Rio de Janeiro, Tokio und Amsterdam: Bodö/Glimt hat nach Champions-League-Sensation ein neues Trikot für Fans auf der ganzen Welt

Speziell wird das Trikot allen voran durch eine weltweite Video-Kampagne, die Aufnahmen aus Rio de Janeiro (Brasilien), Tokio (Japan) und Amsterdam (Niederlande) enthält. Damit soll die durch die jüngsten Erfolge in der Champions League gestiegene globale Popularität von Bodö/Glimt veranschaulicht werden - mit neuen Fans und Bewunderern auf der ganzen Welt.

"Wir kommen aus einer kleinen Fischerstadt im Norden Norwegens, aber immer mehr Menschen rund um den Globus verfolgen Bodö/Glimt", sagte Kapitän Patrick Berg in dem Video. "Wir sind stolz darauf, sie jetzt auch dabei zu haben."

Bodö/Glimt hatte mit einem starken Schlussspurt in der Ligaphase überraschend den Sprung in die K.o.-Phase der Champions League geschafft. An den letzten drei Spieltagen ließen die Norweger einem 2:2 bei Borussia Dortmund sensationelle Siege gegen Manchester City (3:1) und bei Atletico Madrid (2:1) folgen. Damit gelang noch der Sprung auf Platz 23 und damit war man für die Playoffs qualifiziert.

Dort sorgte Bodö/Glimt dann für die nächste Sensation, kegelte Vorjahresfinalist Inter Mailand mit zwei Siegen (3:1 und 2:1) aus dem Wettbewerb. Im Achtelfinale standen die Zeichen nach einem 3:0-Hinspielsieg gegen Sporting Lissabon schließlich bereits auf Einzug in die Runde der besten acht Mannschaften Europas - doch das Rückspiel in Portugal ging am Dienstag mit 0:5 nach Verlängerung verloren und so schieden Jens Petter Hauge und Co. doch noch aus.

Nichtsdestotrotz hat Bodö/Glimt Geschichte geschrieben. Das neue Trikot ist für die gerade begonnene Saison 2026 gedacht, die in Norwegen im Gegensatz zu den meisten anderen europäischen Ligen im Kalenderjahr ausgetragen wird. Bodö/Glimt griff aufgrund der Verpflichtungen auf internationalem Parkett bisher noch nicht ins Geschehen ein und hatte beim Liga-Auftakt am vergangenen Wochenende spielfrei. Die erste Ligapartie steht für den CL-Achtelfinalisten nun Anfang April bei Kristiansund BK an.



