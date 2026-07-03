Rücktritt! Julian Nagelsmann legt offenbar Amt als Bundestrainer nieder

Das "niederländische Beispiel" von Ronald Koeman und dessen stilvollem Abgang nach dem Ausscheiden ebenfalls in der ersten K.o.-Runde galt als Vorbild - dazu passte es, dass Neuendorf seinem leitenden Angestellten eine Brücke zum Rücktritt gebaut haben soll, die dieser nun offenbar beschritt.

Eine Abfindung in Höhe eines Jahresgehalts sollte Nagelsmann, der noch bis zur EM 2028 gebunden ist, den vollzogenen Ausstieg schmackhaft machen. Die Rede ist von sieben Millionen Euro. Zu halten war er nicht mehr, es gab scharfe Kritik an Nagelsmanns Außendarstellung in den vergangenen Monaten. Das Wort "selbstverliebt" fiel.

Nagelsmann hatte sich vor der Rückkehr aus den USA noch Illusionen hingegeben, sein Job sei zu retten. Er werde den Bossen schon "Argumente liefern" für seine Weiterbeschäftigung, sagte er gewohnt selbstsicher. Der Verband wisse, was er an ihm habe. "Jeder weiß, wie ich als Trainer ticke." Doch dann nahm er das Angebot der DFB-Spitze an.

In den vergangenen Tagen waren immer mehr Vorwürfe gegen Nagelsmann ans Tageslicht gekommen. Sky berichtete von einer großen Unzufriedenheit mit der physiotherapeutischen Betreuung im deutschen WM-Camp in Winston-Salem, woraufhin Joshua Kimmich sowie einige andere namentlich nicht genannte Spieler einen renommierten externen Physiotherapeuten einfliegen ließen, um sich von diesem behandeln zu lassen.

Nagelsmann hatte das Amt im September 2023 von Hansi Flick übernommen, weniger als drei Jahre später findet das Kapitel ein jähes Ende.Bereits zuvor hatte die Sport Bild in einem Bericht weitere Vorwürfe an den Bundestrainer enthüllt. Geprägt von einer Debatte über den Umgang mit Deniz Undav über schlechte Kommunikation zwischen Trainerteam und Spielern bis hin zu Langeweile der DFB-Stars im WM-Quartier sei die Stimmung alles andere als optimal gewesen.