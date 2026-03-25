"Ronaldo sagte, er sei der Beste!" Ein missverstandenes Genie sorgt beim FC Barcelona heute wieder für Unruhe

Dieser Artikel erschien erstmals 2022 und wurde aktualisiert.

Wer bei YouTube "Ivan de la Pena Passes" eingibt, verliebt sich in diesen Typen. "Isso", würde Marco Reus vielleicht sagen. Denn jeden dieser Pässe, die man in den Clips dann von ihm zu sehen bekommt, ahnt man in seiner Fantasie voraus. Weil man genau sieht, dass der Ball exakt so gespielt werden muss, wenn man die Totale vor sich hat und alle Zeit der Welt, darüber nachzudenken. De la Pena sah all das auf dem Rasen innerhalb von Millisekunden, er erkannte die kleinsten Lücken als ideale Wege für seine Anspiele und schüttelte die Traumpässe nur so aus dem Fußgelenk.

De la Pena war ein Genie, so einer mit einer romantischen Beziehung zum Ball. Vermutlich könnte er heute deutlich berühmter sein, sieht man sich an, was er drauf hatte. Aber er war mitunter eben auch schwierig, ließ sich ungerne in Systeme pressen, war zumeist lauffaul und wahrscheinlich ein bisschen zu entspannt.