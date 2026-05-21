Said El Mala nicht dabei, Leroy Sane kriegt ein Ticket: Julian Nagelsmann stellt deutschen Kader für die WM 2026 vor

"Jeder weiß, welche Aura und Qualität Manu hat, was er einer Mannschaft gibt", sagte Nagelsmann über Neuer und bekräftigte: "Wir planen mit ihm als Nummer 1. Wir wissen, dass wir eine Weltklasse-1b-Lösung dabei haben, plus Alex, der eine super stabile Saison spielt."

Neuer ist der einzige Weltmeister im Team für die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli), auf den Freiburger Matthias Ginter verzichtete Nagelsmann zugunsten von Malick Thiaw (Newcastle United). 15 der Nominierten waren schon vor zwei Jahren dabei, als die DFB-Auswahl im EM-Viertelfinale an Spanien (1:2 n.V.) scheiterte.

Angeführt wird das Aufgebot von Kapitän Joshua Kimmich. Jamal Musiala ist erstmals seit seiner schweren Verletzung bei der Klub-WM wieder an Bord. Namen wie die des Frankfurters Nathaniel Brown, Thiaw, Nadiem Amiri (FSV Mainz 05) oder des Dortmunders Maximilian Beier hatte wohl nicht jeder auf dem Zettel.

Nicht dabei sind neben El Mala, dessen Nominierung zuvor von mehreren Medien vermeldet worden war, die verletzten ter Stegen und Serge Gnabry. Auch ehemalige Stammkräfte wie Niclas Füllkrug oder Robert Andrich fehlen. Zudem verzichtet der Bundestrainer auf die Stuttgarter Chris Führich und Maximilian Mittelstädt.