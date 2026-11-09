Der 10. Spieltag der Ligue-1-Saison 2026/27 bot in ganz Frankreich Spannung. Besonders bemerkenswert war Marseilles wichtiger Auswärtssieg gegen Lens im Stade Bollaert-Delelis. Paris Saint-Germain erkämpfte sich einen knappen Heimsieg und setzte seine Erfolgsserie fort, LOSC Lille holte in Rennes drei Punkte, und Aufsteiger Le Mans rang dem um den Titel kämpfenden Monaco ein Unentschieden ab.
Rückblick auf den 10. Spieltag der Ligue 1: Marseille schlägt Lens im Bollaert knapp, PSG bleibt im November makellos und Monaco patzt in Le Mans
- AFP
RC Lens 1:2 Olympique de Marseille
Olympique de Marseille holte in einem hitzigen Duell am Sonntagabend im Stade Bollaert-Delelis alle drei Punkte. Amine Gouiri erwischte für OM den idealen Start und traf noch in der 2. Minute. Lens schlug in der 20. Minute zurück, als Florian Thauvin den vom VAR bestätigten Ausgleich erzielte. Die Partie blieb ausgeglichen, bis der eingewechselte Keyliane Abdallah in der 82. Minute den entscheidenden Siegtreffer für Marseille erzielte und das Heimpublikum verstummen ließ.
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Paris Saint-Germain 1:0 ES Troyes AC
Der amtierende Meister Paris Saint-Germain feierte im Parc des Princes einen routinierten 1:0-Sieg gegen ES Troyes AC. Die Mannschaft von Luis Enrique kontrollierte über die gesamte Partie hinweg den Ballbesitz, ging in Führung und bestimmte anschließend das Tempo, sodass Troyes keine klare Möglichkeit fand, ins Spiel zurückzukommen.
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Stade Rennais FC 1:2 LOSC Lille
LOSC Lille zeigte im Roazhon Park eine disziplinierte Auswärtsleistung und besiegte Stade Rennais FC mit 2:1. Lille nutzte in beiden Halbzeiten Chancen nach Umschaltaktionen, um die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen. Trotz einer Reaktion von Rennes in der zweiten Halbzeit konnte Lille dem späten Druck standhalten und sich drei Punkte sichern.
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Le Mans FC 1:1 AS Monaco
Aufsteiger Le Mans FC trotzte der AS Monaco im Stade Marie-Marvingt ein 1:1 ab. Monaco erspielte sich Chancen, um den Sieg perfekt zu machen, scheiterte aber an der gut organisierten Abwehr von Le Mans. So holten beide Teams jeweils einen Punkt, während Monaco im Rennen um die Tabellenspitze wichtigen Boden verlor.
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Stade Brestois 29 2:0 Olympique Lyonnais
Stade Brestois 29 zeigte im Stade Francis-Le Blé eine dominante Heimleistung und besiegte Olympique Lyonnais mit 2:0. Brest ließ Lyons Offensive über 90 Minuten kaum zur Entfaltung kommen und nutzte seine besten Chancen, um den Sieg ohne Gegentor perfekt zu machen.
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Angers SCO 0:2 OGC Nice
OGC Nizza setzte seine beeindruckende Auswärtsform mit einem 2:0-Sieg gegen Angers SCO im Raymond-Kopa-Stadion fort. Nizza übernahm die Kontrolle im Mittelfeld und traf in entscheidenden Momenten, während Angers beim Versuch, den Vorwärtsdrang der Gäste zu bremsen, drei Gelbe Karten kassierte.
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Le Havre AC 0:2 FC Lorient
FC Lorient feierte im Stade Océane einen abgeklärten 2:0-Auswärtssieg gegen Le Havre AC. Lorient schlug per Konter entscheidend zu und verteidigte den eigenen Strafraum auch während der acht Minuten Nachspielzeit in der zweiten Halbzeit entschlossen.
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AJ Auxerre 0:1 Paris FC
Paris FC setzte seine bemerkenswerte Saison in der höchsten Spielklasse mit einem hart erkämpften 1:0-Auswärtssieg gegen AJ Auxerre im Stade de l'Abbé-Deschamps fort. Ein einziges Tor reichte dem Hauptstadtklub, der dem körperbetonten Druck standhielt und seine Führung verteidigte, um in der Tabelle weiter nach oben zu klettern.
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Toulouse FC 3:1 RC Strasbourg Alsace
Toulouse FC eröffnete am Freitagabend das Fußballwochenende mit einem unterhaltsamen 3:1-Sieg gegen RC Strasbourg Alsace im Stadium de Toulouse. Die Offensive von Toulouse war von Beginn an treffsicher und erzielte drei Tore, sodass Straßburgs Anschlusstreffer in der zweiten Halbzeit nichts mehr am Sieg änderte.
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