Ronaldo und Ronaldinho als Chauffeure: Halbzeitshow im WM-Finale nimmt schreibt Geschichte

Das Aufgebot der Halbzeitshow passte zur Gästeliste dieses XXL-Finales. Vor dem Spiel hatten die einstigen Weltmeister Mario Kempes (Argentinien, 1978) und Andrés Iniesta (Spanien, 2010) den WM-Pokal auf den Rasen getragen, der Sport war auch durch Tennis-Star Carlos Alcaraz und Basketball-Größe Victor Wembanyama vertreten.

Vor allem hatte es sich aber Hollywood auf den Tribünen bequem gemacht. Matt Damon, Brad Pitt, Timothee Chalamet und seine Partnerin Kylie Jenner waren nur einige bekannte Gesichert, die Musikindustrie war unter anderem durch die Superstars Pharrell Williams und Mick Jagger vertreten.

Schon vor dem Spiel war es einigermaßen bunt zugegangen auf dem abgedeckten Rasen. Der US-Streamer IShowSpeed, der bereits das gesamte Turnier auf seinen Kanälen begleitete, durfte zum Abschluss auch singen, auf ihn folgte US-Rapper Post Malone - und anschließend war Zeit für die Hymnen: Die oscarprämierte Jennifer Hudson besang den "Star-Spangled Banner", für die sogenannte FIFA-Hymne betrat dann sogar ein Trio die Bühne: Robbie Williams, Laura Pausini und Nicole Scherzinger sangen "Desire".

Vergleichsweise unspektakulär geriet der Auftritt von Tom Cruise. Der Hollywood-Star hatte sich im Rahmen der Olympischen Spiele 2024 in Paris vom Stadiondach abgeseilt und war später auf einem Motorrad davongebraust - am Sonntag in East Rutherford betrat er zu Fuß den Innenraum. "Lasst uns ein Turnier feiern, das die Welt zusammengebracht hat", sagte Cruise, wenig später begann das Finale.