Champions-League-Sensation FK Bodö/Glimt hat ein ganz besonderes neues Trikot für die gerade begonnene Saison in Norwegen veröffentlicht.
Rio de Janeiro, Tokio und Amsterdam: Bodö/Glimt hat nach Champions-League-Sensation ein neues Trikot für Fans auf der ganzen Welt
Das neue Jersey feiere nicht nur den 110. Geburtstag des 1916 gegründeten Vereins, "sondern repräsentiert auch die wachsende globale Präsenz", nachdem Bodö/Glimt in seiner allerersten Champions-League-Saison überhaupt sensationell das Achtelfinale erreicht hat, schreibt die Agentur Empower Sports in einer entsprechenden Pressemitteilung.
Der norwegische Topklub habe "eine der am meisten bewunderten Geschichten im europäischen Fußball" geschrieben, heißt es darin weiter. Das neue Trikot kommt natürlich in der Vereinsfarbe Gelb daher und enthält schwarze Akzente. Es ist inspiriert von einigen Shirts aus den Anfängen von Bodö/Glimt und zudem sei der auffällige Kragen ebenfalls "eine Hommage an Trikots aus den frühesten Jahrzehnten des Klubs sowie aus den 1990er und frühen 2000er Jahren".
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Bodö/Glimt schlug Manchester City und schaltete Inter Mailand aus
Speziell wird das Trikot allen voran durch eine weltweite Video-Kampagne, die Aufnahmen aus Rio de Janeiro (Brasilien), Tokio (Japan) und Amsterdam (Niederlande) enthält. Damit soll die durch die jüngsten Erfolge in der Champions League gestiegene globale Popularität von Bodö/Glimt veranschaulicht werden - mit neuen Fans und Bewunderern auf der ganzen Welt.
"Wir kommen aus einer kleinen Fischerstadt im Norden Norwegens, aber immer mehr Menschen rund um den Globus verfolgen Bodö/Glimt", sagte Kapitän Patrick Berg in dem Video. "Wir sind stolz darauf, sie jetzt auch dabei zu haben."
Bodö/Glimt hatte mit einem starken Schlussspurt in der Ligaphase überraschend den Sprung in die K.o.-Phase der Champions League geschafft. An den letzten drei Spieltagen ließen die Norweger einem 2:2 bei Borussia Dortmund sensationelle Siege gegen Manchester City (3:1) und bei Atletico Madrid (2:1) folgen. Damit gelang noch der Sprung auf Platz 23 und damit war man für die Playoffs qualifiziert.
Dort sorgte Bodö/Glimt dann für die nächste Sensation, kegelte Vorjahresfinalist Inter Mailand mit zwei Siegen (3:1 und 2:1) aus dem Wettbewerb. Im Achtelfinale standen die Zeichen nach einem 3:0-Hinspielsieg gegen Sporting Lissabon schließlich bereits auf Einzug in die Runde der besten acht Mannschaften Europas - doch das Rückspiel in Portugal ging am Dienstag mit 0:5 nach Verlängerung verloren und so schieden Jens Petter Hauge und Co. doch noch aus.
Nichtsdestotrotz hat Bodö/Glimt Geschichte geschrieben. Das neue Trikot ist für die gerade begonnene Saison 2026 gedacht, die in Norwegen im Gegensatz zu den meisten anderen europäischen Ligen im Kalenderjahr ausgetragen wird. Bodö/Glimt griff aufgrund der Verpflichtungen auf internationalem Parkett bisher noch nicht ins Geschehen ein und hatte beim Liga-Auftakt am vergangenen Wochenende spielfrei. Die erste Ligapartie steht für den CL-Achtelfinalisten nun Anfang April bei Kristiansund BK an.
Bodö/Glimt: Alle Ergebnisse in dieser Champions-League-Saison
Runde
Gegner
Ergebnis
Qualifikation
Sturm Graz (H)
5:0
Qualifikation
Sturm Graz (A)
1:2
Ligaphase
Slavia Prag (A)
2:2
Ligaphase
Tottenham Hotspur (H)
2:2
Ligaphase
Galatasaray (A)
1:3
Ligaphase
AS Monaco (H)
0:1
Ligaphase
Juventus Turin (H)
2:3
Ligaphase
Borussia Dortmund (A)
2:2
Ligaphase
Manchester City (H)
3:1
Ligaphase
Atletico Madrid (A)
2:1
Playoffs
Inter Mailand (H)
3:1
Playoffs
Inter Mailand (A)
2:1
Achtelfinale
Sporting Lissabon (H)
3:0
Achtelfinale
Sporting Lissabon (A)
0:5 n.V.