Rückkehr von Manuel Neuer ins DFB-Team zur WM 2026? Julian Nagelsmann spricht Klartext - und will ter Stegen noch nicht aufgeben

Er schließe "aus Respekt vor Marc die Tür nie ganz, weil er einfach dran wäre", sagte der Bundestrainer am Rande der Nations-League-Auslosung in Brüssel. Dennoch müsse es "sinnhaft sein, für ihn und uns", aktuell sehe es "nicht rosig aus".

Ter Stegen fällt nach eigenen Angaben nach einer weiteren Operation aufgrund einer Muskelverletzung im Oberschenkel "mehrere Monate" aus. Schon zuvor hatte der Torhüter lange aufgrund eines Patellasehnenrisses verletzt pausieren müssen. Im Januar wechselte er aufgrund der Chancenlosigkeit auf Spielzeit zu bekommen leihweise vom FC Barcelona zum FC Girona. In seiner neuen sportlichen Heimat wollte er sich mit guten Leistungen für die WM in den USA, Mexiko und Kanada im Sommer empfehlen.