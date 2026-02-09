Getty/GOAL
Ryan Reynolds und Rob McElhenney geben Wrexham-Chef Phil Parkinson einen „Job auf Lebenszeit“, da die Hollywood-Superstars schwören, den Rekordmanager der Red Dragons niemals zu entlassen.
EFL-Rekorde gebrochen von Wrexham & Aufstiegsspezialist Parkinson
Parkinson musste überredet werden, den Posten im Racecourse Ground zu übernehmen, da er in die National League abgestiegen war, aber er bereut es nicht, diese Einladung angenommen zu haben. Der 58-Jährige hat 257 Spiele als Trainer bestritten und dabei 150 Siege eingefahren.
Diese Erfolge haben Wrexham zu drei Aufstiegen in Folge verholfen – als erste Mannschaft, die dieses Kunststück in der EFL geschafft hat. Die Red Dragons stehen nun dank umfangreicher Investitionen ganz oben in der Championship und haben die höchste Spielklasse im Visier.
McElhenney & Reynolds haben nicht die Absicht, Parkinson zu entlassen.
Parkinson wird jede Gelegenheit erhalten, Wrexham über die Ziellinie zu bringen. Der Co-Vorsitzende McElhenney hat gegenüber The Athletic erklärt, dass er weiterhin unerschütterliches Vertrauen in die Fähigkeiten eines Mannes hat, der sich noch nie unter Druck beugen ließ: „Phil war der Dreh- und Angelpunkt dieser ganzen Sache.
Dass er dieses Risiko eingegangen ist und sich mit uns auf diese Reise begeben hat – nein, diese Reise und den Plan dafür entwickelt hat – war ... entscheidend ist nicht das richtige Wort ... unverzichtbar ist nicht das richtige Wort. Ich weiß nicht, ob ich die richtigen Worte finde, um zu beschreiben, wie wichtig Phil für die Geschichte und den Erfolg von Wrexham war.
Er sagte mir schon sehr früh in unseren Gesprächen: ‚Eines weiß ich mit Sicherheit: Du wirst mich eines Tages feuern.‘ Ich sagte: ‚Wirklich?‘ Er sagte, jeder Fußballmanager wisse, dass er irgendwann gefeuert werden würde. Ich sagte: ‚OK, das ist fair, und ich verstehe, dass das zum Job gehört.‘
Aber Ryan und ich reden ständig miteinander, und ich kann mir einfach kein Szenario vorstellen, in dem Phil Parkinson gefeuert wird. Das ergibt keinen Sinn. Er ist der Architekt, der Schöpfer all dessen. Aus unserer Sicht hat er diesen Job auf Lebenszeit. Solange er keinen anderen Job findet, den er machen möchte, ist er unser Trainer. Er ist unser Manager. Er ist unser Mann.
Ich weiß, das klingt albern und vielleicht unverantwortlich, wenn man es öffentlich sagt, aber die Wahrheit ist, dass wir so empfinden. Und wir haben immer offen unsere Meinung gesagt. Wir waren immer so ehrlich wie möglich.“
Warum Wrexham Parkinson gerne einen „Job fürs Leben“ gibt
McElhenney fügte hinzu, dass er Parkinson bewusst gemacht habe, dass er einen „Job auf Lebenszeit“ habe, wenn er das wolle: „Ich glaube nicht, dass diese Information – die wir ihm privat mitgeteilt haben – Phil seine Wettbewerbsfähigkeit nimmt. Er ist niemand, der sich auf seinen Lorbeeren ausruht. Nicht Phil Parkinson. Er wird sich nicht zurücklehnen und sagen: ‚Großartig, ich habe einen Job auf Lebenszeit, das ist alles, was mich interessiert. So tickt er einfach nicht.
„Noch einmal: Das ist nur unsere Meinung. Wir beide schätzen eine Kultur, die von Ehrlichkeit, Integrität, gegenseitigem Respekt und Sicherheit geprägt ist. Ich möchte anderen nicht vorschreiben, wie sie ihre Organisation führen sollen.
Natürlich gibt es Menschen, die ihre Unternehmen auf ganz unterschiedliche Weise führen und damit sehr erfolgreich sind. Ich glaube nur nicht, dass jemand, der sich unter Druck gesetzt fühlt, seine beste Arbeit leisten kann. Ich halte das einfach nicht für menschlich.
Wenn jemand das Gefühl hat, für etwas Wichtiges verantwortlich zu sein, und dass Gewinnen und sein Bestes geben ein entscheidender Faktor für sein eigenes Schicksal sind, dann ist er motiviert. Aber ich glaube, das kommt von innen. Ich glaube nicht, dass das von außen kommen kann.
Ich verstehe einfach nicht, warum man einem Trainer drohen sollte: „Wenn Sie die nächsten drei Spiele nicht gewinnen, werden Sie gefeuert.“ Aber ich nehme an, dass das für andere Leute funktioniert.“
Wrexham gehört zu einer Gruppe von Teams, die sich im dichten Gedränge um die Play-offs befinden.
Reynolds teilt die Meinung von McElhenney. Der Deadpool-Darsteller fügte über Parkinson, der weiterhin mit 12-Monats-Verträgen arbeitet, hinzu: „Man sagt, die Waliser seien mit dem Herzen eines Poeten und der Faust eines Kämpfers geboren. Und diese Beschreibung passt ziemlich gut. Phil bringt diesen Geist auf eine Weise in die Umkleidekabine, wie es sonst niemand tut.
Man kann ihm alle Fähigkeiten der Welt bieten, aber er wird sofort ablehnen, wenn er das Gefühl hat, dass dieser Charakter nicht die Höhen erreichen wird, die er erwartet. Es ist das Venn-Diagramm des Fußballs und der Unterhaltungsindustrie. Oder jeder anderen Branche. Suchen Sie sich eine aus. Es ist immer dasselbe.
„Wo sich alle überschneiden, beginnt die Kultur von oben nach unten. Wenn ‚Mr. Bigshot Movie Star Guy‘ zu spät zum Set erscheint und unhöflich und arrogant ist, verspreche ich Ihnen, dass sich das in zwei, drei oder vier Wochen bis zu der Person durcharbeitet, die an ihrem ersten Film arbeitet. Phil hat das alles auf den Umkleideraum bezogen. Es geht darum, dass diese Spieler wirklich ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln.“
Wrexham musste in seinem letzten Meisterschaftsspiel eine unglückliche 2:0-Niederlage gegen den ebenfalls auf den Aufstieg hoffenden Millwall hinnehmen, bleibt aber weiterhin Sechster in der Tabelle. Allerdings hat der Verein nur fünf Punkte Vorsprung auf Swansea auf Platz 15 und muss noch einiges tun, um sich die Chance auf die Premier League zu sichern.
