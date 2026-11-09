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Rückblick auf den 10. Spieltag der Ligue 1: Marseille schlägt Lens im Bollaert knapp, PSG bleibt im November makellos und Monaco patzt in Le Mans

Frankreich Ligue 1
Marseille
Paris Saint-Germain
Lille
Nizza
Brest
Lorient
Toulouse
Paris FC
AS Monaco
Le Mans
Lens
Rennes
Lyon
Auxerre
Le Havre
Angers
Straßburg
Troyes

Umfassender Rückblick auf den zehnten Spieltag der Ligue 1. Wir analysieren die Ergebnisse, die wichtigsten Themen, herausragende Einzelleistungen und dramatische torreiche Partien vor der anstehenden Länderspielpause und dem elften Spieltag.

Der 10. Spieltag der Ligue-1-Saison 2026/27 bot in ganz Frankreich Spannung. Besonders bemerkenswert war Marseilles wichtiger Auswärtssieg gegen Lens im Stade Bollaert-Delelis. Paris Saint-Germain erkämpfte sich einen knappen Heimsieg und setzte seine Erfolgsserie fort, LOSC Lille holte in Rennes drei Punkte, und Aufsteiger Le Mans rang dem um den Titel kämpfenden Monaco ein Unentschieden ab.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LENS-MARSEILLEAFP

    RC Lens 1:2 Olympique de Marseille

    Olympique de Marseille holte in einem hitzigen Duell am Sonntagabend im Stade Bollaert-Delelis alle drei Punkte. Amine Gouiri erwischte für OM den idealen Start und traf noch in der 2. Minute. Lens schlug in der 20. Minute zurück, als Florian Thauvin den vom VAR bestätigten Ausgleich erzielte. Die Partie blieb ausgeglichen, bis der eingewechselte Keyliane Abdallah in der 82. Minute den entscheidenden Siegtreffer für Marseille erzielte und das Heimpublikum verstummen ließ.

  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-TROYESAFP

    Paris Saint-Germain 1:0 ES Troyes AC

    Der amtierende Meister Paris Saint-Germain feierte im Parc des Princes einen routinierten 1:0-Sieg gegen ES Troyes AC. Die Mannschaft von Luis Enrique kontrollierte über die gesamte Partie hinweg den Ballbesitz, ging in Führung und bestimmte anschließend das Tempo, sodass Troyes keine klare Möglichkeit fand, ins Spiel zurückzukommen.

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-LILLEAFP

    Stade Rennais FC 1:2 LOSC Lille

    LOSC Lille zeigte im Roazhon Park eine disziplinierte Auswärtsleistung und besiegte Stade Rennais FC mit 2:1. Lille nutzte in beiden Halbzeiten Chancen nach Umschaltaktionen, um die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen. Trotz einer Reaktion von Rennes in der zweiten Halbzeit konnte Lille dem späten Druck standhalten und sich drei Punkte sichern.

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  • FBL-FRA-LIGUE1-LE MANS-MONACOAFP

    Le Mans FC 1:1 AS Monaco

    Aufsteiger Le Mans FC trotzte der AS Monaco im Stade Marie-Marvingt ein 1:1 ab. Monaco erspielte sich Chancen, um den Sieg perfekt zu machen, scheiterte aber an der gut organisierten Abwehr von Le Mans. So holten beide Teams jeweils einen Punkt, während Monaco im Rennen um die Tabellenspitze wichtigen Boden verlor.

  • FBL-FRA-LIGUE1-BREST-LYONAFP

    Stade Brestois 29 2:0 Olympique Lyonnais

    Stade Brestois 29 zeigte im Stade Francis-Le Blé eine dominante Heimleistung und besiegte Olympique Lyonnais mit 2:0. Brest ließ Lyons Offensive über 90 Minuten kaum zur Entfaltung kommen und nutzte seine besten Chancen, um den Sieg ohne Gegentor perfekt zu machen.

  • FBL-FRA-LIGUE1-ANGERS-NICEAFP

    Angers SCO 0:2 OGC Nice

    OGC Nizza setzte seine beeindruckende Auswärtsform mit einem 2:0-Sieg gegen Angers SCO im Raymond-Kopa-Stadion fort. Nizza übernahm die Kontrolle im Mittelfeld und traf in entscheidenden Momenten, während Angers beim Versuch, den Vorwärtsdrang der Gäste zu bremsen, drei Gelbe Karten kassierte.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LE HAVRE-LORIENTAFP

    Le Havre AC 0:2 FC Lorient

    FC Lorient feierte im Stade Océane einen abgeklärten 2:0-Auswärtssieg gegen Le Havre AC. Lorient schlug per Konter entscheidend zu und verteidigte den eigenen Strafraum auch während der acht Minuten Nachspielzeit in der zweiten Halbzeit entschlossen.

  • FBL-FRA-LIGUE1-AUXERRE-PARIS FCAFP

    AJ Auxerre 0:1 Paris FC

    Paris FC setzte seine bemerkenswerte Saison in der höchsten Spielklasse mit einem hart erkämpften 1:0-Auswärtssieg gegen AJ Auxerre im Stade de l'Abbé-Deschamps fort. Ein einziges Tor reichte dem Hauptstadtklub, der dem körperbetonten Druck standhielt und seine Führung verteidigte, um in der Tabelle weiter nach oben zu klettern.

  • FBL-FRA-LIGUE 1-TOULOUSE-STRASBOURGAFP

    Toulouse FC 3:1 RC Strasbourg Alsace

    Toulouse FC eröffnete am Freitagabend das Fußballwochenende mit einem unterhaltsamen 3:1-Sieg gegen RC Strasbourg Alsace im Stadium de Toulouse. Die Offensive von Toulouse war von Beginn an treffsicher und erzielte drei Tore, sodass Straßburgs Anschlusstreffer in der zweiten Halbzeit nichts mehr am Sieg änderte.