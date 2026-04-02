Für Alexander Nübel war die Situation lange eindeutig: Solange Manuel Neuer beim FC Bayern unter Vertrag steht, kommt eine Rückkehr nach München für ihn nicht infrage. Ein mögliches Karriereende des erfahrenen Keepers könnte diese Haltung jedoch verändern.
Riesige Millionensumme als Abfindung? Neue Entwicklungen zur Zukunft von Alexander Nübel beim FC Bayern enthüllt
Obwohl Nübel bereits seit fast sechs Jahren beim deutschen Rekordmeister gebunden ist, kam er bislang nur auf vier Einsätze im Bayern-Tor. Zuletzt wurde berichtet, dass der aktuell an den VfB Stuttgart ausgeliehene Schlussmann selbst dann nicht zurückkehren wolle, sollte Neuer seine Laufbahn beenden.
Laut Informationen des kicker hat sich diese Einstellung allerdings inzwischen gewandelt. Dem Bericht zufolge wäre der 29-Jährige nun bereit, sich in München dem Konkurrenzkampf zu stellen - auch gegen den deutlich jüngeren Jonas Urbig - und im Sommer um die Position als Stammtorhüter zu kämpfen.
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Wird Nübels Bayern-Vertrag aufgelöst?
Vertraglich ist Nübel noch bis 2030 an den Klub von der Isar gebunden. Intern gilt jedoch Urbig als aussichtsreichster Kandidat für die Nachfolge von Neuer. Sollte Nübel konsequent auf eine echte Chance pochen, könnte dies innerhalb des Vereins zu Unruhe führen.
Dem kicker zufolge existieren an der Säbener Straße bereits "vereinzelt Überlegungen", den Vertrag mit Nübel vorzeitig aufzulösen. In diesem Fall würde der Verein nicht nur auf eine Ablösesumme verzichten, sondern müsste dem gebürtigen Paderborner wohl zusätzlich "eine ordentliche zweistellige Millionensumme als eine Art Abfindung zahlen", wie das Blatt berichtet.
Ein solcher Schritt könnte helfen, Klarheit zu schaffen und den Weg für Urbig freizumachen. Im Fokus steht nun vor allem die Entscheidung von Neuer, der seine Zukunft nach dem kommenden Bundesliga-Spiel gegen den SC Freiburg (Samstag, 15.30 Uhr) mit der Vereinsführung besprechen will.
Jonas Urbig soll Bayerns Neuer-Nachfolger werden
Zuletzt hatte die Abendzeitung berichtet, dass Nübel nach seiner dritten Leihsaison beim VfB zwar zunächst zum FC Bayern München zurückkehren wird. Ein langfristiger Verbleib beim Rekordmeister gelte jedoch weiterhin als äußerst unwahrscheinlich. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob Neuer seinen im Sommer auslaufenden Vertrag verlängert oder nicht - in München rechnet man nicht mehr mit Nübel, heißt es.
Demnach hätten sich die Bayern bei einem Karriereende von Neuer bereits auf Urbig als neue Nummer eins festgelegt. Zwischen den Münchner Bossen und Nübel selbst soll es seit dessen Vertragsverlängerung beim VfB im April 2024 so gut wie keinen Kontakt mehr gegeben haben. Lediglich Torwarttrainer Michael Rechner habe sich gelegentlich beim 29-Jährigen gemeldet.
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Die nächsten Spiele des FC Bayern
- Samstag, 4. April, 15.30 Uhr: SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga)
- Dienstag, 7. April, 21 Uhr: Real Madrid - FC Bayern (Champions League)
- Samstag, 11. April, 18.30 Uhr: FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.