"Risse konstruiert, wo gar keine sind": Thomas Tuchel teilt wegen "Zoff" mit Jude Bellingham gegen die Medien aus

Gleichwohl legte Tuchel die spielerischen Defizite der Engländer offen, die gegen ein vor allem nach der Pause befreit aufspielendes Norwegen sichtliche Probleme hatten. Angesprochen auf die Kritik seines Trainers reagierte dann wiederum Bellingham in seinem Post-Match-Interview bissig und konnte sich dabei auch einen kleinen Seitenhieb gegen Tuchels überschaubare Profikarriere nicht verkneifen.

"Thomas Tuchel warf eine Handgranate in die Runde. Jude Bellingham hob sie auf und warf sie zurück", urteilte etwa The Guardian.

Vor dem WM-Halbfinale am Mittwoch (21 Uhr) gegen Argentinien versicherte Tuchel, dass alles in bester Ordnung sei und man etwaige atmosphärische Störungen bereits in einer Teamsitzung direkt nach dem Norwegen-Spiel aus dem Weg geräumt habe.

"Ich habe danach in der Kabine mit der gesamten Mannschaft gesprochen, und ich habe es am Sonntagabend noch einmal erklärt, dass wir einfach nach vorne schauen müssen. Wir haben einen neuen Kurs eingeschlagen, einen neuen Fokus gesetzt - nämlich das Halbfinale und Argentinien", so der Deutsche.