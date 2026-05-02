Sportvorstand Max Eberl hat sich zu den stockenden Vertragsverhandlungen zwischen dem FC Bayern München und Konrad Laimer geäußert.
Riskiert der FC Bayern München, einen Leistungsträger ablösefrei zu verlieren? Max Eberl gibt sich erstaunlich gelassen
Max Eberl betont über Gespräche mit Konrad Laimer: "Kein böses Blut"
Diese seien "nicht kompliziert", betonte Eberl nach dem 3:3 im Bundesligaspiel gegen den 1. FC Heidenheim am Samstag. Er führte aus: "Es sind einfach Gespräche und unterschiedliche Vorstellungen, da kommt man momentan nicht zueinander. Aber es gibt kein böses Blut und keine Missstimmung."
Bayern würde Laimers 2027 auslaufenden Vertrag gerne verlängern - allerdings nicht um jeden Preis. Ein entsprechendes Angebot liegt dem Allrounder wohl schon seit Längerem vor, doch Laimers Gehaltsvorstellungen sollen einer Unterschrift im Wege stehen.
So fordert der Österreicher angeblich eine deutliche Erhöhung seines aktuellen Salärs von rund zehn Millionen Euro auf bis zu 15 Millionen Euro pro Jahr. Der FCB stellt sich jedoch quer, während die Spielerseite angeblich mit Blick auf die sehr lukrativen neuen Verträge von Dayot Upamecano, Jamal Musiala und Alphonso Davies auf ihrer Forderung beharrt.
"Schlussendlich geht es immer um Wertschätzung. Dass die Leistungen, die man in den letzten Jahren erbracht hat, irgendwo auch anerkannt werden", hatte Laimer Anfang April bei ServusTVüber die komplizierten Verhandlungen gesagt. "Es hat mal ein kurzes Gespräch gegeben, danach hat es wieder keines gegeben", meinte er zum Austausch mit den FCB-Bossen und gab sich entspannt: "Es macht sehr viel Spaß, bei Bayern Fußball zu spielen. Schauen wir mal, wo die Reise hinführt."
- AFP
Konrad Laimer war 2023 ablösefrei zum FC Bayern gewechselt
Für den Fall, dass Laimer nicht verlängert, wurde zuletzt bereits über einen Abschied des 28-Jährigen nach Saisonende spekuliert. Schließlich wäre dieser Sommer für Bayern dann die letzte Möglichkeit, noch eine adäquate Ablöse für Laimer zu erhalten, ehe dessen Vertrag ein Jahr später ausläuft.
Eberl betonte indes, dass es "zwei Standpunkte" gebe und "da muss man schauen, dass man die Brücke irgendwann und irgendwie findet." Auf Nachfrage, ob man bei Ausbleiben einer Verlängerung zum Verkauf gezwungen sei, um Laimer nicht 2027 ablösefrei abgeben zu müssen, antwortete Eberl überraschend gelassen: "Er ist ablösefrei gekommen, da würden wir nicht viel verlieren."
Nach Vertragsende bei RB Leipzig war Laimer 2023 zum Nulltarif nach München gekommen. Mit seiner Konstanz und seiner Flexibilität erarbeitete sich der österreichische Nationalspieler beim deutschen Rekordmeister eine wichtige Rolle, auch diese Saison zählt er zu den absoluten Leistungsträgern. Entsprechend hart würde Bayern ein Verlust treffen, zumal man sich dann nach einer möglicherweise kostspieligen Neubesetzung für Laimers Kaderplatz umsehen müsste.
Der ehemalige Leipziger kam diese Spielzeit bisher auf drei Tore und zwölf Assists in 43 Einsätzen. Im Halbfinalhinspiel der Champions League bei Paris Saint-Germain (4:5) hatte Laimer überraschend zunächst auf der Bank gesessen, da Alphonso Davies auf der linken Abwehrseite den Vorzug erhielt. Laimer wurde zur zweiten Halbzeit eingewechselt - ob er beim Rückspiel gegen PSG am Mittwoch in Bayerns Startelf stehen wird, ist offen.
Konrad Laimer: Seine Zahlen beim FC Bayern München
Spiele
132
Tore
7
Assists
20
Gelbe Karten
31
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.