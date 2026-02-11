Ronald Araujo heizt Spekulationen über einen Transfer von Julian Alvarez nach Barcelona an, indem er seine Bewunderung für den „großartigen“ Stürmer von Atlético Madrid zum Ausdruck bringt.

Araujo wurde zur Stürmersuche von Barcelona und insbesondere zu Alvarez befragt. Er sagte gegenüber Mundo Deportivo: „Er ist ein großartiger Spieler; für mich ist er einer der besten Stürmer der Welt. Man sieht, welche Qualitäten er hat.“ Der Verteidiger wurde dann gefragt, ob er Alvarez für einen guten Neuzugang für Barca hält, und fügte hinzu: „Die besten Spieler gehören zum besten Verein, und das sind wir. Das ist klar. Aber es ist nicht meine Aufgabe, diese Entscheidung zu treffen.“

Alvarez hat sich zuvor zu Spekulationen über einen Wechsel zu Paris Saint-Germain und Barcelona geäußert und betont, dass er nicht sicher sei, wie seine Zukunft aussehen werde. Gegenüber L'Equipe sagte er: „Ob ich vorhabe, bei Barcelona oder bei PSG zu spielen? Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Ich sehe, was die Leute in den sozialen Medien sagen. In Spanien wird viel über mich und Barcelona gesprochen. Im Moment konzentriere ich mich auf Atlético und wir werden am Ende der Saison eine Bilanz ziehen.“