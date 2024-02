Real-Star Jude Bellingham ist von Getafe bei LaLiga gemeldet worden, weil er ManUnited-Leihspieler Mason Greenwood angeblich beleidigt haben soll.

Der englische Mittelfeldspieler war am Donnerstag für die Königlichen in LaLiga gegen den Stadtrivalen aus der spanischen Hauptstadt im Einsatz. Die Mannschaft von Carlo Ancelotti siegte dank eines Doppelpacks von Joselu mit 2:0 und steht nun an der Tabellenspitze.

Schlagzeilen machte dabei eine vermeintliche Beschimpfung von Getafe-Profi Mason Greenwood durch Real-Star Jude Bellingham.