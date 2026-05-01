Englands Stürmerlegende Wayne Rooney hätte während seiner Laufbahn gerne für Jürgen Klopp gespielt. Das verriet der ehemalige Rekordtorschütze der Three Lions in der "Wayne Rooney Show" in der BBC.
Riesiges Lob für Liverpools Ex-Trainer Jürgen Klopp: "Hätte es geliebt, für ihn zu spielen"
Rooney, der in seiner Laufbahn in der Premier League für Liverpools Erzrivalen FC Everton und Manchester United auf Torejagd gegangen war, sagte über den langjährigen Erfolgstrainer der Reds: "Klopp war der einzige Liverpool-Trainer, bei dem ich gesagte hätte, dass ich es geliebt hätte, für ihn zu spielen. Nicht für Liverpool natürlich."
Rooney zog dann einen Vergleich zu Klopps Nachfolger Arne Slot. Dieser folgte im Sommer 2024 auf den Deutschen, gewann mit dem LFC auf Anhieb die Meisterschaft in der Premier League, steht aber angesichts der schwachen zweiten Saison teils massiv in der Kritik. "Ich habe schonmal gesagt, dass Arne Slot nicht die Aura besitzt, die Klopp hat", sagte Rooney: "Was Klopp gebracht hat, alleine wenn er in einem Restaurant mit einer Flasche Bier herumläuft, das ist es, was die Menschen in Liverpool mögen."
Ex-BVB-Coach Klopp arbeitete neun Jahre als Liverpool-Trainer und gewann in dieser Zeit unter anderem die englische Meisterschaft und die Champions League. Nach seinem freiwilligen Abschied von der Mersey und einer längeren Pause arbeitet der 58-Jährige mittlerweile als Head of Global Soccer bei Red Bull.
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Rooney über van Dijk: "Wir haben oft Spieler gesehen, die zu lange geblieben sind"
Rooney analysierte derweil die durchwachsene Liverpool-Spielzeit und machte dies einmal mehr an den Leistungen der beiden Superstars Virgil van Dijk (34) und Mohamed Salah (33) fest. "Die schwierigste Sache für einen Spieler ist es, zu begreifen, dass du nicht mehr auf dem Level bist, das du mal hattest", erklärte der mittlerweile 40-Jährige. Ihm sei das 2016 auch passiert, als United Zlatan Ibrahimovic holte: "Ich spielte nicht mehr, aber ich wollte noch spielen und so bin ich gewechselt. Ich habe es akzeptiert."
Wie Rooney, der damals zu Everton zurückkehrte, wird auch Salah Liverpool im Sommer verlassen. Bei Kapitän van Dijk sieht es dagegen nach einem Verbleib aus. Rooneys Urteil: "Ich sage das seit dem Beginn der Saison: Das Alter nagt an uns allen und irgendwann verlassen dich deine Beine. Ich glaube, bei Salah ist das passiert und van Dijk ist auch nicht mehr der Alte. Aber sie sind die Anführer in der Kabine. Das macht es anderen Spielern schwer, selbst zu Anführern zu werden."
Er glaube aber nicht, dass van Dijk (Vertrag bis 2027) nach dieser Saison gehen werde, so Rooney. Aber: "Wir haben oft Spieler gesehen, die zu lange geblieben sind."
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Wayne Rooneys Stationen als Profi
Zeitraum Klub Einsätze Tore Assists Titel 2002 - 2004 FC Everton 70 17 5 0 2004 - 2017 Manchester United 559 253 143 18 2017 - 2018 FC Everton 40 11 3 0 2018 - 2020 D.C. United 52 25 14 0 2020 - 2021 Derby County 35 7 3 0