Lange sah es so aus, als würde Belgiens goldene Generation auch bei ihrem letzten Versuch, ein großes Turnier zu gewinnen, blamabel scheitern. Doch dann kam ein Duo, das kurz zuvor noch für einen kleinen Eklat gesorgt hatte.
Romelu Lukaku musste dazwischen gehen! Zwei Belgien-Stars gehen in WM-Sechzehntelfinale auf dem Platz aufeinander los - und retten ihre Mannschaft wenig später
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Plötzlich gehen Trossard und Tielemans aufeinander los
Denn beim Stand von 0:2 aus Sicht der Roten Teufel im WM-Sechzehntelfinale gegen den Senegal gingen plötzlich Leandro Trossard und Youri Tielemans beim "Cooling Break" in der 70. Minute aufeinander los.
Der eingewechselte Lukaku musste sogar dazwischen gehen, um die Streithähne auseinanderzuhalten. Worum es bei dem Disput ging, war zunächst nicht ersichtlich.
Lukaku war es dann letztlich, der kurz vor Schluss noch einmal auf 1:2 verkürzte (86.), ehe ausgerechnet das Zoff-Duo Trossard und Tielemans für den Ausgleich in der Schlussminute sorgte. Trossard hob eine Flanke in den senegalesischen Sechzehner und Tielemans nickte zum 2:2 ein (90.). Spätestens dann war zwischen den beiden Stars aus der Premier League - Trossard spielt bei Arsenal, Tielemans bei Aston Villa - wieder alles in bester Ordnung. Vor Beginn der Verlängerung klatschten beide noch einmal miteinander ab.
WM 2026: Zoff zwischen Tielemans und Trossard entscheidender Moment für Belgien?
Die Afrikaner hatten zuvor gegen harmlose Belgier eigentlich alles unter Kontrolle gehabt und lagen nach Toren von Habib Diarra (25.) und Ismaila Sarr (51.) verdient vorn. Die Red Devils wachten aber noch rechtzeitig auf und Trossard und Tielemans schickten die Begegnung letztlich in die Verlängerung.
Der ehemalige Bundesligatrainer Peter Stöger (1. FC Köln und Borussia Dortmund), der die Partie als Experte im ORF begleitete, sah indes eine entscheidende Wirkung für Belgiens Comeback in dem Zoff zwischen Trossard und Tielemans: "Manchmal braucht es so etwas Reinigendes", erklärte der Österreicher seine Ansicht.