Riskiert er damit sogar den Bruch mit den Fans? Publikumsliebling des FC Bayern schließt sich Red Bull an

Alphonso Davies vom FC Bayern München ist einen gewagten Schritt gegangen und hat sich dem Brausehersteller Red Bull als neues Werbegesicht angeschlossen.
Das teilte der Linksverteidiger in mehreren Posts auf Instagram mit.
Alphonso Davies vom FC Bayern München ist einen gewagten Schritt gegangen und hat sich dem Brausehersteller Red Bull als neues Werbegesicht angeschlossen.
Das teilte der Linksverteidiger in mehreren Posts auf Instagram mit.
"Ich starte ein neues Kapitel mit Red Bull. Ich bin stolz, ein Teil der Familie zu sein", schrieb Davies in seinem Instagram-Beitrag, in dem er mit Dose und Mütze des österreichischen Getränkeherstellers abgebildet ist.
Ein Schritt, der bei den eigenen Fans in München kaum auf Zustimmung stoßen dürfte. Besonders die aktive Fanszene des FC Bayern gilt als entschiedener Gegner des Red-Bull-Konzerns und seines Einflusses im Fußball, was sich regelmäßig in Anti-Red-Bull-Plakaten sowie Boykotten von Auswärtsspielen bei RB Leipzig zeigt.
Den Anhängern missfällt vor allem, dass die Fußballprojekte von Red Bull in erster Linie gegründet wurden, um das Produkt Red Bull zu vermarkten und dass der Fußball vor allem Mittel zum Zweck ist. Die Bayern-Fans sind dabei bei Weitem nicht die einzigen Kritiker - in großen Teilen der Bundesliga stößt dieses Vorgehen vor allem bei den organisierten Fangruppen auf Ablehnung.
Erst zu Beginn des vergangenen Jahres sorgte Jürgen Klopp mit seinem Wechsel zum Red-Bull-Konzern für Kontroversen. Auf mehreren Spruchbändern zeigten Anhänger des 1. FSV Mainz 05, Klopps erster Trainerstation, ihren Unmut über seine Entscheidung. Es hieß unter anderem: "Bist du beKLOPPt?" Auf einem anderen schrieb die 'Ultraszene Mainz': "Alles, was wir dich haben werden lassen, hast du vergessen".
Von der 'Ultragruppe Rheingold' hieß es: "Klopp: 'Ich mag Menschen, bis sie mich enttäuschen'". Eine Anspielung auf eine Aussage des ehemaligen Liverpool-Teammanagers im vergangenen Sommer. Da hatte er im Podcast 'Im Kopf des Trainers' erklärt: "Ich mag Menschen. ... Ich gehe ganz offen auf Menschen zu, bis sie mich enttäuschen. Ich gehe nicht von vornherein mit der Einstellung ran, die werden mich wahrscheinlich enttäuschen."
Spiele
15
Tore
0
Vorlagen
3
Einsatzminuten
550
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.