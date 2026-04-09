Riskiert er damit sogar den Bruch mit den Fans? Publikumsliebling des FC Bayern schließt sich Red Bull an

Den Anhängern missfällt vor allem, dass die Fußballprojekte von Red Bull in erster Linie gegründet wurden, um das Produkt Red Bull zu vermarkten und dass der Fußball vor allem Mittel zum Zweck ist. Die Bayern-Fans sind dabei bei Weitem nicht die einzigen Kritiker - in großen Teilen der Bundesliga stößt dieses Vorgehen vor allem bei den organisierten Fangruppen auf Ablehnung.

Erst zu Beginn des vergangenen Jahres sorgte Jürgen Klopp mit seinem Wechsel zum Red-Bull-Konzern für Kontroversen. Auf mehreren Spruchbändern zeigten Anhänger des 1. FSV Mainz 05, Klopps erster Trainerstation, ihren Unmut über seine Entscheidung. Es hieß unter anderem: "Bist du beKLOPPt?" Auf einem anderen schrieb die 'Ultraszene Mainz': "Alles, was wir dich haben werden lassen, hast du vergessen".

Von der 'Ultragruppe Rheingold' hieß es: "Klopp: 'Ich mag Menschen, bis sie mich enttäuschen'". Eine Anspielung auf eine Aussage des ehemaligen Liverpool-Teammanagers im vergangenen Sommer. Da hatte er im Podcast 'Im Kopf des Trainers' erklärt: "Ich mag Menschen. ... Ich gehe ganz offen auf Menschen zu, bis sie mich enttäuschen. Ich gehe nicht von vornherein mit der Einstellung ran, die werden mich wahrscheinlich enttäuschen."



