Ronald Araujo heizt Spekulationen über einen Transfer von Julian Alvarez nach Barcelona an, indem er seine Bewunderung für den „großartigen“ Stürmer von Atlético Madrid zum Ausdruck bringt.
Alvarez steht vor ungewisser Zukunft
Alvarez steht vor einer ungewissen Zukunft, da weiterhin Spekulationen über einen Wechsel von Atlético kursieren. Der Stürmer hat einen Vertrag bis 2030 bei Diego Simeones Mannschaft, hat jedoch eine schwierige Saison hinter sich und seit Anfang November kein Tor mehr in der La Liga erzielt. Der Premier-League-Spitzenklub Chelsea soll Gespräche über Alvarez geführt haben, während auch Arsenal mit dem Weltmeister in Verbindung gebracht wird. Auch Barcelona soll Interesse bekunden und Alvarez neben Juventus-Star Dusan Vlahovic als potenziellen Ersatz für Lewandowski in die engere Wahl gezogen haben.
Araujo lobt den „großartigen“ Alvarez
Araujo wurde zur Stürmersuche von Barcelona und insbesondere zu Alvarez befragt. Er sagte gegenüber Mundo Deportivo: „Er ist ein großartiger Spieler; für mich ist er einer der besten Stürmer der Welt. Man sieht, welche Qualitäten er hat.“ Der Verteidiger wurde dann gefragt, ob er Alvarez für einen guten Neuzugang für Barca hält, und fügte hinzu: „Die besten Spieler gehören zum besten Verein, und das sind wir. Das ist klar. Aber es ist nicht meine Aufgabe, diese Entscheidung zu treffen.“
Alvarez hat sich zuvor zu Spekulationen über einen Wechsel zu Paris Saint-Germain und Barcelona geäußert und betont, dass er nicht sicher sei, wie seine Zukunft aussehen werde. Gegenüber L'Equipe sagte er: „Ob ich vorhabe, bei Barcelona oder bei PSG zu spielen? Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Ich sehe, was die Leute in den sozialen Medien sagen. In Spanien wird viel über mich und Barcelona gesprochen. Im Moment konzentriere ich mich auf Atlético und wir werden am Ende der Saison eine Bilanz ziehen.“
Deco spricht über Transfers in Barcelona
Der Sportdirektor von Barcelona, Deco, hat seine Pläne für den Sommer und die Art von Stürmer, den der Verein anvisieren wird, offen dargelegt. Er sagte gegenüber Sport: „Man muss sich nicht auf einen bestimmten Stürmer fixieren, denn die Mannschaft ist gut. Wir haben Ferran [Torres] und [Marcus] Rashford, mal sehen, was wir tun können, um Entscheidungen zu treffen. Wenn wir über den besten Stürmer sprechen, den besten „9er“ der letzten zehn Jahre, dann war das Robert. Es gibt niemanden wie ihn. Es ist nicht einfach, auf dem Markt nach einem Spieler wie Robert zu suchen, weil die Teams auf andere Profile setzen. Vielleicht hat Bayern ein Stürmerprofil, das eher als Referenz dient. Sie setzen auf einen Stürmer mit mehr Beweglichkeit. Es gibt niemanden mit Roberts Qualität und Roberts Zahlen. Barça muss nach Spielern mit technischem Niveau suchen, die sich gut einbringen können und nach Lösungen suchen.“
Es bestehen weiterhin Zweifel, ob Barcelona aufgrund der anhaltenden finanziellen Probleme des Vereins in diesem Sommer große Ausgaben tätigen kann, aber Präsidentschaftskandidat Victor Font behauptete, dass namhafte Neuverpflichtungen möglich seien. Er sagte gegenüber Mundo Deportivo: „Wenn alles richtig gemacht wird, sind [Erling] Haaland oder Julian Alvarez möglich.“
Atletico gegen Barcelona als nächstes
Alvarez trifft im Halbfinale der Copa del Rey als nächstes auf Barcelona. Die beiden Teams treffen am Donnerstagabend in der spanischen Hauptstadt zum Hinspiel aufeinander. Araujo sagt, er freue sich auf das Spiel und fügt hinzu: „Wir sind gut in Form und spielen gut. Wir trainieren sehr gut, wir wissen, dass es gegen eine großartige Mannschaft wie Atlético Madrid schwierig werden wird, aber wir sind bereit, das Finale zu erreichen. Als wir die Auslosung gesehen haben, hatten wir keinen bevorzugten Gegner. Egal, wen wir bekommen haben. Wir haben eine großartige Mannschaft und können uns jeder Herausforderung stellen. Am Ende haben wir eine sehr große Mannschaft wie Atlético bekommen und wir wissen, dass es schwierig werden wird, aber wenn wir unseren Fußball spielen, sind wir in der Lage, das Finale zu erreichen.“
Der Sieger dieser Begegnung trifft im Finale im April entweder auf Real Sociedad oder Athletic Club.
