Real Madrid interessiert sich angeblich für Adam Wharton von Crystal Palace. Das berichtet die spanische Sportzeitung AS. Demnach sind die Königlichen vom 22 Jahre alten Mittelfeldspieler sehr angetan, doch ein Transfer des englischen Nationalspielers könnte sich schwierig gestalten.
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Rückschlag für Real Madrid! Umworbener Premier-League-Star bekommt abschreckendes Preisschild verpasst
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Wharton hat bei seinem Klub angeblich bereits angekündigt, dass er ihn im kommenden Sommer verlassen will. Das berichtet die englische Tageszeitung The Sun. Er könnte sich seinen neuen Arbeitgeber aussuchen, denn neben Real sollen auch noch Manchester United, Manchester City und Liverpool ein Auge auf ihn geworfen haben.
Das Problem: Crystal Palace sieht keinerlei Veranlassung, Wharton ziehen zu lassen und hat ihm deshalb dem Bericht zufolge ein Preisschild in Höhe von 100 Millionen Euro verpasst.
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Real hofft auf eine Preis-Reduzierung
Dieser Betrag dürfte deutlich über den Real-Vorstellungen liegen. Die Blancos wollten mit Wharton eigentlich einen entwicklungsfähigen Spieler für einen geringeren Betrag holen, doch die Leistungen bei Palace haben den zentralen Spieler ins Rampenlicht gestellt - und die Londoner wollen nun davon profitieren oder ihn behalten.
Dem Bericht zufolge hoffen die Madrilenen, dass sich am Preis noch einiges tut, wenn Wharton bei seinem Klub nachdrücklich auf einen Transfer pocht.
Palace zahlte selbst bereits hohe Ablöse für Wharton
Wharton stammt aus der Jugend der Blackburn Rovers und wechselte vor rund zwei Jahren zu Palace, das für ihn damals bereits 21 Millionen Euro zahlte. Im Juni 2024 debütierte der Mittelfeldspieler bereits für England und hat bislang vier Länderspiele für das Team von Nationaltrainer Thomas Tuchel absolviert.
Die Zahlen von Adam Wharton in der Saison 25/26:
Spiele Minuten Tore/Assists Karten 41 3214 -/7 6 x Gelb/1 x Gelb-Rot