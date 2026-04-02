Riesige Millionensumme als Abfindung? Neue Entwicklungen zur Zukunft von Alexander Nübel beim FC Bayern enthüllt

Vertraglich ist Nübel noch bis 2030 an den Klub von der Isar gebunden. Intern gilt jedoch Urbig als aussichtsreichster Kandidat für die Nachfolge von Neuer. Sollte Nübel konsequent auf eine echte Chance pochen, könnte dies innerhalb des Vereins zu Unruhe führen.

Dem kicker zufolge existieren an der Säbener Straße bereits "vereinzelt Überlegungen", den Vertrag mit Nübel vorzeitig aufzulösen. In diesem Fall würde der Verein nicht nur auf eine Ablösesumme verzichten, sondern müsste dem gebürtigen Paderborner wohl zusätzlich "eine ordentliche zweistellige Millionensumme als eine Art Abfindung zahlen", wie das Blatt berichtet.

Ein solcher Schritt könnte helfen, Klarheit zu schaffen und den Weg für Urbig freizumachen. Im Fokus steht nun vor allem die Entscheidung von Neuer, der seine Zukunft nach dem kommenden Bundesliga-Spiel gegen den SC Freiburg (Samstag, 15.30 Uhr) mit der Vereinsführung besprechen will.