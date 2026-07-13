Laut übereinstimmenden Medienberichten haben die Pariser eine mündliche Einigung mit dem 32-Jährigen erzielt. Zudem sei dessen Klub Aston Villa informiert worden, dass PSG die Ausstiegsklausel, die weniger als zehn Millionen Euro betragen soll, ziehen wolle. Digne wiederum sei als Ersatzmann für den gesetzten Portugiesen Nuno Mendes eingeplant und mit dieser Rolle einverstanden.
Rückkehr nach 13 Jahren: PSG vor Verpflichtung von französischem WM-Stammspieler
PSG holte Lucas Digne einst aus Lille
Für Digne würde der Transfer die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte nach 13 Jahren bedeuten. Im Sommer 2013 holte PSG den Youngster von dessen Ausbildungsverein OSC Lille für 15 Millionen Euro. Digne gewann zwei Meistertitel mit dem Hauptstadtklub, wechselte dann für eine Saison auf Leihbasis zur AS Roma und im Anschluss zum FC Barcelona.
Nach dreieinhalb Jahren und drei Titeln (1 x Meister, 2 x Copa) in Katalonien ging es dann nach England, erst zum FC Everton und 2022 zu Aston Villa. Mit dem Klub aus Birmingham gewann Digne in diesem Jahr die UEFA Europa League.
- Getty Images Sport
Ramos verlässt Paris - kommt jetzt Ferran Torres aus Barcelona?
Derzeit befindet sich der Routinier mit der französischen Nationalmannschaft bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada. Von den sechs französischen Spielen absolvierte Digne vier über die volle Spielzeit, davon alle drei der K.o.-Runde. Mit ihm auf dem Rasen kassierte Frankreich noch kein Gegentor. Im Halbfinale am Dienstag erwarten Digne, Kylian Mbappe, Michael Olise und Co. Europameister Spanien.
Abgesehen vom mindestens 74 Millionen Euro schweren Verkauf von Mittelstürmer Goncalo Ramos zur AC Milan haben sich noch nicht viele Transferbewegungen beim Gewinner der Champions League der vergangenen beiden Jahre ergeben. Angreifer Ferran Torres vom FC Barcelona wird neben Digne aber heiß bei PSG gehandelt.
Lucas Digne: Seine Stationen und wichtigsten Statistiken
- Aston Villa: 182 Spiele/4 Tore/24 Assists
- FC Everton: 127/6/20
- FC Barcelona: 46/2/3
- AS Rom: 43/3/4
- Paris Saint-Germain: 44/-/5
- OSC Lille: 62/3/3
- Frankreich: 62/-/11
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