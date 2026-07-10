Mane, Nationalheld in seiner Heimat, kündigte darin an, nach seiner Fußball-Karriere dem Verband zur Verfügung zu stehen, "sei es im Trainerstab, auf der Trainerbank oder in Führungsgremien".

Mane steht derzeit in Saudi-Arabien bei Al Nassr FC unter Vertrag (bis 2027), dort spielt er an der Seite von Cristiano Ronaldo. Der Offensivspieler war einst Champions-League-Sieger, wurde zweimal zu Afrikas Fußballer des Jahres gewählt und gewann Meisterschaften in England und Deutschland sowie den Afrika-Cup. 2018 in Russland, 2022 in Katar und zuletzt in den USA, Mexiko und Kanada nahm er an Weltmeisterschaften teil.