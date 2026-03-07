Rote Karte gegen den FC Bayern München: Platzverweis für Gladbach-Star sorgt für Riesenärger

Bitter für die Borussia: Als wichtiger Leistungsträger wird Reitz aufgrund des Platzverweises für mindestens eine weitere Partie gesperrt fehlen. Für die Fohlen stehen in den kommenden Wochen wichtige Spiele im Abstiegskampf an, unter anderem geht es gegen den FC St. Pauli, den 1. FC Köln und den 1. FC Heidenheim. "Das beeinflusst die nächsten Wochen", sagte Polanski.

Ähnlich wie sein Trainer schätzte Mönchengladbachs Sport-Geschäftsführer Rouven Schröder die Szene ein. "Die Rote Karte war eine sehr harte Entscheidung. Da hat mir etwas das Fingerspitzengefühl gefehlt." Er wolle sich aber lieber "nicht in Rage reden".

Gladbach steckt mit lediglich 25 Punkten nach 25 Spielen im Abstiegskampf fest. Von den vergangenen neun Spielen konnte man nur eines siegreich bestreiten - ein knappes 1:0 am vergangenen Wochenende gegen Union Berlin.