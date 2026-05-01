Riesiges Lob für Liverpools Ex-Trainer Jürgen Klopp: "Hätte es geliebt, für ihn zu spielen"

Rooney, der in seiner Laufbahn in der Premier League für Liverpools Erzrivalen FC Everton und Manchester United auf Torejagd gegangen war, sagte über den langjährigen Erfolgstrainer der Reds: "Klopp war der einzige Liverpool-Trainer, bei dem ich gesagte hätte, dass ich es geliebt hätte, für ihn zu spielen. Nicht für Liverpool natürlich."

Rooney zog dann einen Vergleich zu Klopps Nachfolger Arne Slot. Dieser folgte im Sommer 2024 auf den Deutschen, gewann mit dem LFC auf Anhieb die Meisterschaft in der Premier League, steht aber angesichts der schwachen zweiten Saison teils massiv in der Kritik. "Ich habe schonmal gesagt, dass Arne Slot nicht die Aura besitzt, die Klopp hat", sagte Rooney: "Was Klopp gebracht hat, alleine wenn er in einem Restaurant mit einer Flasche Bier herumläuft, das ist es, was die Menschen in Liverpool mögen."

Ex-BVB-Coach Klopp arbeitete neun Jahre als Liverpool-Trainer und gewann in dieser Zeit unter anderem die englische Meisterschaft und die Champions League. Nach seinem freiwilligen Abschied von der Mersey und einer längeren Pause arbeitet der 58-Jährige mittlerweile als Head of Global Soccer bei Red Bull.