soll eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 15 Prozent ausverhandelt worden sein. Sportchef Thomas Kessler nahm die Offerte laut übereinstimmender Medienberichte an.

El Mala sollte bei Brentford einen bis 2030 gültigen Vertrag erhalten und vier Millionen Euro jährlich verdienen. Bis Freitag lief die Frist, ehe die Spielerseite um Verhandlungsführerin und Mutter Sabrina El Mala bereits vorher den Transfer platzen ließ. Sky mutmaßt, El Mala spekuliere auf eine Offerte eines größeren Klubs. Seine Zukunft sei nun wieder "komplett offen" heißt es. Gerüchteweise soll ein Wechsel zum Bundesligarivalen BVB erneut eine Möglichkeit darstellen.

Sowohl für den Effzeh als auch für Brentford wäre der Deal um El Mala ein Rekordtransfer gewesen. El Mala hätte einerseits Anthony Modeste als teuersten Verkauf der Klubgeschichte abgelöst (2018 für 29 Millionen Euro zu TJ Quanjian) und andererseits Dango Ouattara als teuersten Einkauf in der Geschichte Brentfords (für 42,8 Millionen vom AFC Bournemouth).