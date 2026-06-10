Riesige Ablöse nach Sinneswandel von Vincent Kompany? FC Bayern winkt angeblich lukrativer Verkauf von Alphonso Davies

Sollte es zu einem Abschied aus München kommen, stünde mit Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt Ersatz schon parat. Dem Vernehmen nach hätten sich die Bayern mit dem deutschen Nationalspieler bereits auf einen Wechsel verständigt, lediglich die Verhandlungen zwischen dem FCB und der SGE würden noch andauern.

Frankfurt fordert offenbar rund 60 Millionen Euro für Brown, der deutsche Rekordmeister würde gerne etwas weniger bezahlen. Der 22-Jährige hatte sich hinsichtlich der Spekulationen über seine Zukunft zuletzt bedeckt gegeben: "Mich beeinflusst das nicht", betonte Brown, in Frankfurt noch bis 2030 unter Vertrag, im Rahmen der WM-Vorbereitung mit dem DFB-Team: "Mein Fokus ist voll auf der Nationalmannschaft, und ich freue mich, bei der WM dabei zu sein."

Allerdings, so berichtet es die Sport Bild, habe ein Wechsel zu Kompany und den Bayern für Brown oberste Priorität. Zu keinem anderen interessierten Top-Klub - darunter Real Madrid, Arsenal und Manchester City - wolle Brown im Sommer gehen. Hintergrund: Kompany soll Brown schon seit vielen Jahren auf dem Zettel haben und wollte ihn schon zu Zeiten als Trainer in England zu Burnley holen.

Bereits vor der Winterpause sollen die Bayern erste Kontakte mit dem Brown-Lager geknüpft haben, besonders der Auftritt bei der 0:3-Niederlage der SGE gegen die Münchner im Oktober 2025 soll bei den Bayern-Bossen nachhaltig Eindruck geschunden haben. Damals nahm es Brown mit Michael Olise auf und verteidigte den Münchner Ausnahmespieler wie schon Lamine Yamal beim Duell mit dem FC Barcelona in der Champions League stark.