Goal.com
Live
FC Carl Zeiss Jena v FSV Zwickau - 3. LigaGetty Images Sport
Lena Krey

Rot-Weiß Erfurt vs. Carl Zeiss Jena heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Halbfinale im Thüringen-Pokal?

Heute steht das Halbfinale im Thüringen Pokal zwischen Rot-Weiß Erfurt und Carl Zeiss Jena an. GOAL verrät Euch, wo Ihr das Spiel live im TV und Livestream sehen könnt.

Am heutigen Sonntag, den 29. März, tritt Carl Zeiss Jena im Halbfinale des Thüringenpokals auswärts beim Erzrivalen Rot-Weiß Erfurt an. Die Partie wird um 14 Uhr im Steigerwaldstadion in Erfurt angepfiffen.

Hier bei GOAL erfahrt Ihr, wer das Duell live überträgt.

  • Rot-Weiß Erfurt vs. Carl Zeiss Jena heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Halbfinale im Thüringen-Pokal?

    Das Aufeinandertreffen zwischen Rot-Weiß Erfurt und Carl Zeiss Jena ist heute Teil der Live-Berichterstattung in der Sendung „Sport im Osten“. Ab 13:30 Uhr überträgt der MDR die Partie sowohl im Free-TV als auch im kostenlosen Livestream. Die Übertragung umfasst zudem weitere Duelle am Pokalwochenende: Das Duell SSV Fortschritt Lichtenstein gegen FC Erzgebirge Aue sowie die Begegnung VfB Auerbach gegen den FSV Zwickau.

    • Werbung

  • Themen der Woche: Das war bei Rot-Weiß Erfurt und Carls Zeiss Jena los?

    Die aktuelle Formkurve in der Liga spricht für Rot-Weiß Erfurt. Das Team von Fabian Gerber strotzt nach den jüngsten Erfolgen in Chemnitz und gegen Hertha II vor Selbstvertrauen. Ganz anders die Lage beim FC Carl Zeiss Jena: Nach den Pleiten gegen Chemnitz (1:4) und Meuselwitz (1:2) steht die Mannschaft unter Zugzwang.

    Ganze zehn Jahre ist es her, dass sich diese beiden Traditionsvereine in einem Endspiel gegenüberstanden. Dabei wartet der FC Rot-Weiß Erfurt seit neun Jahren auf einen erneuten Gewinn des Landespokals. Im Gegensatz dazu sicherte sich Jena die Trophäe fünfmal hintereinander, bevor die Siegesserie im vergangenen Jahr riss.

  • Rot-Weiß Erfurt vs. Carl Zeiss Jena heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Halbfinale im Thüringen-Pokal? - Wichtigste Infos

    • Begegnung: Rot-Weiß Erfurt vs. Carl Zeiss Jena
    • Wettbewerb: Landespokal Thüringen
    • Runde: Halbfinale
    • Datum: 29. März 2026
    • Uhrzeit: 14 Uhr
    • Ort: Steigerwaldstadion, Erfurt
    • TV & Livestream:mdr