Rückkehr nach 13 Jahren: PSG vor Verpflichtung von französischem WM-Stammspieler

Für Digne würde der Transfer die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte nach 13 Jahren bedeuten. Im Sommer 2013 holte PSG den Youngster von dessen Ausbildungsverein OSC Lille für 15 Millionen Euro. Digne gewann zwei Meistertitel mit dem Hauptstadtklub, wechselte dann für eine Saison auf Leihbasis zur AS Roma und im Anschluss zum FC Barcelona.

Nach dreieinhalb Jahren und drei Titeln (1 x Meister, 2 x Copa) in Katalonien ging es dann nach England, erst zum FC Everton und 2022 zu Aston Villa. Mit dem Klub aus Birmingham gewann Digne in diesem Jahr die UEFA Europa League.