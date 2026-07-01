Romelu Lukaku musste dazwischen gehen! Zwei Belgien-Stars gehen in WM-Sechzehntelfinale auf dem Platz aufeinander los - und retten ihre Mannschaft wenig später

Denn beim Stand von 0:2 aus Sicht der Roten Teufel im WM-Sechzehntelfinale gegen den Senegal gingen plötzlich Leandro Trossard und Youri Tielemans beim "Cooling Break" in der 70. Minute aufeinander los.

Der eingewechselte Lukaku musste sogar dazwischen gehen, um die Streithähne auseinanderzuhalten. Worum es bei dem Disput ging, war zunächst nicht ersichtlich.

Lukaku war es dann letztlich, der kurz vor Schluss noch einmal auf 1:2 verkürzte (86.), ehe ausgerechnet das Zoff-Duo Trossard und Tielemans für den Ausgleich in der Schlussminute sorgte. Trossard hob eine Flanke in den senegalesischen Sechzehner und Tielemans nickte zum 2:2 ein (90.). Spätestens dann war zwischen den beiden Stars aus der Premier League - Trossard spielt bei Arsenal, Tielemans bei Aston Villa - wieder alles in bester Ordnung. Vor Beginn der Verlängerung klatschten beide noch einmal miteinander ab.