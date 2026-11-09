Rückblick auf den 10. Spieltag der Ligue 1: Marseille schlägt Lens im Bollaert knapp, PSG bleibt im November makellos und Monaco patzt in Le Mans

Olympique de Marseille holte in einem hitzigen Duell am Sonntagabend im Stade Bollaert-Delelis alle drei Punkte. Amine Gouiri erwischte für OM den idealen Start und traf noch in der 2. Minute. Lens schlug in der 20. Minute zurück, als Florian Thauvin den vom VAR bestätigten Ausgleich erzielte. Die Partie blieb ausgeglichen, bis der eingewechselte Keyliane Abdallah in der 82. Minute den entscheidenden Siegtreffer für Marseille erzielte und das Heimpublikum verstummen ließ.