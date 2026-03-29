Rot-Weiß Erfurt vs. Carl Zeiss Jena heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Halbfinale im Thüringen-Pokal?

Die aktuelle Formkurve in der Liga spricht für Rot-Weiß Erfurt. Das Team von Fabian Gerber strotzt nach den jüngsten Erfolgen in Chemnitz und gegen Hertha II vor Selbstvertrauen. Ganz anders die Lage beim FC Carl Zeiss Jena: Nach den Pleiten gegen Chemnitz (1:4) und Meuselwitz (1:2) steht die Mannschaft unter Zugzwang.

Ganze zehn Jahre ist es her, dass sich diese beiden Traditionsvereine in einem Endspiel gegenüberstanden. Dabei wartet der FC Rot-Weiß Erfurt seit neun Jahren auf einen erneuten Gewinn des Landespokals. Im Gegensatz dazu sicherte sich Jena die Trophäe fünfmal hintereinander, bevor die Siegesserie im vergangenen Jahr riss.