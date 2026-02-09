Ryan Reynolds und Rob McElhenney geben Wrexham-Chef Phil Parkinson einen „Job auf Lebenszeit“, da die Hollywood-Superstars schwören, den Rekordmanager der Red Dragons niemals zu entlassen.

Parkinson wird jede Gelegenheit erhalten, Wrexham über die Ziellinie zu bringen. Der Co-Vorsitzende McElhenney hat gegenüber The Athletic erklärt, dass er weiterhin unerschütterliches Vertrauen in die Fähigkeiten eines Mannes hat, der sich noch nie unter Druck beugen ließ: „Phil war der Dreh- und Angelpunkt dieser ganzen Sache.

Dass er dieses Risiko eingegangen ist und sich mit uns auf diese Reise begeben hat – nein, diese Reise und den Plan dafür entwickelt hat – war ... entscheidend ist nicht das richtige Wort ... unverzichtbar ist nicht das richtige Wort. Ich weiß nicht, ob ich die richtigen Worte finde, um zu beschreiben, wie wichtig Phil für die Geschichte und den Erfolg von Wrexham war.

Er sagte mir schon sehr früh in unseren Gesprächen: ‚Eines weiß ich mit Sicherheit: Du wirst mich eines Tages feuern.‘ Ich sagte: ‚Wirklich?‘ Er sagte, jeder Fußballmanager wisse, dass er irgendwann gefeuert werden würde. Ich sagte: ‚OK, das ist fair, und ich verstehe, dass das zum Job gehört.‘

Aber Ryan und ich reden ständig miteinander, und ich kann mir einfach kein Szenario vorstellen, in dem Phil Parkinson gefeuert wird. Das ergibt keinen Sinn. Er ist der Architekt, der Schöpfer all dessen. Aus unserer Sicht hat er diesen Job auf Lebenszeit. Solange er keinen anderen Job findet, den er machen möchte, ist er unser Trainer. Er ist unser Manager. Er ist unser Mann.

Ich weiß, das klingt albern und vielleicht unverantwortlich, wenn man es öffentlich sagt, aber die Wahrheit ist, dass wir so empfinden. Und wir haben immer offen unsere Meinung gesagt. Wir waren immer so ehrlich wie möglich.“

