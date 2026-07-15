Unmittelbar nach dem 2:1-Erfolg der Three Lions am vergangenen Samstag war Tuchel vor die Mikrofone getreten und hatte seine Mannschaft für ihre unglaubliche Mentalität gelobt. Besonders angetan zeigte sich der England-Coach vom Auftritt von Jude Bellingham, der gegen die Skandinavier mit zwei Treffern zum Matchwinner avancierte.
"Risse konstruiert, wo gar keine sind": Thomas Tuchel teilt wegen "Zoff" mit Jude Bellingham gegen die Medien aus
Gleichwohl legte Tuchel die spielerischen Defizite der Engländer offen, die gegen ein vor allem nach der Pause befreit aufspielendes Norwegen sichtliche Probleme hatten. Angesprochen auf die Kritik seines Trainers reagierte dann wiederum Bellingham in seinem Post-Match-Interview bissig und konnte sich dabei auch einen kleinen Seitenhieb gegen Tuchels überschaubare Profikarriere nicht verkneifen.
"Thomas Tuchel warf eine Handgranate in die Runde. Jude Bellingham hob sie auf und warf sie zurück", urteilte etwa The Guardian.
Vor dem WM-Halbfinale am Mittwoch (21 Uhr) gegen Argentinien versicherte Tuchel, dass alles in bester Ordnung sei und man etwaige atmosphärische Störungen bereits in einer Teamsitzung direkt nach dem Norwegen-Spiel aus dem Weg geräumt habe.
"Ich habe danach in der Kabine mit der gesamten Mannschaft gesprochen, und ich habe es am Sonntagabend noch einmal erklärt, dass wir einfach nach vorne schauen müssen. Wir haben einen neuen Kurs eingeschlagen, einen neuen Fokus gesetzt - nämlich das Halbfinale und Argentinien", so der Deutsche.
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Thomas Tuchel betont: Kein "Zoff" mit Jude Bellingham
Bellingham habe er dessen Aussagen keineswegs übel genommen, stattdessen entsprächen "unsere Äußerungen dem gleichen Anspruch, nämlich wettbewerbsfähig zu sein." Dafür, dass über negative Stimmung und teilweise sogar "Zoff" im englischen Team berichtet wurde, machte er die Medien verantwortlich.
"Ich frage mich, wer diese Geschichten aufbauscht? Es gibt nichts, was man aufbauschen könnte, und wenn etwas aufgebauscht wird, dann natürlich in den Medien", sagte Tuchel bei Talksport. "Was erwartet man von einem Spieler, der gerade 120 Minuten gespielt und buchstäblich alles gegeben hat, wenn man die Aussage seines Trainers verkürzt, wenn man ihm nicht sagt, dass 'er Weltklasse war', wenn man ihm nicht sagt, dass 'er Weltklasse-Aktionen gezeigt hat'? Wenn man all das einfach weglässt und ihm sagt: 'Oh, dein Trainer meinte, du wärst schlampig gewesen' - was erwartet man dann?"
Von vielen Seiten würden "Missverständnisse und Risse konstruiert, wo gar keine Risse sind", schimpfte der 52-Jährige. Die positiven Punkte seines Interviews seien Bellingham bewusst verschwiegen worden, um eine entsprechende Reaktion zu erzeugen. "Vielleicht würde ich auch zurückschlagen, wenn ich 120 Minuten gespielt, zwei Tore geschossen und buchstäblich alles gegeben hätte, was in mir steckt. Das ist eine ganz normale Reaktion für einen Spieler mit seiner Mentalität", so Tuchel.
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Häufig gestellte Fragen
Er ist am 29.08. 1973 in Krumbach (Bayern) geboren.
Ja, Thomas Tuchel war vor allem als Libero in der Abwehr aktiv. Am 01.07. 1998 fand seine Profikarriere wegen einer Knorpelverletzung im Knie ein offizielles Ende. In seiner Karriere kommt er unter anderem auf acht Einsätze in der 2. Bundesliga, 68 in der Regionalliga Süd und zwei im DFB-Pokal.
Ausgebildet beim TSV Krumbach und dem FC Augsburg, spielte Tuchel später noch bei den Stuttgarter Kickers und dem SSV Ulm 1846. Mit Augsburgs U19 feierte er zwei Mal den Gewinn des A-Junioren-Pokals (1990/91, 1991/92), mit Ulm kürte er sich zum zweimaligen Landespokal-Württemberg-Sieger (1994/95, 1996/97) und einmaligen Deutschen Amateurmeister (1995/96).
Die Liste ist lang: Bereits im Jugendbereich ist er zwei Mal Deutscher A-Jugend-Meister geworden (2004/05, 2008/09), später Deutscher Pokalsieger (2016/17), Deutscher Meister (2022/23), zweimaliger Französischer Meister, Superpokalsieger sowie einmaliger Ligapokal- und Pokalsieger (2018/19, 2019/20). Darüber hinaus wurde er Champions-League-Sieger (2020/21), UEFA-Supercup-Sieger und FIFA-Klub-Weltmeister (2021/22).
Ein Mal. Das Kunststück gelang ihm in der Saison 2020/21 mit dem FC Chelsea.
Er trainierte zahlreiche Top-Teams und demzufolge auch Stars - hier eine Auswahl: Kylian Mbappe, Neymar Jr., Thiago Silva, Harry Kane, Ousmane Dembele, Marco Reus, Thomas Müller und Kai Havertz.
- Vereine als Trainer: Jugend-Coach beim VfB Stuttgart, FC Augsburg und 1. FSV Mainz 05 (2000-2005, 2005-2008, 2008-2009), 1. FSV Mainz 05 (2009–2014), Borussia Dortmund (2015–2017), Paris Saint-Germain (2018–2020), FC Chelsea (2021–2022), FC Bayern München (2023-2024), England (seit 2025)
Das Vermögen des Trainers belief sich 2023 wohl bereits um die 25 Millionen Euro, mittlerweile dürfte es noch höher liegen. Als England-Coach verdient er etwa fünf Millionen Euro pro Jahr, bei seinen vorherigen Stationen war sein Gehalt zumeist höher.
Er ist Vater zweier Töchter.
Von 2009 bis 2022 war er bis zur Scheidung mit seiner Frau Sissi verheiratet. Im gleichen Jahr begann seine Beziehung mit der brasilianischen Unternehmerin Natalia Guerreiro Max.
Ein Mal. Nach seinem Champions-League-Triumph mit dem FC Chelsea (2020/21) wurde er auch als Weltclubtrainer und Europas Trainer des Jahres ausgezeichnet. Als weitere Trainerauszeichnung ist die Wahl als VDV-Trainer der Saison 2015/16 während seiner Zeit beim BVB zu nennen.
Da sein Augenmerk besonders auf einer akribischen Arbeitsweise und taktischen Finesse liegt, wurde er schon "Taktik-T-Rex" getauft. Wegen seiner Vorliebe für Ausflüge ins benachbarte Ulm wurde er als Jugendlicher "Schicki-Micki-Thomas" getauft.