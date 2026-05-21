Julian Nagelsmann holt Manuel Neuer als Nummer 1 zurück ins deutsche Tor, auch Jungstar Lennart Karl soll den "American Dream" der deutschen Fußball-Nationalmannschaft verwirklichen: Mit dem 40 Jahre alten Routinier und dem Teenager greift der viermalige Weltmeister nach dem fünften Stern. Der 19-jährige Said El Mala dagegen gehörte nicht zu den 26 Namen, die der Bundestrainer am Donnerstag in Frankfurt/Main per Video-Einspieler verkündete.
Said El Mala nicht dabei, Leroy Sane kriegt ein Ticket: Julian Nagelsmann stellt deutschen Kader für die WM 2026 vor
"Wir haben diskutiert bis kurz vor knapp. Alle haben sich sportlich und menschlich qualifiziert, sie passen zueinander", sagte Nagelsmann über sein WM-Aufgebot und betonte: "Ich bin mega heiß, die Jungs sind mega heiß!" An die Fans gerichtet ergänzte er: "Lasst uns gemeinsam etwas Großes kreieren. Wenn wir alle an einem Strang ziehen, wird es ein tolles Turnier."
Neben dem vorab durchgesickerten Comeback von Neuer, der nach der Heim-EM 2024 seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt hatte, gab es in der Futsal-Halle am DFB-Campus keine weitere große Überraschung. Der eigentlich als Vertreter des verletzten Neuer-Erben Marc-André ter Stegen auserkorene Oliver Baumann tritt zurück ins zweite Glied. Alexander Nübel vervollständigt das Torwart-Trio, Jonas Urbig fährt als Trainingskeeper mit.
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Julian Nagelsmann: "Jeder weiß, welche Aura und Qualität Manu hat, was er einer Mannschaft gibt"
"Jeder weiß, welche Aura und Qualität Manu hat, was er einer Mannschaft gibt", sagte Nagelsmann über Neuer und bekräftigte: "Wir planen mit ihm als Nummer 1. Wir wissen, dass wir eine Weltklasse-1b-Lösung dabei haben, plus Alex, der eine super stabile Saison spielt."
Neuer ist der einzige Weltmeister im Team für die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli), auf den Freiburger Matthias Ginter verzichtete Nagelsmann zugunsten von Malick Thiaw (Newcastle United). 15 der Nominierten waren schon vor zwei Jahren dabei, als die DFB-Auswahl im EM-Viertelfinale an Spanien (1:2 n.V.) scheiterte.
Angeführt wird das Aufgebot von Kapitän Joshua Kimmich. Jamal Musiala ist erstmals seit seiner schweren Verletzung bei der Klub-WM wieder an Bord. Namen wie die des Frankfurters Nathaniel Brown, Thiaw, Nadiem Amiri (FSV Mainz 05) oder des Dortmunders Maximilian Beier hatte wohl nicht jeder auf dem Zettel.
Nicht dabei sind neben El Mala, dessen Nominierung zuvor von mehreren Medien vermeldet worden war, die verletzten ter Stegen und Serge Gnabry. Auch ehemalige Stammkräfte wie Niclas Füllkrug oder Robert Andrich fehlen. Zudem verzichtet der Bundestrainer auf die Stuttgarter Chris Führich und Maximilian Mittelstädt.
DFB-Kaderverkündung beginnt schon vor der Pressekonferenz
Nach der "Schnitzeljagd" über mehrere Tage 2024 wurde diesmal ab 7.00 Uhr morgens per Videos im Netz halbstündlich ein WM-Ticket vergeben - von Familienmitgliedern oder Ehefrauen, ergänzt durch warme Worte des Bundestrainers. Das klang sehr liebevoll wie bei Kimmichs Ehefrau Lina, die ihren Joshua als "besten Freund, fantastischen Ehemann und noch besseren Vater" würdigte. Oder es war niedlich, wie beim Söhnchen (2) von Nico Schlotterbeck: "Papa, hab' dich lieb!"
Nagelsmann gab zu jedem WM-Fahrer eine kurze Einschätzung ab. Er lobte Kimmich als "Leader", der die Mannschaft "idealerweise" zum WM-Titel führen soll, schwärmte von Musialas "Straßenkicker-Gen" und dessen "unglaublicher Gabe", oder sagte zu Kai Havertz, dem "Toptorjäger vorne drin": "Du liebst Hunde, ich auch." Und er verriet, dass er sich im Falle des Titelgewinns mit David Raum den Pokal tätowieren lässt.
Die DFB-Auswahl startet am Mittwoch in Herzogenaurach in die Vorbereitung. Nach den letzten Tests am 31. Mai in Mainz gegen Finnland und am 6. Juni in Chicago gegen Co-Gastgeber USA ist am 14. Juni in Houston Außenseiter Curacao der erste Gegner. Danach geht es in Gruppe E noch gegen die Elfenbeinküste (20. Juni/Toronto) und Ecuador (25. Juni/East Rutherford).
Deutschlands Kader für die WM im Überblick:
Position Spieler Verein Tor Oliver Baumann TSG Hoffenheim Tor Manuel Neuer FC Bayern München Tor Alexander Nübel VfB Stuttgart Defensive Waldemar Anton Borussia Dortmund Defensive Nathaniel Brown Eintracht Frankfurt Defensive Pascal Groß Brighton & Hove Albion Defensive Joshua Kimmich FC Bayern München Defensive Felix Nmecha Borussia Dortmund Defensive Felix Pavlovic FC BayernMünchen Defensive David Raum RB Leipzig Defensive Antonio Rüdiger Real Madrid Defensive Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund Defensive Angelo Stiller VfB Stuttgart Defensive Jonathan Tah FC Bayern München Defensive Malick Thiaw Newcastle United Offensive Nadiem Amiri Mainz 05 Offensive Maximilian Beier Borussia Dortmund Offensive Leon Goretzka FC Bayern München Offensive Kai Havertz FC Arsenal Offensive Lennart Karl FC Bayern München Offensive Jamie Leweling VfB Stuttgart Offensive Jamal Musiala FC Bayern München Offensive Leroy Sane Galatasaray Istanbul Offensive Deniz Undav VfB Stuttgart Offensive Florian Wirtz FC Liverpool Offensive Nick Woltemade Newcastle United