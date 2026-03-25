Ein Gerücht, dass Achraf Hakimi offenbar bereit dazu ist, Paris Saint-Germain zu verlassen und zu Real Madrid zurückzukehren, hat den Berater des Marokkaners zu einem deutlichen Statement bewegt. Zuvor hatte der spanische Journalist Ramon Alvarez de Mon gemeldet, dass Hakimi seinen Abgang von PSG plane und unbedingt zu den Königlichen wechseln wolle, bei denen er die Jugendabteilungen durchlaufen hatte.
Rückkehr zur alten Liebe? Manager von PSG-Star reagiert auf Gerüchte
Hakimi war 2017 von der Nachwuchsmannschaft zu den Real-Profis befördert worden und 2018 für zwei Jahre zu Borussia Dortmund verliehen worden, wo ihm der Durchbruch gelang. Nach Ablauf seiner Leihe sicherte sich Inter Mailand für 43 Millionen Euro die Dienste des Außenverteidigers, der sich bei Real hinter Spielern wie Marcelo oder Dani Carvajal hätte anstellen müssen.
Bei Inter reifte Hakimi weiter, blieb aber nur ein Jahr in der lombardischen Metropole, bevor es ihn nach Paris zog, das 68 Millionen Euro für den heute 27-Jährigen überwies. Mit PSG gewann er in der vergangenen Saison die Champions League, wobei die Franzosen im Endspiel Hakimis Ex-Klub Inter mit 5:0 überrollten.
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Wechselt Alexander-Arnold für Hakimi die Seite?
Hakimis Berater Alejandro Camaño ließ gegenüber WinWin keine Zweifel an den Absichten seines Klienten aufkommen. "Es gibt absolut keine Möglichkeit, dass er PSG verlässt. Er ist sehr glücklich bei dem Verein und möchte zum zweiten Mal die Champions League gewinnen", sagte der Manager: "Er möchte die Mannschaft auch so weit wie möglich bringen. Außerdem hat es nie ein Interesse von Real Madrid gegeben."
Ein Wechsel von Afrikas Fußballer des Jahres 2025 wäre aus mehreren Gründen schwierig geworden. Einerseits hatte Hakimi seinen Vertrag erst im Februar 2025 bis 2029 verlängert. PSG hätte also nicht unmittelbar unter Zugzwang gestanden. Zudem ist der zweimalige Champions-League-Sieger zwar unbestrittene Weltklasse, ein Transfer wäre aber durchaus kostspielig geworden. Daneben ist Hakimi auf der rechten Außenbahn zu Hause, auf der das Weiße Ballett mit Kapitän Dani Carvajal und dem im Sommer vom FC Liverpool gekommenen Trent Alexander-Arnold aber exzellent besetzt sind.
Achraf Hakimi: seine Zahlen bei Paris Saint-Germain
- Spiele: 199
- Tore: 28
- Vorlagen: 42
- Gelbe Karten: 29
- Gelb-Rote Karten: 1
- Rote Karten: 3