Riskiert der FC Bayern München, einen Leistungsträger ablösefrei zu verlieren? Max Eberl gibt sich erstaunlich gelassen

Diese seien "nicht kompliziert", betonte Eberl nach dem 3:3 im Bundesligaspiel gegen den 1. FC Heidenheim am Samstag. Er führte aus: "Es sind einfach Gespräche und unterschiedliche Vorstellungen, da kommt man momentan nicht zueinander. Aber es gibt kein böses Blut und keine Missstimmung."

Bayern würde Laimers 2027 auslaufenden Vertrag gerne verlängern - allerdings nicht um jeden Preis. Ein entsprechendes Angebot liegt dem Allrounder wohl schon seit Längerem vor, doch Laimers Gehaltsvorstellungen sollen einer Unterschrift im Wege stehen.

So fordert der Österreicher angeblich eine deutliche Erhöhung seines aktuellen Salärs von rund zehn Millionen Euro auf bis zu 15 Millionen Euro pro Jahr. Der FCB stellt sich jedoch quer, während die Spielerseite angeblich mit Blick auf die sehr lukrativen neuen Verträge von Dayot Upamecano, Jamal Musiala und Alphonso Davies auf ihrer Forderung beharrt.

"Schlussendlich geht es immer um Wertschätzung. Dass die Leistungen, die man in den letzten Jahren erbracht hat, irgendwo auch anerkannt werden", hatte Laimer Anfang April bei ServusTVüber die komplizierten Verhandlungen gesagt. "Es hat mal ein kurzes Gespräch gegeben, danach hat es wieder keines gegeben", meinte er zum Austausch mit den FCB-Bossen und gab sich entspannt: "Es macht sehr viel Spaß, bei Bayern Fußball zu spielen. Schauen wir mal, wo die Reise hinführt."