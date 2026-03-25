Rückkehr zur alten Liebe? Manager von PSG-Star reagiert auf Gerüchte

Hakimi war 2017 von der Nachwuchsmannschaft zu den Real-Profis befördert worden und 2018 für zwei Jahre zu Borussia Dortmund verliehen worden, wo ihm der Durchbruch gelang. Nach Ablauf seiner Leihe sicherte sich Inter Mailand für 43 Millionen Euro die Dienste des Außenverteidigers, der sich bei Real hinter Spielern wie Marcelo oder Dani Carvajal hätte anstellen müssen.

Bei Inter reifte Hakimi weiter, blieb aber nur ein Jahr in der lombardischen Metropole, bevor es ihn nach Paris zog, das 68 Millionen Euro für den heute 27-Jährigen überwies. Mit PSG gewann er in der vergangenen Saison die Champions League, wobei die Franzosen im Endspiel Hakimis Ex-Klub Inter mit 5:0 überrollten.