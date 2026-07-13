Rückt der Transfer zu Schalke 04 näher? AC Florenz sendet unmissverständliches Signal an Robin Gosens

Hier kommt Bundesligaaufsteiger Schalke 04 ins Spiel. Gosens ist Fan der Knappen und äußerte in der Vergangenheit mehrfach seinen Wunsch, im Laufe seiner Karriere für sie aufzulaufen. Es sollen bereits Gespräche wegen eines Wechsels laufen.

Zu einem Knackpunkt könnte dabei das Gehalt werden: Gosens soll in der Toskana rund eine Million Euro netto verdienen. Für Schalke wäre das zu viel. Als Alternative der Königsblauen für die defensive linke Außenbahn gilt der in der vergangenen Rückserie bereits von RSC Anderlecht ausgeliehene Mousa Ndiaye.

Gosens gelang einst bei Atalanta Bergamo der internationale Durchbruch und er wurde dort zum deutschen Nationalspieler. 2022 verpflichtete ihn Inter Mailand für rund 27 Millionen Euro Ablöse. Ein Jahr später folgte der 13-Millionen-Euro-Wechsel zu Union Berlin. 2024 heuerte er zunächst auf Leihbasis bei der Fiorentina an, nach einer Saison holte sie ihn für sieben Millionen Euro fest ins Stadio Artemio Franchi.

In der vergangenen Saison kam Gosens auf 36 Pflichtspiele für die lange gegen den Abstieg kämpfende Fiorentina. Er lieferte dabei vier Tore und drei Assists. Mit dem italienischen U21-Nationalspieler Niccolo Fortini hat der Klub ein großes Talent auf der Linksverteidigerposition in seinen Reihen.

Gosens schaffte es derweil nicht in den deutschen Kader für die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko. Stattdessen arbeitete er während der Endrunde als TV-Experte für die ARD.