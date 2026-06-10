Wie die Sport Bild berichtet, sollen Klubs aus Saudi-Arabien beim deutschen Rekordmeister und dem Kanadier vorstellig geworden sein, um sich nach einem Transfer des Kanadiers im kommenden Sommer zu erkundigen.
Riesige Ablöse nach Sinneswandel von Vincent Kompany? FC Bayern winkt angeblich lukrativer Verkauf von Alphonso Davies
An der Säbener Straße hätten bereits Gespräche zwischen Klubvertretern stattgefunden, bei denen es angeblich um die "Konditionen für einen möglichen Wechsel" ging. Konkret wurde ein Deal bislang aber noch nicht.
Trotz der Anfang 2025 vollzogenen Vertragsverlängerung bis 2030 ist Davies in München mittlerweile längst nicht mehr unumstritten. Angesichts des hohen Jahresgehaltes in Höhe von kolportierten 15 Millionen Euro sowie der anhaltenden Verletzungsprobleme schließen die Bayern einen Verkauf des Linksverteidigers Medienberichten zufolge nicht mehr aus.
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Bayern soll sich bei Davies-Verkauf gesprächsbereit zeigen
Seit seinem Kreuzbandriss aus dem Frühjahr 2025 hat Davies Probleme, über einen längeren Zeitraum fit zu bleiben. Mehrfach setzten ihn Muskelverletzungen außer Gefecht. Derzeit fällt er wegen einer Oberschenkelverletzung aus, weshalb er aller Voraussicht nach den WM-Auftakt mit der kanadische Nationalmannschaft verpassen wird.
Hinsichtlich dessen soll es mittlerweile auch bei Vincent Kompany einen Sinneswandel gegeben haben. Lange galt der Coach des FCB als energischer Führsprecher von Davies und schloss eine Verpflichtung eines weiteren Linksverteidigers deshalb aus. Inzwischen sähe Kompany die Sache anders - ein neuer Spieler habe nun oberste Priorität auf dieser Position.
Bei einem entsprechenden Transferangebot für Davies würden sich die Bayern wohl gesprächsbereit zeigen, insbesondere die schier unbegrenzten finanziellen Mittel vieler saudi-arabischen Klubs könnten zu einer schnellen Einigung zumindest in den Verhandlungen unter den Vereinen führen.
Gleichwohl darf stark bezweifelt werden, dass Davies einem Schritt in die Wüste überhaupt zustimmen würde. Mit gerade einmal 25 Jahren befindet sich der Kanadier im besten Fußball-Alter und gilt ungeachtet seiner Verletzungsanfälligkeit nach wie als einer der besten Außenverteidiger der Welt.
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Nathaniel Brown als Davies-Nachfolger zum FC Bayern?
Sollte es zu einem Abschied aus München kommen, stünde mit Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt Ersatz schon parat. Dem Vernehmen nach hätten sich die Bayern mit dem deutschen Nationalspieler bereits auf einen Wechsel verständigt, lediglich die Verhandlungen zwischen dem FCB und der SGE würden noch andauern.
Frankfurt fordert offenbar rund 60 Millionen Euro für Brown, der deutsche Rekordmeister würde gerne etwas weniger bezahlen. Der 22-Jährige hatte sich hinsichtlich der Spekulationen über seine Zukunft zuletzt bedeckt gegeben: "Mich beeinflusst das nicht", betonte Brown, in Frankfurt noch bis 2030 unter Vertrag, im Rahmen der WM-Vorbereitung mit dem DFB-Team: "Mein Fokus ist voll auf der Nationalmannschaft, und ich freue mich, bei der WM dabei zu sein."
Allerdings, so berichtet es die Sport Bild, habe ein Wechsel zu Kompany und den Bayern für Brown oberste Priorität. Zu keinem anderen interessierten Top-Klub - darunter Real Madrid, Arsenal und Manchester City - wolle Brown im Sommer gehen. Hintergrund: Kompany soll Brown schon seit vielen Jahren auf dem Zettel haben und wollte ihn schon zu Zeiten als Trainer in England zu Burnley holen.
Bereits vor der Winterpause sollen die Bayern erste Kontakte mit dem Brown-Lager geknüpft haben, besonders der Auftritt bei der 0:3-Niederlage der SGE gegen die Münchner im Oktober 2025 soll bei den Bayern-Bossen nachhaltig Eindruck geschunden haben. Damals nahm es Brown mit Michael Olise auf und verteidigte den Münchner Ausnahmespieler wie schon Lamine Yamal beim Duell mit dem FC Barcelona in der Champions League stark.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.