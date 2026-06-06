Dem 1. FC Köln gehen erstmal Rekordeinnahmen durch die Lappen. Deswegen ist man in der Führungsetage angeblich ziemlich irritiert von Shootingstar Said El Mala.
"Alle ins Mark getroffen": Said El Mala sorgt angeblich für "Fassungslosigkeit" beim 1. FC Köln
Der 19 Jahre alte Angreifer soll in der vergangenen Woche eine Angebot des FC Brentford abgelehnt haben, vorausgegangen war eine Einigung des englischen Erstligisten mit den Kölnern wegen eines Transfers in diesem Sommer. El Malas Korb sorgt laut eines Berichts des Express unter den FC-Verantwortlichen für "Fassungslosigkeit".
Den Kölnern hätte bei einem Verkauf El Malas eine Ablöse in Höhe von 50 Millionen Euro gewunken (45 Millionen Euro Sockelablöse, fünf Millionen leicht erreichbare Boni). So viel kassierten die Domstädter noch nie für einen Spieler, außerdem soll eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 15 Prozent ausverhandelt worden sein. Sportchef Thomas Kessler nahm die Offerte laut übereinstimmender Medienberichte an.
El Mala sollte bei Brentford einen bis 2030 gültigen Vertrag erhalten und vier Millionen Euro jährlich verdienen. Bis Freitag lief die Frist, ehe die Spielerseite um Verhandlungsführerin und Mutter Sabrina El Mala bereits vorher den Transfer platzen ließ. Sky mutmaßt, El Mala spekuliere auf eine Offerte eines größeren Klubs. Seine Zukunft sei nun wieder "komplett offen" heißt es. Gerüchteweise soll ein Wechsel zum Bundesligarivalen BVB erneut eine Möglichkeit darstellen.
Sowohl für den Effzeh als auch für Brentford wäre der Deal um El Mala ein Rekordtransfer gewesen. El Mala hätte einerseits Anthony Modeste als teuersten Verkauf der Klubgeschichte abgelöst (2018 für 29 Millionen Euro zu TJ Quanjian) und andererseits Dango Ouattara als teuersten Einkauf in der Geschichte Brentfords (für 42,8 Millionen vom AFC Bournemouth).
- Getty Images
Auch Brighton wollte Said El Mala verpflichten
Dass El Mala dem Deal den Stecker zog, erschwert die Kölner Planungen für die kommende Saison, deshalb habe die Entwicklung beim FC gemäß Express "alle ins Mark getroffen". Den Kölnern steht ein mittelschwerer Umbruch in diesem Sommer bevor, zahlreiche Profis werden den Klub wohl verlassen. Neuverpflichtungen ließen sich mit den üppigen El-Mala-Millionen gewiss besser planen.
Generell besteht natürlich die Sorge auf Klubseite, dass El Mala, dessen Vertrag bis 2030 läuft, weiter zögert und erst auf der Zielgeraden des Transferfensters wechseln will. Dann müssten die Kölner womöglich Abstriche bei der Ablöse machen und wären ihrerseits auf dem Transfermarkt unter Druck.
El Mala hatte zuvor durch seine bärenstarke Debütsaison in der Bundesliga nicht nur das Interesse der Bees geweckt. Auch der FC Bayern soll lange ein Auge auf El Mala geworfen haben. Eigentlich kristallisierte sich dann aber Brighton & Hove Albion mit dem deutschen Trainer Fabian Hürzeler als großer Favorit im Poker um den gebürtigen Krefelder heraus, doch die Seagulls sollen nicht bereit gewesen sein, die vom Effzeh geforderten 50 Millionen Euro aufzubringen. Demnach habe bei Brighton die Schmerzgrenze bei lediglich 35 Millionen gelegen.
Said El Mala sammelte für den 1. FC Köln 18 Scorerpunkte
El Mala war für den Effzeh gleich in seiner ersten Saison der wichtigste Spieler auf dem Weg zum Klassenerhalt. Er kam in allen 34 Bundesligaspielen zum Einsatz, erzielte 13 Tore und verbuchte fünf Vorlagen. Für ein Ticket zur Weltmeisterschaft mit der deutschen Nationalmannschaft reichte es trotzdem nicht.
"Er hat eine tolle Rückrunde gespielt, gut gescort", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der Nominierungspressekonferenz Ende Mai zwar - nannte aber auch direkt die Gründe, wieso er sich doch gegen El Mala entschied. "Er passt aber natürlich auch zu der Spielidee von Köln sehr gut. Die Frage war: Ist er schon so weit für unsere Spielidee in einer anderen Angriffshöhe? Wenn man die Heatmap in Köln sieht, ist die nah am eigenen Tor."
Auch nach der Verletzung Lennart Karls kurz vor Turnierbeginn blieb El Mala außen vor. Als Ersatz nominierte Nagelsmann den Leipziger Assan Ouedraogo nach.